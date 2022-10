با ۵ روش آسان برای انتقال تصاویر از آیفون به کامپیوتر آشنا شوید

در این مطلب به بررسی پاسخ این موارد خواهیم پرداخت:

۵ روش برای ارسال عکس و فیلم از آیفون به گوشی‌های اندرویدی

چگونه تصاویر را از آیفون به کامپیوتر منتقل کنیم؟

چگونه تصاویر را آیفون به کامپیوتر منتقل کنیم؟ (روش جایگزین)

چگونه با استفاده از iCloud Photos عکس‌های آیفون را به کامپیوتر انتقال دهیم؟

چگونه تصاویر را از آیفون به مک انتقال دهیم؟

چگونه با استفاده از AirDrop عکس‌های آیفون راه به مک منتقل کنیم؟

چگونه تصاویر را از آیفون به کامپیوتر منتقل کنیم؟

نحوه انتقال عکس‌ها از آیفون به کامپیوتر در ویندوز ۸

اگر سیستم‌عامل ویندوز کامپیوتر یا لپ‌تاپ شما ویندوز ۸ است، هنگامی که آیفون را با کابل USB به سیستم متصل می‌کنید، گزینه‌ی «Auto Play» ظاهر می‌شود. پس از شناسایی گوشی توسط ویندوز، یک پنجره برای شما ظاهر می‌شود که پیام Tap to choose what happens to this device را نشان می‌دهد.

وقتی روی آن کلیک کنید، گزینه‌ی «Import Photos and Videos» را مشاهده خواهید کرد که به شما امکان می‌دهد عکس‌ها را از آیفون به رایانه شخصی خود منتقل کنید. بقیه مراحل بسیار شبیه به انتقال تصاویر از آیفون به ویندوز ۱۰ است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم. پس از انتخاب عکس‌های مورد نظر خود به دنبال گزینه‌ی «Import» باشید.

نحوه انتقال عکس‌ها از آیفون به کامپیوتر در ویندوز ۱۰

اگر به دنبال ساده‌ترین راه برای انتقال عکس‌ها از آیفون به رایانه شخصی خود هستید، کافی است مراحل ذکر شده در ادامه را دنبال کنید:

برای انتقال عکس‌ها از آیفون به کامپیوتر، آیفون را با کابل USB به رایانه ویندوزی خود وصل کنید.

در آیفون، یک پاپ‌آپ ظاهر می‌شود که این عبارت را به شما نشان می‌دهد: «allow the computer to access the iPhone»، با این معنی که آیا می‌خواهید به رایانه اجازه دسترسی به آیفون را بدهید یا خیر. روی گزینه‌ی «Allow» ضربه بزنید.

در کامپیوتر ویندوزی شما، برنامه‌ی Photos ممکن است به طور خودکار اجرا شود. اگر اینطور است، برنامه‌ی Photos را با استفاده از منوی Start ویندوز یا نوار جستجو پیدا کرده و آن را اجرا کنید.

روی گزینه‌ی Import در گوشه سمت راست بالای برنامه Photos کلیک کنید.

در منوی کشویی باز شده، گزینه‌ی «From a USB device» را انتخاب کنید.

اگر چندین دستگاه USB‌دار به رایانه شخصی خود وصل کرده‌اید، از شما خواسته می‌شود که دستگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید. بنابراین از گزینه‌های نشان داده شده، آیفون خود را انتخاب کنید.

کامپیوتر به بررسی عکس‌ها جهت انتقال از آیفون می‌پردازد و سپس کادری با عکس‌های جدید برای انتقال ظاهر می‌شود. اگر برنامه Photos در این بخش به درستی کار نمی‌کند، ممکن است یک اشکال رایج ایجاد شده باشد. روش جایگزین ذکر شده در بخش بعدی را امتحان کنید.

عکس‌هایی که می‌خواهید به کامپیوتر خود انتقال دهید را به صورت دستی انتخاب کنید.

برای اینکه ببینید عکس‌ها کجا ذخیره می‌شوند و برای تغییر محل ذخیره‌ی آن‌ها، روی تنظیمات یا Setting که با نماد چرخ‌دنده نشان داده می‌شود، کلیک کنید.

در منوی تنظیمات عکس‌های جدید، محلی را که عکس‌ها در آن ذخیره می‌شوند را مشاهده خواهید کرد. همچنین در این بخش می‌توانید محل جدیدی را برای ذخیره‌ی عکس‌های مد نظر خود انتخاب کنید و از این بابت هیچ محدودیتی وجود ندارد.

برای بازگشت به صفحه‌ی انتخاب تصاویر مد نظر خود، روی گزینه‌ی «Done» کلیک کنید.

پس از انتخاب تصاویر، روی گزینه‌‌ی «Import» کلیک کنید.

هنگامی که عکس‌های انتخابی به کامپیوتر شما منتقل شدند، می‌توانید عکس‌ها را در منوی Collections برنامه Photos مشاهده کنید یا آیکون آلبوم را در نوار کناری سمت چپ انتخاب کرده تا آلبوم‌های جدید برای شما به نمایش در بیاید.

چگونه تصاویر را آیفون به کامپیوتر منتقل کنیم؟ (روش جایگزین)

برخی از کاربران هنگام کار با برنامه‌ی Windows Photos با مشکلات متعددی روبرو می‌شوند. اگر شما هم جزو این دسته از کاربران هستید و نمی‌توانید از این برنامه استفاده کنید، در این بخش یک روش جایگزین به شما معرفی خواهیم کرد که با استفاده از آن به راحتی قادر به انتقال تصاویر از آیفون به کامپیوتر خود خواهید بود:

برای انتقال عکس‌های آیفون به رایانه شخصی، آیفون خود را با کابل به رایانه ویندوزی وصل کنید، قفل صفحه‌ی آیفون را باز کرده و مانند قبل روی گزینه‌ی Allow کلیک کنید.

در رایانه ویندوزی خود به بخش «This PC» بروید. شما باید در این بخش آیفون خود را در لیست دستگاه‌ها و درایوهای سیستم خود مشاهده کنید.

روی آیفون خود کلیک راست کرده و در منوی نشان داده شده، گزینه‌ی «Import pictures and videos» را انتخاب کنید.

در این قسمت دو گزینه پیش روی شماست. شما می‌توانید با انتخاب گزینه‌ی «import all new items»، همه‌ی تصاویر جدید موجود در گوشی خود را به کامپیوتر منتقل کنید یا می‌توانید با انتخاب گزینه‌ی «Review» به صورت دستی تصاویر مد نظر خود را وارد سیستم نمایید. پیشنهاد می‌کنیم که از گزینه‌ی دوم بهره ببرید.

گزینه‌ی «More options» در بخش پایینی انتخاب‌هایی را برای تغییر محل ذخیره فایل‌ها ارائه می‌دهد، اما برای اکثر کاربران پوشه پیش‌فرض Pictures محل مناسبی است.

سپس روی گزینه‌ی «Next» کلیک کرده تا کامپیوتر آیفون شما را برای تصاویر و ویدیوهای جدید اسکن کند.

در پنجره‌ی نشان داده شده، مواردی را که می‌خواهید از گوشی خود به کامپیوتر انتقال دهید را انتخاب کنید.

نوار لغزنده در بخش منو نحوه‌ی گروه‌بندی تصاویر را در پوشه‌ها تغییر می‌دهد. به عنوان مثال بر اساس ساعت، روز، ماه یا سال می‌توانید آن‌ها را دسته‌بندی کنید. همچنین اگر آن را تا انتها به سمت راست ببرید، همه‌ی آن‌ها در یک پوشه ذخیره می‌شوند.

وقتی عکس‌های مد نظر خود را انتخاب کردید، روی گزینه‌ی «Import» کلیک کنید.

چگونه با استفاده از iCloud Photos عکس‌های آیفون را به کامپیوتر انتقال دهیم؟

کاربران قادرند از فضای ابری و ایمن iCloud برای دسترسی به عکس‌های خود حتی با رایانه شخصی نیز استفاده کنند. قابلیت خوبی که این فضای ذخیره‌سازی ابری از آن بهره می‌برد، این است که شما از طریق گوشی و کامپیوتر دسترسی کامل به فایل‌های ذخیره شده خود خواهید داشت و نیازی به نصب برنامه‌های جانبی، استفاده از کابل یا استفاده از بلوتوث ندارید.

اگرچه کاربران برای استفاده از این سرویس نیاز به پرداخت حق اشتراک دارند، اما با بهره‌گیری از آن فرآیند انتقال عکس‌ها از آیفون به رایانه عملاً بدون دردسر خواهد بود. اگر می‌خواهید برای انتقال عکس‌هایتان مجبور نباشید آیفون خود را به رایانه متصل کنید، این روش احتمالاً یک راه‌حل عالی برای شما خواهد بود.

ابتدا، هم کاربران مک و هم کاربران کامپیوترهای ویندوزی باید گوشی آیفون خود را بررسی کنند تا مطمئن شوند که از عکس‌های آن‌ها به طور ایمن در فضای ابری نسخه پشتیبان تهیه می‌شوند. برای این کار:

اپلیکیشن Setting را باز کرده و پروفایل Apple ID خود را در بخش بالا انتخاب کنید.

روی گزینه‌ی «iCloud» کلیک کنید.

گزینه‌ی «Photos» را انتخاب نمایید.

کاربرانی که سیستم‌عامل iOS 16 را گوشی هوشمند خود نصب کرده‌اند، جهت فعال کردن قابلیت همگام‌سازی گزینه‌ی «Sync this iPhone» را فعال کنند. کاربران نسخه‌های قدیمی‌تر iOS ،باید گزینه‌ی iCloud Photos را فعال کنند.

اگر از رایانه‌های ویندوزی استفاده می‌کنید، می‌توانید به سادگی با Apple ID خود وارد حساب iCloud.com شوید تا عکس‌های خود را مشاهده کرده و به آن‌ها دسترسی داشته باشید. نقطه ضعف این روش این است که شما فقط می‌توانید تا ۱۰۰۰ عکس را در یک زمان از iCloud.com به رایانه شخصی خود انتقال دهید (بنابراین دانلود کل عکس‌های موجود در گالری به طور همزمان به احتمال زیاد غیرممکن است).

اگر از کاربران مک هستید، مراحل زیر را دنبال کرده تا برنامه‌ی Photos خود را با iCloud همگام‌سازی کنید. به این ترتیب، تصاویر موجود در آیفون شما در برنامه Mac Photos به راحتی قابل دسترس خواهد بود. برای انتقال تصاویر از آیفون به کامپیوتر مک خود باید:

«System Preferences» را از منوی Apple در گوشه سمت چپ بالای صفحه باز کنید.

«Apple ID» را انتخاب کنید و وارد آن شوید.

در منوی سمت چپ، گزینه‌ی iCloud باید قبلا انتخاب شده باشد. اگر اینطور نیست، روی آن کلیک کنید.

کادر کنار «Photos» را علامت بزنید و در صورت درخواست، رمز عبور رایانه خود را وارد کنید.

اکنون تمام عکس‌هایی که در آیفون خود گرفته‌اید و تمام عکس‌هایی که به رایانه شخصی خود اضافه می‌کنید، هر دو در این محل نشان داده می‌شوند. بهتر است فضای ذخیره‌‌سازی iCloud را بررسی کنید تا پر نشده باشد.

چگونه تصاویر را از آیفون به مک انتقال دهیم؟

روش اصلی برای انتقال عکس از آیفون به مک استفاده از قابلیت انتقال عکس اپلیکیشن Photos است. البته باید به این نکته توجه کنید که فرآیند انتقال عکس‌ها از آیفون به مک در سیستم‌عامل‌های MacOS Catalina ،Big Sur و macOS Monterey کمی تغییر کرده است، بنابراین اگر از سیستم‌عامل‌های جدید استفاده می‌کنید، بهتر است مراحل ذکر شده در ادامه را دنبال کنید. اگر از سیستم‌عامل Mojave یا نسخه‌های قدیمی‌تر از آن بهره می‌برید، بخش بعدی را بخوانید.

‌نحوه‌ انتقال تصاویر از آیفون به مک مبتنی بر سیستم‌عامل MacOS Catalina و جدیدتر

آیفون خود را با کابل USB به مک خود متصل کرده و قفل آن را باز کنید.

برنامه‌ی Photos را در مک خود باز کنید. می‌توانید آن را با جستجوی «Spotlight»، در Dock خود یا با باز کردن پوشه «Applications» و انتخاب برنامه‌ی Photos پیدا کنید.

آیفون شما باید در سمت چپ صفحه انتخاب شده باشد. اگر اینطور نیست، آیفون خود را انتخاب کنید.

برای انتقال تصاویر از آیفون به کامپیوتر مک خود، آن‌ها را انتخاب کنید.

سپس روی دکمه‌ی Import در بخش بالایی کلیک کنید.

اگر ترجیح می‌دهید بدون کابل USB عکس‌ها را از آیفون به مک منتقل کنید، می‌توانید نحوه انتقال عکس‌ها از آیفون به مک را با استفاده از AirDrop یا iCloud Photo Stream نیز یاد بگیرید. این روش‌ها به‌ویژه اگر مک‌بوکی دارید که پورت‌های USB-A ندارد، به شدت برای شما کاربردی خواهند بود.

نحوه‌ انتقال تصاویر از آیفون به مک مبتنی بر سیستم‌عامل MacOS Mojave

اگر از سیستم‌عامل macOS Mojave استفاده می‌کنید، این روش به شما کمک خواهد کرد تا عکس‌های موجود در گوشی آیفون خود را به مک یا مک‌بوک منتقل کنید. اگر دستگاه شما با جدیدترین نسخه‌ی سیستم‌عامل macOS سازگار است، توصیه می‌کنیم همیشه دستگاه خود را به‌روز نگه دارید. جهت انتقال تصاویر از آیفون به مک مبتنی بر سیستم‌عامل MacOS Mojave، مراحل زیر را دنبال کنید:

آیفون خود را با کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.

برنامه‌ی Photos را در مک خود باز کنید. می‌توانید آن را با جستجوی «Spotlight»، در Dock خود یا با باز کردن پوشه «Applications» و انتخاب برنامه‌ی Photos پیدا کنید.

از منوی بالا گزینه‌ی File را انتخاب کرده و سپس روی گزینه‌ی Import کلیک کنید.

شما می‌توانید عکس‌هایی که انتخاب کرد‌ه‌اید را با نگه داشتن کلید cmd روی صفحه‌کلید و کلیک روی تصاویر منتخب و سپس گزینه‌ی «Review for Import»، دانلود کنید.

اگر شما برخی از عکس‌های موجود در مک را مجدداً برای انتقال انتخاب کنید، مک با ارسال نوتیفیکیشنی به شما اطلاع می‌دهد و سپس با کلیک روی گزینه‌ی «Import New Photo»، این امکان را به شما می‌دهد که عکس(های) باقیمانده را به درون کامپیوتر خود انتقال دهید.

اگر ترجیح می‌دهید تمام عکس‌هایی که قبلاً از آن‌ها نسخه‌ی پشتیبان تهیه نکرده‌اید را وارد مک خود کنید، روی گزینه‌ی «Import All New Items» کلیک کنید.

این امکان برای کاربران فراهم است تا با انتخاب گزینه‌ی «Last Import»، جدیدترین تصاویر اضافه شده‌ی خود را مورد بررسی قرار دهند

اگر راحتی انتقال بدون کابل USB عکس‌ها از آیفون به مک را دوست دارید، می‌توانید از AirDrop برای انجام سریع و آسان این کار بهره ببرید. این راهکار به‌ویژه اگر مک‌بوکی دارید که پورت‌های USB-A ندارد، به شدت به شما پیشنهاد می‌شود.

چگونه صفحات مایکروسافت اکسل را به گوگل شیت انتقال دهیم؟

چگونه با استفاده از AirDrop عکس‌های آیفون راه به مک منتقل کنیم؟

AirDrop، از جمله قابلیت‌های بسیار کاربردی در سیستم عامل iOS است که موجب می‌شود تا دو دستگاه با سیستم‌عامل مشابه، بتوانند فایل‌های خود را بدون محدودیت، با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این قابلیت در ابتدا به وسیله بلوتوث دستگاه دیگر را پیدا کرده و سپس با استفاده از Wi-Fi نقطه به نقطه اطلاعات را با سرعت و امنیت بسیار بالا به دستگاه مقصد منتقل می‌کند.

برای استفاده از این قابلیت، در ابتدا باید مطمئن شوید که آیفون یا آیپد و رایانه شما به Wi-Fi متصل هستند. همچنین باید اشاره کنیم که AirDrop برای انتقال عکس‌ها از آیفون به مک، از کامپیوتر مک مدل ۲۰۱۲ یا بالاتر با سیستم‌عامل OS X Yosemite یا جدیدتر پشتیبانی می‌کند. در ادامه به نحوه‌ی انتقال تصاویر از آیفون به کامپیوتر مک با استفاده از AirDrop می‌پردازیم:

اپلیکیشن Photos را در آیفون خود باز کنید. عکس‌هایی را که می‌خواهید به کامپیوتر انتقال دهید را انتخاب کرده، سپس روی آیکون «Share» ضربه بزنید.

در منوی نشان داده شده، گزینه‌ی AirDrop را انتخاب کنید.

نام کامپیوتر خود را از لیست دستگاه‌های نمایش داده شده در بخش پایینی صفحه انتخاب کنید.

در صورت موفقیت‌آمیز بودن ارسال تصاویر، زیر آیکون کامپیوتر شما گزینه‌ی «Sent» ظاهر می‌شود.

روی گزینه‌ی «Done» در گوشه سمت راست بالا ضربه بزنید تا از صفحه‌ی AirDrop خارج شوید.

اگر حساب کاربری iCloud کامپیوتر شما با حساب iCloud آیفونی که تصاویر را با آن ارسال کرده‌اید متفاوت است، باید وقتی فایل به رایانه‌تان رسید روی «Save» کلیک کنید. اگر از همان حساب iCloud استفاده می‌کنید، تصاویر به طور خودکار ذخیره می‌شوند و دیگر نیازی به انجام دادن کار دیگری نیست.

سخن پایانی

روش‌های متعددی برای انتقال تصاویر از آیفون به کامپیوتر وجود دارد که ما در این مقاله به بررسی ۵ تا از ساده‌ترین راهکارهای موجود پرداختیم تا با بهره‌گیری از آن‌ها به راحتی بتوانید عکس‌های خود را درون کامپیوتر شخصیتان ذخیره کنید. اگر روش‌های کاربردی دیگر را نیز می‌شناسید آن را با ما و کاربران دیجی کالا مگ در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

۶ روش آسان برای انتقال فایل بین اندروید و مک

منبع: iphonelife

نوشته با ۵ روش آسان برای انتقال تصاویر از آیفون به کامپیوتر آشنا شوید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala