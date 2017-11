عنوان Need for Speed Payback بروزرسانی بزرگی از سمت EA دریافت کرد

شرکت الکترونیک آرتز و گوست گیم امروز بروزرسان بسیار بزرگی را برای عنوان Need for Speed Payback عرضه کردند که بازی به‌شدت دست خوش تغییراتی مختلفی می‌کند. عنوان Need for Speed Payback در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷(جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶) برای کنسول های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه های شخصی در دسترس قرار […]

شرکت الکترونیک آرتز و گوست گیم امروز بروزرسان بسیار بزرگی را برای عنوان Need for Speed Payback عرضه کردند که بازی به‌شدت دست خوش تغییراتی مختلفی می‌کند.

عنوان Need for Speed Payback در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷(جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶) برای کنسول های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه های شخصی در دسترس قرار گرفت اما نتوانست آنطور که باید نظر منتقدین را جلب کند. این بازی هم‌اکنون میانگین نمرات متوسطی را در وب‌سایت متاکریتیک دارا است. در بروزرسان اخیر بازی که هم‌اکنون در دسترس است شاهد تغییراتی چون، بهبود جدی عملکرد بازی در هنگام رویدادهای مختلف و حل مشکلات افت فریم هستیم. همچنین پلیس‌ها در هنگام برخورد با ماشین شما از پشت آسیب بیشتری می‌بینند و به‌صورت کلی نحوه دریافت آسیب از برخورد با ماشین بهبودهای جدی دریافت کرده است. حل مشکلات دوربین در هنگام خروج از گاراژ، حل مشکلات انیمیشن‌های شخصیت‌های بازی، حل مشکلات پخش موزیک و تعدادی از مشکلات در بخش هوش مصنوعی بازی از جمله تغییرات مهم این بروزرسان است. شما می‌توانید لیست کامل تغییرات را در اینجا مطالعه کنید.

در بروزرسان اخیر بازی که هم‌اکنون در دسترس است شاهد تغییراتی چون، بهبود جدی عملکرد بازی در هنگام رویدادهای مختلف و حل مشکلات افت فریم هستیم. همچنین پلیس‌ها در هنگام برخورد با ماشین شما از پشت آسیب بیشتری می‌بینند و به‌صورت کلی نحوه دریافت آسیب از برخورد با ماشین بهبودهای جدی دریافت کرده است. حل مشکلات دوربین در هنگام خروج از گاراژ، حل مشکلات انیمیشن‌های شخصیت‌های بازی، حل مشکلات پخش موزیک و تعدادی از مشکلات در بخش هوش مصنوعی بازی از جمله تغییرات مهم این بروزرسان است.

شما می‌توانید لیست کامل تغییرات را در اینجا مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa