بازی Seven: The Days Long Gone گلد شد + تریلر جدید بازی

Fool’s Theory و IMGN.PRO توسعه‌دهنده‌های لهستانی Seven: The Days Long Gone اعلام کردند که این بازی نقش‌آفرینی ایزومتریک که قرار است در تاریخ 10 آذر منتشر شود گلد شده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، در Seven: The Days Long Gone بازیکنان کنترل یک دزد چابک به نام Teriel را در دست دارند که تحت مالکیت اهریمنی به نام Artanak است. بازیکنان در این بازی قادر هستند از دیوار بالا روند و از روی پرتگاه‌های عظیم بپرند؛ این قابلیت‌ها به حرکت روان و سریع بازیکن در محیط بازی کمک می‌کند. در طول نبرد نیز بازیکنان می‌توانند از تکنیک‌های مختلفی برای جاخالی دادن و ضربه‌زدن استفاده کنند.

شما می‌توانید تریلر جدید بازی که ویژگی‌های حرکتی Teriel‌ را نشان می‌دهد را در زیر مشاهده فرمایید. مسلما این بازی تجربه جدیدی را از بازی‌های نقش‌آفرینی ایزومتریک ارائه می‌دهد. به علاوه این‌که Teriel‌ از قابلیت پنهان شدن خاصی نیز برخوردار است که توسعه‌دهنده‌ها در ویدیوهای بعدی بازی به جزئیات این قابلیت خواهند پرداخت.

این بازی در تاریخ 10 آذر با قیمت 30 دلار برای PC منتشر می‌شود. بازیکنان هم‌چنین می‌توانند Seven: The Days Long Gone Digital Collector’s Edition را با قیمت 40 دلار خریداری کنند که شامل یک artbook دیجیتالی، موسیقی بازی که توسط آهنگساز Witcher 3 تنظیم شده و یک کتاب راهنما نیز می‌باشد.

منبع متن: pardisgame