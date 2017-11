جدول فروش این هفته PSN ژاپن به تازگی منتشر شده و با توجه به عرضه بازی Call of Duty: WWII، این بازی در صدر قرار گرفته که جای تعجبی هم ندارد. این هفته اتفاقات جالبی در جدول افتاده که به آن‌ها خواهیم پرداخت. به مانند همیشه این لیست را به صورت رسمی خود شرکت سونی […]

به مانند همیشه این لیست را به صورت رسمی خود شرکت سونی منتشر کرده است. این جدول مربوط به ۳۰ اکتبر (برابر با ۸ آبان) تا ۵ نوامبر (برابر با ۱۴ آبان) است. به مانند همیشه در خاطر داشته باشید که این لیست فقط مربوط به فروش دیجیتالی بازی‌ها از طریق PSN ژاپن است، نه به صورت فیزیکی یا کدهای دیجیتالی دیگر خرده فروشی‌ها. اول بهتر است نگاهی کلی به جدول بیندازیم:

Call of Duty: WWII ARK: Survival Evolved Dead Rising Assassin’s Creed Origins .hack//G.U. Last Recode The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition Saints Row IV Horizon Zero Dawn Gran Turismo Sport Minecraft: PlayStation 4 Edition Ys VIII: Lacrimosa of Dana Taiko Drum Master: Drum Session! Dragon Quest III Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary Bloodborne Undertale Sorcer Striker No Heroes Allowed! VR City Shrouded in Shadow ACA NEOGEO The King of Fighters ’۹۷

در این هفته Call of Duty: WWII در صدر جدول جای خوش کرده که البته اصلاً هم مسئله عجیبی نیست، خصوصاً با توجه به تازه عرضه شدن آن و محبوبیت کلی سری Call of Duty در سطح جهان. حضور این بازی در صدر جدول نشان می‌دهد که بازی‌بازان ژاپنی با شوترهای اول شخص غربی مشکلی نداشته و از تجربه آن‌ها لذت هم می‌برند. در رتبه دوم هم بازی ARK: Survival evolved جای گرفته است که یک بازی غربی دیگر به شمار می‌رود. این بازی هم در سطح جهان از محبوبیت قابل قبولی برخوردار بوده و به نظر ژاپنی‌ها هم از سبک و سیاق آن خوششان آمده است.

در جایگاه سوم شاهد حضور Dead Rising هستیم، عنوانی که این چند هفته به واسطه تخفیف‌های خوبی که داشته فروش بالایی را تجربه کرده و حسابی برای کپکام سودآوری داشته است. دیگر بازی جدید غربی یعنی Assassin’s Creed Origins هم در جایگاه چهارم قرار گرفته است. به هر حال به نظر این سری در ژاپن به اندازه بقیه نقاط جهان محبوب نیست و اگرچه جایگاه چهارم هم چندان بد نیست، ولی فروش دیجیتالی آن در ژاپن نسبت به باقی نقاط جهان ضعیف‌تر بوده است. یکی از عناوین محبوب در بین ژاپنی‌ها یعنی .hack//G.U. Last Recode در جایگاه پنجم قرار گرفته است. در جایگاه ششم شاهد حضور The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition هستیم که به واسطه تخفیف خوب، فروش بالایی داشته است. از دیگر نکات جالب جدول می‌توان به سقوط Gran Turismo Sport به رده نهم اشاره کرد که شاید در نگاه اول جالب نباشد، ولی با توجه به نمرات نه چندان قابل قبول و فروش پایین در باقی نقاط جهان، باز نشان می‌دهد که این سری در ژاپن طرفدارانی را برای خود دارد. از سوی دیگر دو بازی Saints Row IV و Horizon Zero Dawn هم به جمع ۱۰ بازی برتر بازگشته‌اند.

بازی Call of Duty: WWII در جدول مدیا کریت (Media Create) که فروش فیزیکی بازی‌ها در ژاپن را محاسبه می‌کند هم در جایگاه اول قرار دارد. جالب است بدانید فروش این بازی در هفته اول در ژاپن از فروش هر دو نسخه قبلی سری یعنی Infinite Warfare و Black Ops III بیشتر بوده است. طبق آماری که این پایگاه منتشر کرده، علت فروش بسیار خوب بازی را می‎توان به بازگشت به دنیای جنگ جهانی دوم و البته نبود رقیب سرسختی چون Battlefield 1 ربط داد. باید منتظر ماند و دید که

