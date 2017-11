بازی MLB The Show 18 به صورت رسمی معرفی شد

اگر از طرفداران ورزش محبوب بیسبال هستید، تا انتهای این مطلب همراه ما باشید، زیرا سونی جدیدترین نسخه از شبیه ساز این ورزش یعنی عنوانMLB The Show ۱۸ را معرفی کرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه بخوانید. تقریبا کمی قبل تر مسابقات فصل سال ۲۰۱۷ ورزش MLB به پایان رسید و تیم هاستون آستروس […]

اگر از طرفداران ورزش محبوب بیسبال هستید، تا انتهای این مطلب همراه ما باشید، زیرا سونی جدیدترین نسخه از شبیه ساز این ورزش یعنی عنوانMLB The Show ۱۸ را معرفی کرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه بخوانید.

تقریبا کمی قبل تر مسابقات فصل سال ۲۰۱۷ ورزش MLB به پایان رسید و تیم هاستون آستروس (Houston Astros)، توانست تیم لس‌ آنجلس داجرز ( Los Angeles Dodgers) را شکست دهد و برای اولین بار در مسابقات World Series قهرمان شود. تا ماه آوریل سال آینده، ما دیگر شاهد برگزاری مسابقات MLB نخواهیم بود و در همین حین، سونی بازی MLB The Show 18 را معرفی کرده است و اطلاعات اولیه آن را با همگان به اشتراک گذاشته است. عنوان MLB The Show 18 به صورت انحصاری برای پلی استیشن ۴ منتشر خواهد شد و آرون جاج (Aaron Judge)، از تیم نیویورک ینکیز (New York Yankees)، در عکس جلد منطقه آمریکای بازی حضور دارد.

همچنین مارکوس استورمن (Marcus Stroman) یکی از بازیکنان تیم بلو جیز (Blue Jays)، در عکس جلد نسخه کانادایی بازی حضور خواهد داشت. تصاویر جلد های مذکور را در ادامه مشاهده کنید:

در ادامه سونی تاریخ انتشار بازی MLB The Show 18 را هم مشخص کرده است. طبق گفته سونی، این بازی در تاریخ ۲۷ مارس سال ۲۰۱۸ مصادف با ۷ فروردین سال ۹۷، برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر خواهد شد. همچنین اگر شما یکی از نسخه‌های فیزیکی یا دیجیتالی این بازی را پیش‌خرید کنید، می‌توانید به یک کارت افسانه ای و ۱۰ عدد کارت معمولی دسترسی پیدا کنید. البته اگر کار پیش‌خرید شما در فروشگاه سونی صورت گیرد، ۵ هزار امتیاز Stub و یک کارت آرون جاج در دسترس شما قرار می‌گیرد که می‌توانید از آن در بازی MLB The Show 17 استفاده کنید.

افرادی که بازی مذکور را پیش‌خرید کنند، می‌توانند از دسترسی زودهنگام این بازی بهره‌مند شود و از تاریخ ۲۳ مارس مصادف با ۳ فروردین، به تجربه بازی بپردازند. سونی برای معرفی این قابلیت از جمله First Pitch Weekend استفاده کرده است.

همچنین بزودی، دو نسخه ویژه برای بازی MLB The Show 17 منتشر خواهد شد. این نسخه‌ها All Rise Edition و Digital Deluxe edition نام خواهند داشت که هر دو نسخه، با قیمت ۱۰۰ دلار عرضه خواهند شد. نسخه All Rise Edition یک کلاه ۹Fifty فیزیکی را با خود همراه دارد و استیل بوک این نسخه، در نسخه All Rise Edition گنجانده شده است. با خرید این نسخه از بازی، شما می‌توانید به پوسته مخصوص برای هر یک از ۳۰ تیم لیگ MLB دسترسی پیدا کنید. در ادامه نسخه Digital Deluxe edition این بازی، آن کلاهی که در بالا تر ذکر شد را شامل نخواهد شد اما به جای ۱۰ کارت معمولی، ۲۰ عدد کارت را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد.

در انتها نسخه MVP Edition بازی MLB The Show 18 هم معرفی شده است که با قیمت ۷۰ دلار در دسترس همگان قرار می‌گیرد. این نسخه، استیل بوک ویژه بازی و برخی محتویات دیجیتالی را شامل خواهد شد. به عنوان مثال، کاربران می‌توانند به ۵ هزار امتیاز Stub و یک پوسته مخصوص دسترسی پیدا کنند.

همان طور که در بالا تر ذکر شد، بازی MLB The Show 18 در تاریخ ۷ فروردین ماه سال ۹۷، به صورت انحصاری برای پلی استیشن ۴، عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa