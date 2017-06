مطلب عکاسی موبایل یا DSLR؛ آنچه شما گفتید برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

شنبه‌ی این هفته با مطلب دیگری از سری مقالات «شما بگویید» به سراغ شما دوستان عزیز دیجی‌کالا مگ آمدیم و سؤال جدیدی را مطرح کردیم: عکاسی موبایل یا DSLR؟ این سؤال ممکن است این روزها با پیشرفت‌های جدیدی که در زمینه‌ی دوربین‌های گوشی‌های موبایل به‌وجود آمده دوباره به ذهن بسیاری خطور کرده باشد. پیشرفت‌هایی که برخی از محدودیت‌های پیشین عکاسی موبایل را نشانه رفته است و امکانات بیشتری را در اختیار عکاسان قرار می‌دهد. سؤال ما با استقبال خوبی روبرو شد و شاهد نظرات بسیار متنوعی بودیم که برخی از آن‌ها واقعا با نگاهی منطقی و کارشناسانه به موضوع پرداخته بودند. با دیجی‌کالا مگ همراه باشید تا با هم برخی از بهترین نظرات را به اختصار بررسی کنیم.

برخی نظرات برای خوانایی بیشتر ویرایش شده‌اند. برای خواندن تمام نظرات به صورت دست‌نخورده می‌توانید به مطلب « شما بگویید: عکاسی موبایل یا DSLR؟ » مراجعه کنید.

» مراجعه کنید. نظراتی که در این نوشته می‌آید از سوی مخاطبان دیجی‌کالا مگ منتشر شده و لزوما بیان‌گر دیدگاه‌های نویسنده نیست.

فقط DSLR

ظاهرا هنوز عده‌ای از عکاسان در مقابل عکاسی موبایل مقاومت زیادی از خود نشان می‌دهند.

بابک:

راجع به این واژه‌هایی که می‌گم فکر کنید … بعد ببینید که کدومش توی دوربین موبایل هست. عمق میدان ۵ میلی‌متر، نوردهی تایم بالا، عکاسی از ستارگان، نوردهی نقطه‌ای، عکاسی شب، قفل نوردهی، بوکه طبیعی، فیلتر پلاریزه، فوکوس دستی، ویزور، براکتینگ، هیستوگرام، عکاسی پی‌درپی سه پایه و کاربرد سه پایه و …

محمدرسول:

کاملا واضحه که موبایل در مقابل دوربین‌های DSLR حرفی برای گفتن نداره. این که بعضی‌ها می‌گن موبایل جای دوربین رو گرفته یک باور کاملا غلطه. چون کاربر با موبایل فقط عکس می‌گیره و اختیاراتش فقط در کادربندی‌های محدوده. اما عکاس با دوربین‌های DSLR با نور بازی می‌کنه و با تغییر دیافراگم و ایزو و سرعت شاتر می‌تونه تصاویری خلق کنه که حتی فراتر از دید انسان باشه. حالا دید عکاسی با موبایل که دیگه خیلی محدود و پایینه و حسابش مشخصه.

پیشرفت دوربین موبایل را نادیده نگیریم

در پاسخ به نظرات قبلی و بیشتر برای روشن شدن موضوع باید اضافه کنیم که بسیاری از تکنیک‌ها و تنظیمات عکاسی در حال حاضر با استفاده از دوربین گوشی موبایل هم امکان‌پذیر است. البته منظور ما این نیست که به همین دلیل می‌توان از دوربین موبایل به جای دوربین DSLR استفاده کرد. در نهایت هر کدام از این دو ابزار می‌توانند در عکاسی جایگاه خاص خودشان را داشته باشند. در میان نظرات کاربران هم به نظراتی برخوردیم که به نوعی پاسخ مقاومت سخت برخی از عکاسان در برابر عکاسی موبایل را داده‌اند.

جعفر پناهی:

من هم یکی از طرافداران دوربین‌های DSLR هستم. ولی باید قبول کرد که با تحولاتی که دوربین گوشی‌های مختلف به وجود آورده‌اند و خواهند آورد، استفاده از دوربین‌های حرفه‌ای هر روز کمتر می‌شود … گوشی موبایل تنها دوربینی است که به‌راحتی در کنار هر عکاسی است و در هر حالتی می توان با آن عکس گرفت … گوشی با تلفیق هوش مصنوعی و قدرت پردازشی بالا چه در عکاسی و چه در فیلمبرداری امکانات جالب و جدیدی را برای عکاسی فراهم می‌کند. البته به نظر من گوشی موبایل در آینده فقط برای افرادی جایگزین دوربین حرفه‌ای خواهد شد که حرفه‌ی اصلی‌شان عکاسی نیست. چرا که با تعویض لنز در دوربین‌های حرفه‌ای می‌توان عکس‌هایی به وجود آورد که به هیچ وجه با گوشی امکان‌پذیر نیست.

محمد:

این حرف‌ها مثل اون وقتیه که دنیای عکاسی داشت به سوی دیجیتال میومد و یه عده که از قدیم با آنالوگ کار کرده بودن با اصرار زیاد مخالف دیجیتال بودن. و حالا شاید همون عده فقط با آنالوگ کار کنن … باور کنید دوربین‌های موبایلی هم خیلی پیشرفت کردن وخیلی از کارها رو می‌تونن به‌خوبی انجام بدن. مثلا من خودم از آسمان شب عکس‌های خیلی خوبی گرفتم که فقط کمی با دوربین حرفه‌ای خودم فرق می‌کنه و اگه قرار بود با دوربینم اون عکس‌ها رو بگیرم هرگز اون عکس‌ها گرفته نمی‌شد چون اون موقع امکان همراه داشتن دوربین رو اصلا نداشتم.

bijan:

تا همین دو سال پیش می‌گفتم برو بابا این چه سوال مسخره‌ایه، اما الان قضیه فرق کرده. الان می‌بینم که اگر یه لنز درست و حسابی و گرون رو DSLR نداشته باشم ممکنه خیلی جاها کم بیارم. واقعا موبایل‌های پرچم‌دار تو این یکی دو سال اخیر به شکل شگفت‌آوری تو دوربیناشون پیشرفت کردن و خوبیشون اینه که یک عکس با کیفیت رو با کمترین دردسر به آدم هدیه می‌دن. خب هرکسی با DSLR کار کرده اینو قبول داره که گرفتن یک عکس خوب احتیاج به تنظیمات زیاد و صرف وقت داره درحالی که در موبایل فقط یک کلیک کافیه. البته درسته که DSLR ها هم مود اتوماتیک دارن. اما مود اتوماتیک دوربین ۷۰۰ دی کانن من کجا و مود اتوماتیک مثلا آیفون ۶s کجا.

امیر کمیلی:

به نظر من باید به شاخه مورد علاقتون در عکاسی نگاه کنین. من علاقه بسیار شدیدی به عکاسی از آسمان شب دارم و مطمئنا موبایل جوابگوی این نیاز نیست. برای عکاسی طبیعت، مطمئنا پرچمداران جدید موبایلی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارند هرچند که هنوز در دینامیک رنج ضعیف عمل می‌کنن. ولی هر روز در حال بهتر شدن هستن. تا مدتی پیش، مثلا سرعت شاترهای پایین مثل ۴ ثانیه در موبایل ها موجود نبود ولی الان هست و خیلی خوبه. برای عکاسی پرتره، اگر نور مناسب طبیعی یا تجهیزات نورپردازی خوبی در اختیار داشته باشین مطمئنا باز هم موبایل‌ها خوب عمل می‌کنن. برای عکاسی خیابانی علی‌الخصوص در ایران که محدودیت‌هایی برای در دست گرفتن دوربین‌های بزرگ داریم، باز هم موبایل‌ها بسیار عالی هستند. کسانی که به قابلیت‌های عکاسی با موبایل هنوز روی خوش نشون نمی‌دن، کافیه نگاهی به مسابقات عکاسی آیفون در هر سال بندازن. مطمئنا نظرشون عوض می‌شه. یا نگاهی بندازن به آخرین پروژه مایکروسافت که به یک عکاسی حرفه‌ای لومیا ۱۵۲۰ دادن و ازش خواستن فقط با همین دوربین برای مدتی در سفرهاش عکاسی کنه. کلام آخر، مطمئنا داشتن یک دوربین DSLR به دلایل خیلی زیادی مثل قابلیت تعویض لنز، عملکرد iso، دینامیک رنج و… ایده‌آله و یک پرچمدار موبایلی «همیشه همراه» هم تکمیل‌کننده‌ی این ترکیبه. و این دو رقیب هم نیستن بلکه یک ترکیب خیلی خوب برای علاقه‌مندان به عکاسی هستند.

شاید دوربین DSLR بهتر باشد ولی همیشه همراهمان نیست

بسیاری از افراد به این نکته اشاره کرده‌اند که کوچکی، سبکی و سرعت بالای دوربین‌های موبایل، و شاید مهم‌تر از همه این که تقریبا همیشه همراهمان هستند، برگ برنده‌ای است که باعث می‌شود گاهی قید کیفیت یا امکانات بیشتر حرفه‌ای‌ترین دوربین DSLR را هم بزنیم.

Next is Now:

«بهترین دوربین اونیه که همیشه همراهته». این جمله می‌تونه بهترین پاسخ برای این سوال باشه. واقعا چقدر می‌شه برای شکار لحظه‌هایی که در کسری از ثانیه در طول روز جلوی چشمامون اتفاق میفته با یه دوربین DSLR با یه لنز ۲۰ سانتی و دو کیلو وزن عکاسی کرد؟! فارق از همه‌ی این بحث‌ها دوربین موبایل‌های امروزی در زمینه‌ی کیفیت هم قابلیت رقابت با دوربین‌های DSLR رو دارند.

محسن:

عکاسی با موبایل. برای این‌که همیشه همراهمه و لازم نیست یه جسم اضافه و سنگین رو که توی جیب هم جا نمی‌شه فقط برای عکاسی همراه خودم همه‌جا ببرم. ولی قطعا کیفیت عکاسی DSLR از موبایل خیلی خیلی بیشتره.

امیرسعید:

من DSLR رو به خاطر کیفیت و امکاناتش همیشه به موبایل ترجیح می‌دم. اما خوب قطعا همیشه یه دوربین DSLR توی جیب ما نیست. پس خوبیه گوشی اینه که سرعت عکاسی رو بسیار بالا می‌بره.

پولادی:

با این‌که نمی‌شه کیفیت و کارایی بالای دوربین‌های DSLR رو انکار کرد اما به شخصه دوربین‌های موبایل رو ترجیح می‌دم. چون در حال حاضر موبایل به وسیله‌ای تبدیل شده که همیشه همراه ماست و با پیشرفت تکنولوژی دوربین موبایل، کارایی آن‌ها هم بیشتر شده و برای شکار یک صحنه‌ی آنی کاملا مناسبه. همچنین خلق یک عکس خوب با موبایل هم به نوعی لذت بیشتری ایجاد می‌کنه.

ترانه:

شاید برای عکاسی حرفه‌ای دوربین DSLR بهتر باشه اما یه موبایل خوب در هر لحظه و هر مکانی بهترین گزینه برای ثبت آنی یک اتفاقه و با کیفیت‌ترین دوربین نمی‌تونه هیچ‌وقت انقدر کوچک و کم‌حجم باشه.

حسن:

این‌که هیچ وقت دوربین موبایل جایگزین DSLR نمی‌شه کاملا روشنه. چون اگه قرار باشه ما سنسور با ابعاد DSLR روی موبایل داشته باشیم و بتونیم لنزهای مختلف روش سوار کنیم در بهترین حالت می‌شه یه حجمی مثل دوربین‌های بدون آینه. قبول که دوربین موبایل‌ها خیلی پیشرفت کردن اما قاعده عکاسی کلا با هم فرق داره. مثل عکس خبری که رسوندن خبر براش مهمه وکیفیت مثلا یه عکس از جنگ انقدر مهم نیست تا عکس پرتره.دوربین موبایل برای عکاسی لحظه‌ای عالیه اما نه برای شاخه‌های دیگر عکاسی. من ترجیح می‌دم همیشه دوربینم پیشم باشه اما بعضی از شرایط که نمی‌خوام سوژه از دست بره از موبایل استفاده می‌کنم که البته بعدش غصه کیفیتش رو می‌خورم.

دوربین گوشی موبایل برای شاخه‌های خاصی از عکاسی بهتر است

برخی از افراد هم به این نکته اشاره کرده‌اند که خصوصیاتی که گفته شد، دوربین گوشی موبایل را برای شاخه‌های خاصی از عکاسی مانند عکاسی خبری یا عکاسی خیابانی به ابزاری کاملا مناسب یا حتی حرفه‌ای تبدیل کرده است.

مهدی م:

من قبلا با دوربین SLR عکاسی می‌کردم اما یه قضیه باعث شد که به عکاسی با موبایل رو بیارم و دوربینم رو بفروشم! به نظر من دوربین موبایل تو عکاسی خیابانی بی رقیبه! البته در اصل عکاس مهمه نه دوربین. خوبی‌های موبایل اینه که خیلی سریعه، کیفیتش هم عالیه و یک مزیت خیلی خیلی مثبت اینه که بی‌صداست و جلب‌توجه نمی‌کنه. این مورد برای من خیلی مهمه چون قبلا که می‌رفتم با دوربین تو خیابون عکاسی، همه مردم نگاه می‌کردن انگار که مثلا سفینه فضایی دیده باشن! اما با موبایل سریع تا یه صحنه رو می‌بینی می‌شه با کمترین جلب توجه یه عکس فوق‌العاده گرفت. کسانی که به عکاسی با موبایل خیلی علاقه دارن کتاب ترکیب‌بندی در عکاسی نوشته ی هارالد مانته رو بخونن؛ واقعا این کتاب عالیه.

محمد علی جعفری:

برتری‌های DSLR ها رو که همه می‌دونن. سعی می‌کنم در ادامه برتری‌های دوربین گوشی موبایل رو از نظر خودم بگم: ۱- حجم و وزن کمتر و به دنبالش حمل راحت‌تر و این که همیشه همراه آدمه. شاید مهم‌ترین ویژگی مفید گوشی‌های موبایل همین باشه. یه DSLR هر قدر هم که خوب باشه همیشه همراه آدم نیست. ۲- جلب‌توجه کمتر و صدای کمتر موقع عکاسی که خیلی اوقات برای عکاسی خیابانی و داخل فضاهای عمومی به کار آدم میاد. در کل به نظرم برای ژانرهایی مثل عکاسی خیابانی دوربین گوشی موبایل خیلی کارامده و کمبودهاش کمتر به چشم میاد. اگه در چنین ژانری عکاسی می‌کنید و زاویه دید نسبتا واید دوربین موبایل براتون کافیه و نیاز به چاپ عکس در اندازه‌های بزرگ ندارین یک گوشی که دوربین خوبی داره کارتون رو خوب راه می‌ندازه و دردسر کمی هم داره.

محمدرضا:

انتخاب یکی از این دو گزینه اولویت و اهمیت هدف فرد از عکاسی را نشان می‌دهد. به این معنی که در سال‌های اخیر دوربین‌های گوشی همراه با پیشرفت تکنولوژی و به لطف اندازه آن‌ها و زمان راه‌اندازی پایین و امکان ویرایش و به اشتراک‌گذاری سریع، توانسته‌اند در زمینه‌هایی مانند عکاسی خبری و عکاسی خیابانی جزو انتخاب‌های اول قرار بگیرند. ولی در زمینه‌های دیگر هنوز اختلاف فاحشی با دوربین‌های DSLR دارند که در سال‌های آتی می‌توان با عکاسی محاسباتی، به کم شدن فاصله امیدوار بود. لذا انتخاب یک گزینه، برگزیدن اهمیت اندازه دوربین و زمان صرف شده برای عکاسی و یا اولویت کیفیت و قابلیت مانور در شرایط مختلف است.

عکاسی موبایل می‌تواند دریچه‌ی مناسبی برای ورود به دنیای عکاسی باشد

برخی از دوستان در نظرات خود به نکته‌ی ظریفی اشاره کرده‌اند که ما هم آن را تایید می‌کنیم. یکی از مهم‌ترین نکات مثبت در مورد عکاسی موبایل که در سال‌های اخیر برجسته‌تر هم شده، دموکراتیزه شدن بیش از پیش عکاسی است. بسیاری از افراد امکان پرداخت هزینه‌ی جداگانه برای خرید دوربین را ندارند یا شاید علاقه نداشته باشند برای ورود به عرصه‌ای که از موفقیت خود در آن اطمینان ندارند هزینه‌ای اضافی پرداخت کنند. در این شرایط دوربین‌های موبایل، که به سطح قابل قبولی از کیفیت و امکانات رسیده‌اند، می‌توانند به تعداد بیشتری از افراد این شانس را بدهند تا استعداد خود را در زمینه‌ی عکاسی کشف کنند.

مصطفی:

در مورد این مقایسه این‌طور می‌شه گفت که به دلیل شبیه‌سازی محیط کاربری و درصدی از امکانات، عکاسی با موبایل می‌تونه دریچه‌ی ورودی برای علاقه‌مندان به حرفه‌ی عکاسی با دوربین های DSLR باشه…

دنیا:

… گرچه می‌تونم بگم موبایل برای عکاسی فضاهای تاریک ، آسمان شب و سوژه‌های متحرک کوچک چندان مناسب نیست اما به خودی خود یه انقلاب کوچک در عکاسی محسوب می‌شه … اولا باید در نظر داشت که همه‌ی علاقه‌مندان به عکاسی قدرت مالی خرید دوربین حرفه‌ای رو ندارن و احتمالا عکاسی با موبایل می‌تونه تنها راه آشناییشون با عرصه‌ی عکاسی باشه. دوما ما اگرچه در کیفیت بیشتر دوربین‌های عکاسی شکی نیست ولی حتی حرفه‌ای‌ترین عکاس‌ها هم نمی‌تونن یه دوربین ۱ کیلویی با لوازم جانبی و لنز و غیره رو دائم با خودشون این طرف و اون طرف ببرن و سوژه‌های عکاسی ممکنه هر جا و هر زمانی در انتظار یه عکاس باشن. به عبارت دیگه یه دوربین هر چه قدر هم حرفه‌ای باشه، اگه همراهتون نباشه نمی‌تونید باهاش عکس بگیرید! و اینجاست که قطعا به یاد موبایلتون می‌افتید!

در نهایت عکاس مهم‌تر از ابزار عکاسی است



در نهایت باز باید به این نکته اشاره کنیم که عکس خوب را عکاس می‌گیرد و نه دوربین عکاسی. قطعا انتخاب ابزار مناسب با توجه به نیازهای هر فرد اهمیت زیادی دارد، ولی فارق از این که با چه ابزاری عکس می‌گیرید، اگر با امکانات و محدودیت‌های ابزار عکاسی خود به خوبی آشنا باشید، مرز هنرمندی شما را نگاه خلاقانه‌ی خودتان تعیین خواهد کرد.

حسین:

به یقین عکاسی با دوربین‌های DSLR و همچنین کیفت آن‌ها تجربه‌ای فوق العاده و کم نظیر در زمینه عکاسی است. اما در واقعا این عکاس است که روح هنری سوژه را به تصویر می‌کشد. یعنی علاوه بر نکته‌هایی که در باب محاسن و معایب دوربین‌ها یا موبایل‌ها فرمودید، نوع استفاده از ابزار و استفاده‌کننده ملاک مهم‌تری را مشخص می‌کند. که عکاس اگر عکاس باشد با هر ابزاری که به آن مسلط باشد می‌تواند صحنه‌ها را به زیباترین شکل شکار کند.

Smash:

… برای پاسخ به پرسش «عکاسی موبایل یا عکاسی DSLR؟» بازم می‌رسیم به این که «عکاس مهمه»! … از لحاظ حرفه‌ای احتمال داره یه مبتدی بتونه با DSLR یه عکس خوب بگیره، ولی صد درصد یه حرفه‌ای با موبایل هم می‌تونه یه عکس خوب بگیره.

