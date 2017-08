نقد و بررسی اپلیکیشن Path Guide؛ مسیریابی بدون GPS

استفاده از انواع اپلیکیشن مسیریابی، به جزئی جدایی‌ناپذیر از تجربه‌ی گوشی‌های هوشمند تبدیل شده است. اپلیکیشن‌هایی مانند گوگل مپس، با استفاده از GPS و اینترنت، به کاربر راه رسیدن به مقصد را نشان می‌دهند. البته همیشه اوضاع به همین سادگی نیست. با وجود این‌که گوگل و اپل نقشه‌های داخلی زیادی را در اپلیکیشن‌های مسیریابی‌شان قرار داده‌اند، اما در اکثر موارد و در مکان‌های مختلف، چنین راه‌حل‌هایی جوابگو نیستند. مایکروسافت که متوجه این نیاز شده بود، چندی پیش اپلیکیشن Path Guide را برای گوشی‌های اندرویدی معرفی کرد.

‌

معرفی کلی اپلیکیشن Path Guide

اپلیکیشن Path Guide با استفاده از حسگرهای درون گوشی، تعداد قدم‌ها و مسیر حرکت کاربران را ضبط می‌کند. این مسیر حرکت ضبط‌شده می‌تواند به‌عنوان راهنما برای خود کاربر عمل کند یا به‌عنوان راهنما برای کاربران دیگر، در محیط اپلیکیشن آپلود شود. این مسیریاب بدون نیاز به GPS عمل می‌کند و تنها استفاده‌ی اینترنت در این اپلیکیشن، برای آپلود مسیر ضبط‌شده یا استفاده از مسیرهای دیگران است.

‌

رابط کاربری اپلیکیشن Path Guide

رابط کاربری این اپلیکیشن فوق‌العاده ساده و آسان است. بعد از باز کردن اپلیکیشن و در همان ابتدا با دو گزینه مواجه می‌شوید که عملکرد اصلی این مسیریاب با همین دو گزینه تعیین می‌شود. در قسمت منوی برنامه، به گزینه‌های مختلفی دسترسی دارید که عملکرد آن‌ها واضح و استفاده از آن‌ها ساده است. برای همین در چند دقیقه‌ی ابتدایی، کاربر می‌تواند به تمام جنبه‌های برنامه مسلط شود و از این لحاظ، اپلیکیشن Path Guide خیلی خوب عمل می‌کند.

‌

ویژگی‌ها و نحوه‌ی استفاده از اپلیکیشن Path Guide

در همان ابتدا و بعد از باز کردن اپلیکیشن، دو گزینه پیش روی کاربر قرار می‌گیرد. گزینه‌ی اولTake your friends somewhere است و گزینه‌ی دوم Follow your steps back here. با انتخاب گزینه‌ی اول، ابتدا باید عکسی از مبدأ گرفته شود و سپس ضبط مسیر حرکت آغاز می‌شود. بعد از آغاز ضبط، تعداد قدم‌ها و جهت حرکت کاربر با کمک سنسورهای گوشی توسط اپلیکیشن محاسبه و ذخیره می‌شود. در قسمت‌های مختلف مسیر، برای راهنمایی بیشتر، می‌توانید عکس بگیرید، صدایتان را ضبط کنید یا نکاتی را بنویسید. بعد از رسیدن به مقصد، روی گزینه‌ی موجود در گوشه‌ی پایین سمت راست ضربه بزنید تا ضبط مسیر حرکت تمام شود. در مرحله‌ی بعدی باید اطلاعاتی پیرامون مبدأ و مقصد را تایپ و در نهایت مسیر مذکور را در محیط اپلیکیشن آپلود کنید. با آپلود این مسیر، دیگر افراد می‌توانند با جستجوی کلیدواژه‌های مرتبط با اطلاعات ثبت شده، مسیر مورد نظر را پیدا کنند. در این قسمت گزینه‌ای هم به‌عنوان Hidden trace تعبیه‌شده که با فعال کردن آن می‌توانید مسیر را از دید عموم کاربران مخفی کنید. در این حالت به شما کدی داده می‌شود که دیگران (مثلا دوست شما) فقط با وارد کردن این کد، می‌تواند به این مسیر دسترسی پیدا کند.

گزینه‌ی دوم همان‌طور که از عنوانش پیداست، برای وقت‌هایی است که مثلا ماشینتان را در جایی پارک می‌کنید و می‌خواهید پس از اتمام کارتان به سمت آن برگردید. کارکرد این قسمت مانند بخش قبل است، با این تفاوت که این مسیر دیگر آپلود نمی‌شود و تنها برای استفاده‌ی شخصی خودتان است. با استفاده از این مسیر، می‌توانید به نقطه‌ی اولیه برگردید.

یکی از نکات جذاب این اپلیکیشن، تشخیص استفاده از آسانسور یا پله‌برقی است. عملکرد آن‌هم بدین‌صورت است که اگر بعد از طی چند قدم ثابت باشید، اپلیکیشن از شما در مورد استفاده از آسانسور یا پله‌برقی می‌پرسد. اگر جواب مثبت باشد، می‌توانید طبقه‌ی مقصد را ذکر کنید تا در ضبط مسیر ذکر شود.

در قسمت منو، بخشی به‌عنوان My traces تعبیه شده که با ضربه بر آن، می‌توانید به تمام مسیرهایی که ضبط کرده‌اید، دسترسی داشته باشید. در قسمت Search با وارد کردن کلیدواژه‌های مختلف، می‌توانید به مسیرهای ضبط‌شده توسط دیگران دسترسی پیدا کنید. البته در ایران هنوز مسیرهای زیادی در بانک اطلاعاتی این اپلیکیشن آپلود نشده است.

‌

نواقص اپلیکیشن Path Guide

به دلیل رویکرد نوینی که این اپلیکیشن استفاده می‌کند، چندان عجیب نیست که نواقص متعددی در آن مشاهده می‌شود. یکی از این نواقص، عدم پیوند با نقشه‌های مختلف است. به‌طور مثال، در حال حاضر پیدا کردن مسیرهای تعریف‌شده در این اپلیکیشن کار ساده‌ای نیست و بهتر بود امکان هماهنگی این اپلیکیشن با سرویس‌های مسیریابی مانند گوگل مپس وجود داشت. در چنین صورتی، با رسیدن به مکان موردنظر، امکان مشاهده‌ی مسیرهای تعریف‌شده در محیط داخلی آن مکان، فراهم می‌شد.

از دیگر نواقص، می‌توان به عدم ایجاد نقشه‌ی مسیر حرکت اشاره کرد. مثلا بهتر بود بعد از ضبط مسیر، یک نقشه‌ی گرافیکی از مسیر حرکت ایجاد می‌شد تا کاربر با مشاهده‌ی آن، راحت‌تر در مسیر مورد نظرش قدم بزند.

‌

سخن پایانی

مایکروسافت مدت‌ها است که درزمینه‌ی اپلیکیشن‌های کوچک و کاربردی وارد عمل شده. اپلیکیشن Path Guide با وجود این‌که کاربردی است، استفاده‌ی گسترده‌ای ندارد. هر چند این اپلیکیشن سرویس جذابی است و استفاده از آن راحت است، اما شاید و فقط شاید، در موقعیت‌های خیلی خاص به کار بیاید. برای همین، حداقل فعلا، خیلی نمی‌توان آن را جدی گرفت و احتمالا اکثر کاربران بعد از چند بار آزمایش، استفاده از اپلیکیشن Path Guide را به‌کل فراموش خواهند کرد.

رابط کاربری ساده و جذاب

سرعت بالا

عدم نیاز به اینترنت و GPS

امکان به اشتراک‌گذاری مسیرهای ضبط‌شده ‌ ارایه شده فقط برای اندروید

عدم امکان تطبیق مسیرها با نقشه

عدم ارایه‌ی نقشه‌ی گرافیکی از کل مسیر ضبط‌شده

‌

مطلب نقد و بررسی اپلیکیشن Path Guide؛ مسیریابی بدون GPS برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala