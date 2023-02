One UI 5.1 جدیدترین نسخه از رابط کاربری سامسونگ به حساب می‌آید که مبتنی بر اندروید ۱۳ بوده و در گوشی‌های سری گلکسی S23 به صورت پیش‌فرض نصب شده است. بعد از این گوشی‌ها اما سامسونگ تصمیم گرفته One UI 5.1 را برای سه نسل دیگر از پرچم‌داران خود یعنی سری گلکسی S22، گلکسی S21 و گلکسی S20 هم عرضه کند. اما نکته‌ی جالب اینجاست که سری گلکسی S20 با اندروید ۱۰ راهی بازار شد و این یعنی باید با دریافت اندروید ۱۳ به دریافت آپدیت نرم‌افزاری پایان می‌داد. اما سامسونگ با انتشار آپدیت One UI 5.1 کاربران این گوشی‌ها را خوشحال کرد.

اگرچه One UI 5.1 آپدیتی بزرگ و پر از امکانات جدید نیست اما با این حال یک سری قابلیت‌های قابل توجهی دارد که از جمله این موارد می‌توان به بهبود عملکرد دوربین و اپلیکیشن گالری اشاره کرد. به گونه‌ای که اکنون کاربران می‌توانند تصاویر خود را به شکل بهتری ویرایش کنند. علاوه بر این‌ها، اپلیکیشن Expert RAW هم که برای عکاسی حرفه‌ای در نظر گرفته شده، برای یک سری از گوشی‌هایی که از One UI 5.1 بهره می‌برند در دسترس قرار گرفته است که از جمله این موارد می‌توان به گلکسی S22 اولترا اشاره کرد.

در یک سری بخش‌های دیگر مثل مولتی تسکینگ شاهد افزایش سرعت ورود به حالت تمام صفحه، اضافه شدن مود و روتین‌های جدید شبیه به حالت فوکوس در iOS 16، اضافه شدن ویجت‌های جدید برای صفحه‌ی هوم مثل پنل تنظیمات سریع و… اشاره کرد. One UI 5.1 اگرچه در هر دستگاه با توجه به امکاناتی که به آن‌ها اضافه می‌کند حجم متفاوتی هم دارد اما به صورت کلی بین ۱٫۴ تا ۱٫۹ گیگابایت حجم دارد. برای مثال برای گلکسی S22 اولترا مدل اگزینوس، این آپدیت به همراه پکیج امنیتی ماه فوریه حدودا ۱٫۹ گیگابایت حجم داشت.

طبق گفته‌های سامسونگ آپدیت One UI 5.1 برای گوشی‌های دیگری نظیر گلکسی زد فلیپ، زد فلیپ ۵G، زد فلیپ ۳، زد فلیپ ۴، زد فولد ۲، زد فولد ۳ و گلکسی زد فولد ۴ هم عرضه خواهد شد. اگرچه سامسونگ زمان مشخصی را برای انتشار این آپدیت اعلام نکرده اما برخی از کاربران گوشی‌های سری گلکسی S20 و S22 در ردیت گزارش داده‌اند که آن را دریافت کرده‌اند. بنابراین احتمال دارد به زودی این آپدیت برای همه‌ی افراد با گوشی‌های واجد شرایط منتشر شود.

