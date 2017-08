همان‌طور که می‌دانید جدیدا اپل به بهانه‌های مختلفی از جمله تحریم‌ها، هر از گاهی اقدام به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ استور می‌کند. طبیعتا اپلیکیشن دیجی‌کالا هم از این قاعده مستثنی نیست و ممکن است نتوانید آن را روی اپ استور پیدا کنید. با وجود این اگر قبلا اپلیکیشن دیجی‌کالا را حتی یک بار دانلود کرده باشید، در این شرایط می‌توانید دوباره آن را دانلود کنید. در این راهنمای کوتاه به شما روش انجام این کار را نمایش می‌دهیم.

‌

ابتدا لازم است مطمئن شوید روی آیفون یا آیپدتان، همان اپل آیدی تنظیم شده که قبلا اپلیکیشن دیجی‌کالا را با آن از اپ استور دانلود کرده بودید. سپس به اپلیکیشن اپ استور وارد شوید و طبق عکس زیر به تب Updates بروید.

‌

‌

حالا روی گزینه‌ی Purchased در بالای صفحه ضربه بزنید و برای راحتی بیشتر تب Not on This iPhone را انتخاب کنید. سپس در میان اپلیکیشن‌هایی که در این فهرست قرار دارند آن‌قدر پایین بروید تا به اپلیکیشن دیجی‌کالا برسید. حالا تنها کافی است روی آیکن کوچک «ابر و فلش» در سمت راست اپلیکیشن دیجی‌کالا ضربه بزنید تا دانلود اپلیکیشن آغاز شود.

‌

‌

مطلب چگونه اپ iOS دیجی‌کالا را دانلود کنیم برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

