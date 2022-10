روش اصلی استفاده از عکاسی پی‌در‌پی با بهره‌گیری از گزینه‌های موجود در اپ دوربین صورت می‌گیرد. البته اینکه دقیقا باید چگونه این کار را انجام دهید، با توجه به مدل آیفون تفاوت‌ جزئی دارد.

اگر از آیفون XS یا مدل‌های جدیدتر استفاده می‌کنید و گوشی را در حالت عمودی در دست گرفته‌اید، برای فعال‌سازی عکاسی پیاپی کافیست دکمه‌ی شاتر را به سمت چپ بکشانید.

اما اگر به صورت افقی گوشی را در دست گرفته‌اید، همانطور که در تصویر زیر می‌توانید با توجه به جهت قرارگیری گوشی، باید دکمه‌ی شاتر را به سمت پایین یا بالا بکشانید.

اگر هم از آیفون ۸ یا مدل‌های قدیمی‌تر استفاده می‌کنید، باید صرفا دکمه‌ی شاتر را نگه دارید. این در حالی است که در آیفون‌های جدید چنین کاری فیلمبرداری را آغاز می‌کند.

عکاسی پیاپی با دکمه‌ی تنظیم صدا

اگر از آیفون XS یا مدل‌های جدیدتر استفاده می‌کنید، برای عکاسی پیاپی با دوربین آیفون می‌توانید از دکمه‌ی تنظیم صدا استفاده کنید که در ادامه به چگونگی انجام این کار می‌پردازیم.

اول از همه راهی Settings شوید و در بخش پایینی روی گزینه‌ی Camera کلیک کنید.

در گام بعدی گزینه‌ی tap Use Volume Up for Burst را فعال کنید.

حالا در اپ دوربین آیفون برای عکاسی پیاپی کافی است دکمه‌ی افزایش صدا را نگه دارید.

بعد از یک تاخیر کوتاه، روند ثبت عکس‌های پی‌در‌پی آغاز می‌شود و در دایره‌ی به نمایش درآمده هم می‌توانید تعداد عکس‌های ثبت شده را مشاهده کنید.

اگر می‌خواهید تمام عکس‌های ثبت شده را مشاهده کنید، ابتدا باید روی عکس موردنظر ضربه بزنید و سپس Select را انتخاب کنید. با این کار تمام عکس‌ها به نمایش درمی‌آید و به راحتی قادر به انتخاب عکس‌های مناسب و حذف عکس‌های بی‌کیفیت و نامناسب هستید.

