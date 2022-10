در گذشته‌های دور، اگر قطعه‌ی موسیقی خاصی را می‌شنیدید که نظر شما را جلب می‌کرد و کنجکاو می‌شدید نام آن را بدانید، باید از کسی دیگر می‌پرسیدید یا صبر می‌کردید تا از رادیو یا تلویزیون پخش شود تا با آن آشنا شوید. اما با معرفی شزم همه‌چیز تغییر کرد. اکنون بیش از ۲۰ سال است که از معرفی این سرویس محبوب می‌گذرد و شزم‌ همچنان در بسیاری از گوشی‌ها و ساعت‌های هوشمند مشغول فعالیت است.

مانند گوگل، شزم‌ هم در ادبیات امروزه به یک فعل و یک اسم تبدیل شده است. بسیاری از عبارت «شزم‌ کردن» برای جستجوی یک موسیقی با استفاده از شزم‌ استفاده می‌کنند و به موسیقی‌ ناشناخته‌ای که توسط این اپ تشخیص داده می‌شود «شزم» می‌گویند.

ریشه‌های شزم

هنگامی که اپل در سال ۲۰۰۸ از اپ استور رونمایی کرد، شزم‌ جزو اولین اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمندش بود. با وجود این عمر طولانی، این سرویس همچنان محبوب و موفق است. اما ایده‌ی اولیه‌ی شزم‌ به پیش از اپ استور و آیفون و به سال ۲۰۰۲ بازمی‌گردد، یعنی زمانی که هنوز گوشی هوشمندی وجود نداشت!

در آن زمان، کاربران باید با یک شماره‌ی مخصوص تماس تلفنی برقرار می‌کردند و از طریق تلفن خود موسیقی مورد نظر را برای شزم‌ پخش می‌کردند تا ترانه‌ی مورد نظر شناسایی و اطلاعات آن به کاربر ارائه شود. کریس بارتون، هم‌بنیان‌گذار شزم‌ در مصاحبه‌ای با مدیوم درباره‌ی آن‌ها روزها می‌گوید: «پیچیده‌ترین چیزی که کاربران پس از تماس تلفنی می‌توانستند انجام دهند این بود که آهنگ زنگ نصب کنند، پیام‌های متنی بفرستند و اگر خیلی حرفه‌ای بودند در سرویس‌های پیامکی اخبار ورزشی عضو شوند».

اما بارتون چشم‌انداری که برای شزم‌ تصور می‌کرد را با سایر بنیان‌گذاران این سرویس، هیراج موکرجی، فلیپ اینگلبرشت و ایوری وانگ مطرح کرد. او در سال ۱۹۹۹ به این فکر کرد که سرویسی برای تشخیص موسیقی راه‌ اندازی کند. بارتون در آن زمان دانشجوی رشته‌ی MBA بود و معمولا ایده‌های تجاری خود را با دوست و همکلاسی‌‌اش، فلیپ اینگلبرشت، به اشتراک می‌گذاشت. در ادامه تصاویر تیم بنیان‌گذاران شزم‌ را مشاهده خواهید کرد که به فاصله‌ی ۲۰ سال گرفته شده‌اند.

در آن دوران، چند شرکت دیگر هم در تلاش بودند سرویس تشخیص موسیقی خود را توسعه دهند که به رادیو پلی‌ها محدود بودند. اما این مدل برای افرادی که در یک مکان مانند فروشگاه یا باشگاه به‌دنبال یک موسیقی بودند چندان مناسب نبود.

بارتون درباره‌ی چگونگی رسیدن به ایده‌ی شزم می‌گوید که ناگهان به این فکر کرد اگر کسی بخواهد یک موسیقی را از طریق همان صدای اصلی خودش و به‌ کمک یک گوشی تلفن همراه شناسایی کند چطور باید این کار را انجام دهد؟

او در مصاحبه‌ای با MUO درباره‌ی طول عمر شزم گفته است که همیشه فکر می‌کرده شزم در میان کاربران تلفن‌های همراه به یک محصول محبوب تبدیل خواهد شد و بسیار خوشحال است که می‌بیند پس از این راه طولانی این رویا محقق شده است.

شزم چگونه کار می‌کند؟

به‌عنوان یک موتور جستجوی صوتی، شزم بخشی از یک ترانه را تشخیص می‌دهد و یک «اثر انگشت دیجیتالی» از آن ایجاد می‌کند تا در آینده سریع‌تر آن را تشخیص بدهد. شبیه به اثر انگشت انسان، این اثر انگشت صوتی دیجیتالی هم الگوی خاصی از داده‌ها را دارد که به‌صورت انحصاری به ترانه یا اثر موسیقایی مورد نظر تعلق دارد. این تکنولوژی توسط ایوری وانگ، هم‌بنیان‌گذار شزم، توسعه داده شد و او بود که چنین الگوریتم جالبی را خلق کرد.

وانگ در مقاله‌ای در دانشگاه کلمبیا در توصیف این الگوریتم می‌گوید که نویز و به‌هم ریختگی صدا روی آن اثری ندارد، از نظر پردازشی کارآمد است و مقیاس‌پذیری بسیار بالایی دارد که به آن اجازه می‌دهد با تشخیص بخش کوچکی از یک موسیقی که از طریق میکروفون گوشی و در حضور صداهای پس‌زمینه‌ و نویز پایدار محیط ضبط می‌شود و با فشرده کردن کدک، از پایگاه داده‌ای که بیش از یک میلیون ترک را در آرشیو خود دارد، اثر مورد نظر را پیدا کند.

طبق اعلام گاردین، در سال ۲۰۰۲، دیتابیس شزم شامل یک میلیون ترک بود. معمولا حدود ۱۵ ثانیه طول می‌کشد تا شزم تشخیص دهد یک آهنگ در دیتابیس موجود است و آن را پیدا کند. با بهبود الگوریتم اپلیکیشن هم رشد کرد و هم‌زمان با توسعه‌ی گوشی‌های هوشمند قدرتمندتر، شزم اکنون می‌تواند در چند ثانیه از بین بیش از یک میلیارد اثری که در دیتابیس خود دارد، آهنگ مورد نظر کاربر را شناسایی و جزئیات آن را ارائه کند. حتی اگر اثر ریمیکس یا کاور شده باشد و نویز پس‌زمینه‌ی آن زیاد باشد، در کار این سرویس اختلال ایجاد نمی‌کند.

نسخه‌های امروزی شزم علاوه بر نام اثر، اطلاعات دیگری مانند نام هنرمند و بیوگرافی او و اطلاعات اضافی مانند شعر، ویدیو و لینک خرید بلیت کنسرت را هم به شما ارائه می‌کند.

نقاط عطف مسیر ۲۰ ساله‌

۱۹۹۹: بارتون در هنگام تحلیل ایده‌های تجاری احتمالی، طرح شزم به ذهنش رسید.

آغاز دهه‌ی ۲۰۰۰: Shazam Entertainment, LTD به‌عنوان یک شرکت رسمی تاسیس شد. وانگ یک تکنولوژی جدید برای تشخیص صوت و موسیقی توسعه داد.

۲۰۰۲: شزم سرویس خود را راه‌اندازی کرد و کاربران با تماس تلفنی آهنگ را برای شزم پخش می‌کردند و سپس از طریق پیامک جزئیات را دریافت می‌کردند.

۱۹ آوریل ۲۰۰۲: Jeepster که توسط T-Rex خوانده شده بود، اولین آهنگی بود که توسط شزم جستجو شد.

سپتامبر ۲۰۰۲: آهنگ Cleanin’ out my closet از امینم اولین آهنگی بود که ۱۰۰۰ بار شزم شد.

جولای ۲۰۰۸: اپلیکیشن شزم در اپ استور تازه‌ تاسیس اپل عرضه شد. اولین آهنگی که با استفاده از اپ آیفون شزم جستجو شد، How am I different از ایمی مان بود.

اکتبر ۲۰۰۸: شزم برای کاربران اندرویدی عرضه شد.

۲۰۱۱: ویژگی‌های تشخیص موزیک شزم به تشخیص برنامه‌های تلویزیونی و تبلیغات‌ها هم گسترش یافت و آن را به یک ابراز تشخیص صوت واقعی تبدیل کرد.

فوریه ۲۰۱۲: آهنگ TiK ToK از کِشا اولین آهنگی بود بیش از یک میلیون بار شزم شد.

آوریل ۲۰۱۵: کاربران حالا می‌توانستند از شزم روی اپل واچ استفاده کنند.

۲۵ مه ۲۰۱۷: شوی مسابقه‌ی Beat Shazam در شبکه‌ی Fox پخش شد.

سپتامبر ۲۰۱۸: اپل با پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار شزم را تصاحب کرد.

ژوئن ۲۰۲۱: تعداد جستجوی ماهانه‌ی شزم به ۱ میلیارد بار رسید.

مه ۲۰۲۲: شزم به رکورد ۲ میلیارد بار نصب و ۷۰ میلیارد بار جستجو از زمان تاسیس دست یافت.

در سال ۲۰۲۲، شزم ۲۰ ساله شد و برای جشن گرفتن آن، اپل موزیک پلی‌لیست اختصاصی با عنوان ۲۰ Years of Shazam Hits را منتشر کرد که آهنگ‌هایی با بیشترین تعداد جستجو در شزم را شامل می‌شود. این پلی‌لیست از طریق اسپاتیفای هم قابل دسترسی است و کاربری آن را با نام Shazam 20 years top 20 playlist منتشر کرده است.

یک‌پارچه‌سازی

این موتور جستجوی موسیقی اکنون با بسیاری از پلتفرم‌های محبوب موسیقی یک‌پارچه‌سازی شده و اکنون می‌توانید آثاری را که شزم کرده‌اید به آرشیو خود در اپل موزیک و اسپاتیفای اضافه کنید. این پلتفرم از طریق مرورگر اپ شزم، پلی‌استور گوگا، اپ استور اپل، گلکسی استور سامسونگ و وب استور کروم قابل دسترسی است. بنابراین، با هر سیستم عاملی می‌توانید از آن استفاده کنید و به‌سرعت اثر مورد نظر خود را پیدا کنید.

آینده‌ی شزم

بدون شک شزم نحوه‌ی تعامل افراد با موسیقی را دگرگون کرده است. این سرویس به بخشی از زندگی طرفداران موسیقی برای شناسایی آهنگ‌های محبوبشان تبدیل شده است. اما آیا می‌تواند زیر سایه‌ی اپل به این روند ادامه دهد؟ نظر شما چیست؟

