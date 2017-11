بیش از یک دهه از پررنگ‌تر شدن نقش بازی‌های آنلاین می‌گذرد و به جرات می‌توان گفت Ubisoft نیز جزو ناشرین و سازندگانی بوده که به بخش آنلاین بازی‌ها و تهیه سرورهای مناسب توجه زیادی می‌کند. حال این کمپانی قصد دارد جهت صرفه‌جویی در هزینه‌ها و آزادسازی فضای اینترنتی، بخش آنلاین برخی از عناوین خود را غیر فعال سازد.

بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، کمپانی Ubisoft امروز قصد تعطیلی برخی از سرورهای عناوین قدیمی خود برروی کنسول‌های Xbox 360 ،PS4 ،PS3 ،Mac i،OS ،Wii ،Wii U و PC را دارد.

شما می‌توانید در زیر لیست بازی‌هایی که در امروز، 20 آبان پشتیبانی از بخش آنلاینشان پایان میابد را مشاهده کنید.

Smurfs 2 - PS3

Splinter Cell Blacklist - Wii U

Flashback Origins - PC

Assassin’s Creed Recollections - Mac, iOS

Just Dance 3 - Xbox 360

Just Dance 3 Greatest Hits - Xbox 360

Just Dance 4 - PS3, Xbox 360, Wii U

Just Dance Disney Party - Xbox 360, Wii

Marvel Avengers: Battle for Earth - Xbox 360, Wii U

Rabbids Land - Wii U

Your Shape Fitness Evolved 2013 - Wii U

ESPN Sports Connection - Wii U

Shaun White Skateboarding - PC, PS3, Xbox 360

Shaun White Snowboarding - PC

Call of Juarez: The Cartel - PC

HAWX II - PC

I Am Alive - PS3, Xbox 360

Prince of Persia: The Forgotten Sands - PS3, Xbox 360

Rayman 3 HD - PS3, Xbox 360

RUSE - PS3, Xbox 360

به‌صورت کلی می‌توان گفت از امروز پشتیبانی از تمامی بخش‌های آنلاین موجود در عناوین بالا به‌صورت رسمی خاتمه پیدا می‌کند و این بدین معنا بوده که امکان انجام بازی چند نفره آنلاین و دسترسی به جدیدترین اخبار و حواشی پیرامون آنان را نخواهید داشت؛ در نتیجه سرویس Uplay و Uplay Unit درون بازی‌ها نیز غیرفعال می‌شوند.

البته جای خوش‌حالی دارد که عناوین موجود در لیست بالا در بخش آفلاین به اندازه کافی محتویات سرگرم‌کننده دارند ولی پرسشی که بوجود میاید اگر عنوانی مثل For Honor جزو این لیست بود، بدون بخش آنلاین دیگر چه معنایی می‌توانست داشته باشد!؟

