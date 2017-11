شایعه: Devil May Cry 5 در PSX 2017 معرفی می شود

نمایشگاه PSX 2017 ماه آینده در شهر کالیفرنیا برگزار می شود و به تازگی یکی از کاربران سایت رددیت به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که در این نمایشگاه، شاهد معرفی و رونمایی از نسخه جدید فرانچایز محبوب Devil May Cry با نام Devil May Cry 5 خواهیم بود. با جزییات بیشتر با گیمفا […]

نمایشگاه PSX 2017 ماه آینده در شهر کالیفرنیا برگزار می شود و به تازگی یکی از کاربران سایت رددیت به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که در این نمایشگاه، شاهد معرفی و رونمایی از نسخه جدید فرانچایز محبوب Devil May Cry با نام Devil May Cry 5 خواهیم بود. با جزییات بیشتر با گیمفا همراه باشید.

آخرین نسخه از فرانچایز Devil May Cry نسخه ای باز سازی شده از این عنوان با نام DmC: Devil May Cry بود که در سال ۲۰۱۳ عرضه شد. بعد از انتشار نسخه Definitive Edition این عنوان، فرانچایز Devil May Cry در سکوت خبری فرو رفت و اگرچه سال‌ها است که کاربران انتظار معرفی نسخه جدیدی از این فرانچایز را دارند ولی به نظر می رسید کپکام فعلا برنامه ای برای ساخت ادامه آن ندارد. اما به تازگی یکی از کاربران سایت رِددیت به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که در نمایشگاه PSX 2017، شاهد معرفی و رونمایی از نسخه جدید این فرانچایز با نام Devil May Cry 5 خواهیم بود. مطمئنا این موضوع خبر بسیار خوبی برای طرفداران فرانچایز محبوب Devil May Cry می باشد. به گفته وی، شخصیت‌های Vergil ،Dante و Nero در عنوان Devil May Cry 5 قابل بازی خواهند بود و البته مشخص نیست که آیا کپکام این موضوع را نیز در نمایشگاه PSX مطرح کرده یا آن را به زمان دیگری موکول می کند اما در نهایت این شخصیت‌ها حتما در نسخه جدید حضور خواهند داشت.

به نظر می رسد علاوه بر عنوان Devil May Cry 5 یکی دیگر از برنامه‌های شرکت کپکام، ساخت نسخه باز سازی شده Resident Evil 2 می باشد. به گفته کاربر مورد نظر، این عنوان سوم شخص بوده و احتمالا اواخر امسال یا اوایل سال آینده میلادی اطلاعات و جزییات بیشتری پیرامون آن در دسترس خواهد بود.

کپکام در حال حاضر مشغول توسعه عناوین Monster Hunter:world و Street Fighter V: Arcade Edition است که به ترتیب ماه آینده و اوایل سال ۲۰۱۸ منتشر می شوند و حال مشخص نیست که اگر شایعات منتشر شده حقیقت داشته باشند آیا این شرکت برای ساخت یک پروژه بزرگ دیگر بودجه کافی در اختیار دارد یا خیر.

همچنین شایعات مطرح شده توسط این کاربر از ساخت عنوان Soul Calibur VI نیز خبر می دهد. به گفته وی و به نقل از منابع آگاه این عنوان برای کنسول‌های پلی استیشن ۴، نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه های شخصی منتشر شده و خبری از نسخه اکس باکس وان نخواهد بود. یکی دیگر از منابع به این شخص خبر داده است که باندای نامکو نیز قصد دارد از این عنوان در نمایشگاه PSX 2017 رونمایی کند و ممکن است نسخه نینتندو سوییچ به جای PSX در جریان کنفرانس Nintendo Direct که در ماه ژانویه ۲۰۱۸ برگذار خواهد شد، معرفی و رونمایی شود. البته باور این موضوع کمی سخت است زیرا در حال حاضر باندای نامکو مشغول توسعه عنوان مبارزه ای Dragon Ball FighterZ بوده و به علاوه هنوز یک سال از عرضه عنوان Tekken 7 نگذشته، مسلما این شرکت برای این عنوان نیز برنامه‌های بسیاری دارد و به نظر بعید می رسد که در چنین موقعیتی اقدام به معرفی و توسعه پروژه جدیدی کند. در هر صورت هر چیزی ممکن است و قطعا برای روشن شدن حقیقت باید منتظر بمانیم .

انتظار می رفت در نمایشگاه PSX شاهد انتشار اطلاعات و جزییاتی از عناوین انحصاری سونی به مانند Ghost of Tsushima باشیم و مطمئنا معرفی دو عنوان بزرگ در این نمایشگاه توجه بسیاری از کاربران را به خود معطوف خواهد کرد. با این حال اگر شایعات مطرح شده حقیقت داشته باشند، احتمالا شاهد یکی از داغ ترین و مهیج ترین رویداد‌های بازی‌های ویدیویی در سال ۲۰۱۷ خواهیم بود.

منبع متن: gamefa