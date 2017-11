شایعه – عرضه Ni No Kuni II: Revenant Kingdom تا ماه مارس عقب افتاد

اگرچه در واقع تا عرضه بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom چیز زیادی باقی نمانده ولی برخی شایعات حاکی از آن است که عرضه بازی دو ماه تاخیر خورده است. دومین نسخه از سری نقش آفرینی Ni No Kuni ساخته استودیوی لول ۵ (Level 5) یعنی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom قبلاً یک […]

اگرچه در واقع تا عرضه بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom چیز زیادی باقی نمانده ولی برخی شایعات حاکی از آن است که عرضه بازی دو ماه تاخیر خورده است.

دومین نسخه از سری نقش آفرینی Ni No Kuni ساخته استودیوی لول ۵ (Level 5) یعنی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom قبلاً یک بار تاخیر خورده بود و تاریخ عرضه آن به اولین ماه از سال ۲۰۱۸ موکول شده بود ولی اخیراً شایعه‌ای مبنی بر تاخیر خوردن دوباره این بازی، این بار تا ماه مارس به گوش رسیده است. طبق گزارشاتی که پیش خرید کنندگان این بازی از بست بای (Best Buy) منتشر کرده‌اند، ایمیلی از طرف این خرده فروشی بزرگ به آن‌ها رسیده که در آن قید شده بازی Ni No Kuni II: Revenant Kingdom به جای ۱۹ ژانویه سال ۲۰۱۸ (برابر با ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۶) در تاریخ ۹ مارس (برابر با ۱۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۶) عرضه خواهد شد.

هنوز بندای نمکو (Bandai Namco) به عنوان ناشر بازی هیچ بیانیه‎‌ای در مورد تکذیب یا تائید این خبر منتشر نکرده است پس تا اعلام رسمی باید به این خبر صرفاً به چشم یک شایعه نگاه کرد. البته تاخیر خوردن بازی با عقل هم جور درمی‌آید چرا که سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ به خاطر عناوین بزرگ‌تری چون Monster Hunter World و Dragon Ball Fighter Z شلوغ به نظر می‌رسد. خصوصاً اینکه بازی دوم یعنی Dragon Ball Fighter Z هم شرکت بندای نمکو را به عنوان ناشر خود می‌بیند و در حقیقت شاید بندای نمکو می‌خواهد با عقب انداختن تاریخ عرضه Ni No Kuni II: Revenant Kingdom، از اینکه یکی از دو بازی خود فدای دیگری شود و فروش آن‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد (همان فاجعه‌ای که برای Titanfall 2 رخ داد) جلوگیری کند پس تاخیر خوردن بازی برای مدتی کوتاه خیلی هم دور از ذهن نیست.

به هر حال، فعلاً همان ۱۹ ژانویه (۳۰ دی) را به عنوان روز عرضه بازی در نظر بگیرید ولی در عین حال گوش به زنگ باشید چرا که شاید بازی تاخیری تقریباً دو ماهه داشته باشد.

منبع متن: gamefa