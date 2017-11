استودیوی سوپرمسیو گیمز (Supermassive Games) که آن را به خاطر ساخت بازی Until Dawn می‌شناسیم، در حال کار بر روی دو بازی مخصوص پلی‎استیشن وی آر یعنی Bravo Team و The Inpatient بوده ولی به نظر خبری از عرضه این عناوین در سال ۲۰۱۷ نیست. سونی این خبر را در یک توییت اعلام کرده و […]

استودیوی سوپرمسیو گیمز (Supermassive Games) که آن را به خاطر ساخت بازی Until Dawn می‌شناسیم، در حال کار بر روی دو بازی مخصوص پلی‎استیشن وی آر یعنی Bravo Team و The Inpatient بوده ولی به نظر خبری از عرضه این عناوین در سال ۲۰۱۷ نیست.

سونی این خبر را در یک توییت اعلام کرده و دلیل تاخیر در عرضه این عناوین را هم اطمینان حاصل کردن از اینکه تیم سازنده وقت کافی برای ایجاد یک تجربه لذت بخش برای دارندگان پلی‌استیشن وی آر را در اختیار دارد، اعلام کرده است.

اگر با این دو بازی آشنایی ندارید، باید گفت که The Inpatient یک بازی ترسناک است که در لوکیشن Blackwood Sanatorium از بازی قبلی این استودیو یعنی Until Dawn رقم خواهد خورد. البته تمام تمرکز این بازی روی المان‌های وحشت نیست بلکه این داستان غنی و عمیق و انتخاب‌های تاثیرگذار بازیکنان است که یک بخش عمده از The Inpatient را تشکیل می‌دهد. در این بازی پایان‎های مختلفی وجود دارد که رسیدن به هر کدام، بستگی به نحوه بازی کردن شما دارد. وقایع این بازی ۶۰ سال قبل از وقایع بازی Until Dawn رقم می‌خورد و در این بازی شما نقش یک بیمار روانی را خواهید داشت.

اما بازی دوم یعنی Bravo Team کاملاً متفاوت با The Inpatient است. Bravo Team روی ماجرای یک اسکورت ناموفق در یک شهر خیالی در اروپای غربی تمرکز دارد و در واقع یک بازی شوتر برای هدست واقعیت مجازی سونی است. در این بازی شما باید سعی کنید با کاورگیری و همکاری با یاران خود، دشمنان را از سر راه بردارید. این بازی دارای حالت Co-Op آنلاین نیز می‌شود و می‌توانید آن را با همیاری و همراهی دوستان خود به پایان برسانید که نکته قابل توجهی است.

هر دوی این بازی‌ها در کنفرانس سونی در نمایشگاه E3 2017 معرفی شده بودند. در ابتدا قرار بود تا The Inpatient در ماه نوامبر منتشر شود ولی اکنون، این بازی حدوداً دو ماه تاخیر خورده و در تاریخ ۲۳ ژانویه سال ۲۰۱۸ (برابر با ۳ بهمن سال ۱۳۹۶) به انتشار خواهد رسید. بازی Bravo Team هم قرار است تا در تاریخ ۶ مارس ۲۰۱۸ (برابر با ۱۵ اسفند سال ۱۳۹۶) منتشر شود.

منبع متن: gamefa