اولین محتوای رایگان Star Wars Battlefront 2 ماه آینده عرضه خواهد شد

شخصیت های قهرمان جدید، وسایل نقلیه جدید،سیاره های جدید و یک چپتر جدید تک نفره همگی در ماه دسامبر و در نزدیکی عرضه فیلم Star Wars: The Last Jedi برای بازی Star Wars: Battlefront 2 عرضه خواهند شد. در ادامه این خبر و جزئیات آن با گیمفا همراه باشید!

یکی از عجیب ترین خبرهایی که در جریان مراسم EA Play امسال اعلام شد این بود که Dice از عرضه یک Season Pass برای بازی Star Wars Battlefront 2 صرف نظر کرده است و به جای آن به ارائه محتواهای رایگان برای بازی در طول مدت زمان عمر آن روی می آورد. امروز اولین نگاه به اینکه این محتواها چه خواهند بود خواهیم انداخت و صد البته اینکه چه زمانی این محتواها عرضه خواهند شد.

این بسته الحاقی رایگان در میانه های اکران فیلم جدید در این فرنچایز یعنی Star Wars: The Last Jedi عرضه خواهد شد. به همین دلیل، اکثر بخش های این محتوای رایگان مربوط به First Order و Resistance خواهد شد که در این سه گانه در حال حاضر بر روی آن تمرکز شده است. گیمرها همچنان مجاز خواهند بود که از بین یکی از طرفین جنگ، یکی را برگزیده و برای آن نیرو مبارزه کنند. نقشه راه این محتوا به صورت زیر اعلام شده است.

«همه چیز با انتخاب یک طرف در مبارزه شروع می شود: در تاریخ ۵ دسامبر شما این فرصت را به دست می آورید تا برای First Order بجنگید یا با Resistance پیمان همکاری ببندید. انتخاب شما اهمیت زیادی خواهد داشت چرا که به شما اجازه می دهد که چالش های مختلفی را امتحان کنید که جوایز متفاوتی برای شما به ارمغان خواهد داشت. در تاریخ ۱۳ دسامبر هیجان بیشتر می شود: قهرمان محبوب شما یعنی Finn برای جنگیدن به همراه Resistance و Captain Phasma نیز برای همراهی The First Order به بازی اضافه خواهند شد. شما می توانید این قهرمان ها را با پرداخت پول های رایج داخل بازی خریداری کنید. هر سمت مبارزه که بتواند بیشترین تعداد چالش ها را کامل کند با یک جایزه خاص نیز قدردانی خواهد شد؛ یک جعبه که شامل وسایلی سطح بالا برای قوی تر کردن شخصیت های Finn یا Captain Phasma خواهد بود. مناطق و وسایل جدید نیز به بازی اضافه خواهند شد: در تاریخ ۱۳ دسامبر محتوای اضافه شده به بازی شامل یک نقشه جدید نیز خواهد شد. نقشه حمله استارفایتر ها از D’qar نیز اضافه خواهد شد به همراه یک سفینه جدید به نام Tallie Lintra’s RZ-2 A-wing. سفینه Poe Dameron’s T-70 X-wing تحت تاثیر فیلم Star Wars: The Last Jedi با به روز رسانی های جدید همراه خواهد شد. Iden Verso باز میگردد: در Star Wars Battlefront II Resurrection شما به نیروهای کاپیتان Iden Versio ملحق خواهید شد تا شاهد اولین روز های First Order قبل از به قدرت رسیدن شان باشید. تمامی این چپتر جدید از بخش تک نفره و داستانی بازی Star Wars Battlefront 2 در تاریخ ۱۳ دسامبر در دسترس قرار خواهد گرفت. انتخاب های شما در آینده بازی تاثیر خواهد داشت: در طی ماه سپتامبر شما خواهید دید که انتخاب شما در ابتدای مراحل بر روی باقی آن ها تاثیر مختلفی می گذارد.»

تعدادی از این محتواها در حال حاضر نیز برای این بازی تایید شده بودند مثل اضافه شدن شخصیت های Finn و یا Captain Phasma. موقعیت ها و وسایل جدید نیز بی شک با استقبال زیادی رو به رو خواهند شد. اما بی شک جذاب ترین چیزی که درباره این محتوای جدید می توان گفت وجود یک بخش داستانی جدید است که ما را به همراهی با Iden Versio در طی Star Wars Battlefront 2 Resurrection خواهد برد. در حالی که می دانستیم محتوای رایگان به بخش چند نفره بازی اضافه خواهد شد اما انتظار نداشتیم که بخش تک نفره بازی نیز از این محتوا بهره ببرد.

عنوان Star Wars Battlefront 2 برای رایانه های شخصی و کنسول های اکس باکس وان و پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa