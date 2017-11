مرگ حق است… | نقد و بررسی بازی Darksiders II: Deathinitive Edition

سال ۲۰۱۰ بود که عنوانی به نام Darksiders در سبک هک اند اسلش با المان های نقش آفرینی منتشر شد و توانست توجه تمامی صنعت بازی را به خود معطوف کند و از بازی‎بازان گرفته تا منتقدین، سازندگان بازی را تحسین کردند. عنوانی که بدون ادعا و سر و صدای زیاد توسط استودیو Vigil Games […]

سال ۲۰۱۰ بود که عنوانی به نام Darksiders در سبک هک اند اسلش با المان های نقش آفرینی منتشر شد و توانست توجه تمامی صنعت بازی را به خود معطوف کند و از بازی‎بازان گرفته تا منتقدین، سازندگان بازی را تحسین کردند. عنوانی که بدون ادعا و سر و صدای زیاد توسط استودیو Vigil Games ساخته و به وسیله THQ فقید منتشر شد و با ترکیب المان‎های هک اند اسلش با نقش آفرینی و همین طور طراحی های بی نهایت خاص و زیبای …. به بهترین شکل توانست تقریبا در تمام زمینه ‎ها کم ‎نقص عمل نماید تا تمام کسانی که این عنوان را تجربه کردند همگی Darksiders را به عنوان یک تجربه لذتبخش به خاطر داشته باشند. پس از موفقیت نسخه اول بازی و دو سال بعد از انتشار آن، در سال ۲۰۱۲ بود که نسخه دوم بازی نیز با نام Darksiders II برای نسل هفتم یعنی پلی استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ و رایانه های شخصی توسط کمپانی دوست داشتنی و فقید THQ (واقعا حیف که این شرکت ورشکست شد..) منتشر شد و این بازی نیز توانست موفقیت نسخه اول بازی را ادامه دهد و البته با تغییراتی که به خود دیده بود کاملا یک بازی جدید و مجزا نیز به حساب می آمد و نه فقط یک ادامه دقیقا مانند بازی اول، که به همین دلیل نیز مورد نحسین قرار گرفت. زمان گذشت و با ورشکست شدن کمپانی THQ، امتیاز این سری به شرکت نوردیک گیمز رسید و صنعت بازی نیز پای به نسل هشتم گذاشت و خوب می دانید که بازار ریمسترها از همان آغاز این نسل تا به امروز حسابی داغ بوده است.

بسیاری از سازندگان و ناشرانی که عناوین موفقی در نسل هفت داشته‌ اند یکی یکی شروع به انتشار نسخه‌ هایی تحت عناوین Remastered و Enhanced Edition و… از آن بازی‌ ها برای پلتفرم‌ های نسل جدید کرده‌ اند و این‌ گونه پول های خوبی نیز به جیب زده‌اند. از Dark Souls 2 و DMC گرفته تا The Last of Us و Dishonored همگی برای نسل هشتم نیز منتشر شدند و اکثرا نیز موفق عمل کردند. لازم به ذکر است که بین پلتفرم های موجود در نسل هشتم بازی‌های رایانه‌ای، کنسول خانگی سونی یعنی پلی استیشن ۴، پایگاه حضور بیشترین عناوین ریمستر شده برای نسل هشت بوده است و شرکت سونی بازی‌ های انحصاری بسیاری که در نسل قبل عالی بوده‌ اند را به نسل جدید پلتفرم خود نیز آورده است و بازخورد های خوبی نیز دریافت کرده است. ریمستر‌های انحصاری مانند The Last of Us ،Uncharted Collection، Ratchet and Clank و همچنین God of War 3 و Gravity Rush و Tearaway و… همگی موفق شدند تا بدون استثنا موفق ظاهر شوند و هر چه بیشتر سازندگان را به انجام این کار ترغیب کنند. این که آیا اصولا عرضه نسخه‌ های بازسازی شده برای پلتفرم‌ های نسل جدید کار درستی است یا خیر، مجال بحثش در اینجا نیست و به فاکتور های مختلفی مثل قیمت بازی و … بستگی زیادی دارد ولی لااقل خدا را شکر که هر کدام از این عناوین که در نسل هفت موفق بودند و سپس برای نسل هشتم نیز منتشر شدند، توانستند تا در نسل جدید نیز خوش بدرخشند و اکثرا شاهد عرضه عناوین بازسازی شده با کیفیت خیلی خوبی بوده ایم که گاها از عنوان نسل قبل خود نیز در نسل جدید بهتر ظاهر شدند مانند شاهکار The Last of Us.

خیلی از کسانی که در نسل‌ های قبلی و مخصوصا نسل هفتم کنسول نداشته‌ اند و به نوعی در نسل هشتم بازیباز شده و کنسول خریداری کرده اند، قطعا دوست دارند تا تجربه لذتبخش عناوین بی نظیر نسل قبل را نیز داشته باشند و این عناوین ریمستر شده بهترین فرصت برای آن‌ها بود بتوانند عناوین درجه یک که در نسل های قبل موفق به تجربه آن‌ ها نشده‌ بودند را با کیفیت بالاتر در نسل هشتم تجربه کنند و لذت ببرند، لذتی که باید اعتراف کنم در بسیاری مواقع از تجربه بازی‌ های جدید نیز بالاتر است. در هر صورت با آغاز جاری شدن سیل عناوین بازسازی شده نسل هفتمی برای کنسول‎های PS4 و Xbox One، کمپانی Nordic Games و استودیو Vigil Games نیز که بازخوردهای بسیار مثبتی از بازی Darksiders II گرفته بودند و فروش خوبی را نیز تجربه کرده بودند، فرصت را مغتنم شمرده و تصمیم گرفتند تا آن‎ها نیز سوار بر موج بازسازی عناوین زیبای نسل هفتم برای کنسول‎های نسل هشتمی شوند و انتشار نسخه ارتقا یافته و نسل هشتمی Darksiders II را در دستور کار قرار دهند. آن‎ها تصمیم گرفتند تا این بازی را به همراه تمامی بسته‎های الحاقی منتشر شده و البته ارتقاهایی که قصد داشتند روی گرافیک بازی لحاظ کنند، تحت نام Darksiders II: Deathinitive Edition منتشر کنند. به این ترتیب بود که عنوان Darksiders II: Deathinitive Edition در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۵ منتشر گردید. این نسخه شامل بازی اصلی Darksiders II و سیزن پس آن است که حاوی سه بسته الحاقی داستانی فوق العاده زیبای منتشر شده برای این بازی و همین طور آیتم‎های اضافه شده به آن می باشد.

حالا نکته این‎جاست که آیا نام چنین نسخه ‎ای می‎شود Deathinitive Edition یا نسخه ارتقا یافته؟ اگر قرار به حضور بازی اصلی و دی ال سی ها در آن باشد که این نسخه بیشتر شبیه به Game of The Year Edition بازی است و نه بیشتر. در حقیقت وقتی صحبت از نسخه ارتقا یافته مطرح می شود یعنی باید نسخه نسل هشتمی، از لحاظ بصری تغییر کرده و ارتقا یافته باشد. در ادامه مطلب به این موضوع نیز خواهیم پرداخت تا ببینیم که بهبودهای گرافیکی نسخه نسل هشتمی در چه حد بوده‎اند و آیا اصلا وجود داشته‎اند یا خیر؟! در این مطلب قصد داریم تا به بحث و بررسی در مورد عنوان Darksiders II: Deathinitive Edition پرداخته و بخش‌ها و المان‌های مختلف آن را تک به تک تحلیل و بررسی و از زوایای مختلف آن را با بازی اصلی مقایسه کنیم. در واقع بناست تا به بررسی دقیق‎تر تغییرات Darksiders II: Deathinitive Edition نسبت به نسخه نسل هفتمی بپردازیم و با نگاهی ریزبینانه‎تر، ببینیم آیا این عنوان توانسته است تا جانشینی شایسته برای عنوان زیبای Darksiders II (که توانست در نسل هفتم با متای ۸۴ برای پلی استیشن ۴ و ۸۳ و ۸۱ به ترتیب برای ایکس باکس ۳۶۰ و رایانه های شخصی به کار خود پایان دهد) باشد یا نتوانسته است تا آن‎طور که باید شاید به رسالت نسل هشتمی خود عمل کند؟ آیا اصلا این نسخه ارزش خرید برای نسل هشتم را دارد یا خیر؟ پس اگر به هر دلیلی به این فرنچایز علاقمند هستید و می خواهید خاطرات خوبتان با آن زنده شود و یا برای خرید نسخه نسل هشتم تصمیم بگیرید، در ادامه مقاله نقد و بررسی بازی Darksiders II: Deathinitive Edition با بنده و وبسایت خبری تحلیلی گیمفا همراه شوید.

قاعدتا می دانید که داستان بازی در نسخه Darksiders II: Deathinitive Edition همان داستان Darksiders II است و فرقی با آن ندارد!!! (یعنی غیب گفتم ها!! یاد دوستی افتادم که می گفت بدون شک بازی یا مساوی میشه یا یکی از دو تیم برنده می شن!!). داستان بازی Darksiders II موازی با داستان بازی اول سری دنبال می شود. ۴ سوار آخرالزمان (War, Strife, Fury, و Death) که آخرین Nephilim ها هستند (که ترکیبی از شیطان و فرشته می باشند) برای حفظ بالانس و تعادل دنیا، قدرت های فوق االعاده ای را از انجمن Charred Council دریافت می کنند در ازای این که سایر دورگه ها را از بین ببرند. مرگ (Death) روح قربانیانش را در یک گردنبند جمع می کند و لقب Kinslayer را به او می دهند (البته انجمن از این موضوع خبر ندارد زیرا که آن ها دستور داده بودند تمام این روح ها نابود شوند). زمانی که “جنگ” (War) برای جرم هایش متهم می شود (اتفاقات بازی اول) “مرگ” که مطمئن است برادرش بیگناه است، راهی ماموریتی شخصی می شود تا جرم های برادرش را پاک کند و بشریت را نیز احیا و ابقا نماید. او ابتدا به Icy Veil سفر می کند (که یک “بعد” بینابینی میان ۳ سرزمین بهشت و جهنم و زمین است) و به جستجوی Keeper of Secrets می رود تا سند بیگناهی برادرش و روش نجات دادن زمین را از او کسب کند. Keeper of Secrets که با لقب Crowfather نیز شناخته می شود به “مرگ” می گوید که وی باید برای نجات بشریت به Tree of Life برود اما به مرگ اجازه عبور نمی دهد و در عوض به شکل برادرش “جنگ” به وی حمله می کند.

“مرگ” مجبور می شود که Crowfather را بکشد اما گردنبندش می شکند و او بیهوش شده و به درون پورتالی که با مرگ Crowfather ایجاد شده است برده می شود. “مرگ” در Forge Lands به هوش می آید، دنیایی که Maker ها در آن زندگی می کنند. آنها بسیار درشت هیکل و قدرتمند هستند و در واقع معماران آفزینش به حساب می آیند. “مرگ” در اینجا متوجه می شود که این دنیا و بسیاری از دنیاهای دیگر در حال ادغام شدن با یک تاریکی و نیروی فاسد هستند که درخت زندگی را مسدود کرده است و بسیاری از ساخته های Maker ها نیز اسیر آن شده اند. به همین دلیل Maker ها یک گاردین یا نگهبان عظیم ساخته اند که بتواند با Corruption مقابله و مبارزه کند اما قبل از اتمام ساخت آن مجبور شده اند تا به خاطر خطرات زیادی که تهدیدشان می کرده است، آن جا را ترک کنند و نگهبان به همان شکل در آنجا رها شده است. با کمک یک Maker به نام Karn، “مرگ” سرانجام موفق می شود که به محل نگهبان برسد اما در زمانی که قصد فعالسازی آن را دارد، نیروی خرابی و فساد، نگهبان را در بر می گیرد و یک مبارزه بسیار سخت و نفس گیر را برای “مرگ” در مقابل نگهبان مسخ شده رقم می زند. اما “مرگ” آن را شکست می دهد و نهایتا موفق می شود تا نگهبان را بدون Corruption فعال کرده و به کار بیاندازد. نگهبان خود را در جلوی موجود سیاه و عظیم Corruption که راه ورود به سمت درخت زندگی را بسته است نابود می کند تا راه را برای رفتن “مرگ” به سمت درخت باز نماید.

هنگام رسیدن به ورودی این منطقه، “مرگ” توسط تاریکی احاظه شده و به درون درخت کشیده می شود. در آنجا “مرگ” با یک فرم سایه مانند از Absalom برخورد می کند که اولین دورگه بوده و توسط “مرگ” کشته شده است. نفرت او از مرگ در طول این سال ها بیشتر و بیشتر شده است و سرانجام، نیروی Corruption از همین نفرت او به وجود می آید تا بتواند انتقامش را از آفرینش گرفته و همه دنیاها را نابود کند. سپس “مرگ” به سرزمین مردگان منتقل می شود و ادامه وقایع داستان جذاب بازی شکل می گیرد. همانطور که می بینید داستان بازی Darksiders II نیز به مانند بازی اول جذاب و پر پیچ و خم است و این موضوع که داستان بازی موازی با بازی اول پیش می رود بر جذابیت روایت آن افزوده است. شخصیت هایی که در بازی می بینیم از نظر ظاهری بسیار جذاب خلق شده اند اما شخصیت پردازی مناسبی ندارند و هیچ کدام شخصیت هایی به یاد ماندنی و عمیق نیستند. البته در مورد خود شخصیت “مرگ” قضیه مقدار کمی متفاوت است و او از نظر شخصیتی با ابهت از کار در آمده است، اما نمی توان هم کتمان کرد که از لحاظ عمق شخصیتی، او نیز به شکلی فوق العاده پرداخت نشده است و شخصیتی زیادی سرد و بدون کشش است (البته مرگ است دیگر!! ولی خب مقداری می توانست مرگ تر باشد!!) در مجموع و به صورت کلی باید گفت که بازی Darksiders II از لحاظ داستان و روایت خوب و موفق عمل می کند و تنها در زمینه شخصیت پردازی شاهد ضعف در این بخش هستیم.

همانطور که در مقدمه این مقاله خدمت شما عزیران عرض کردیم، با توجه به این که نسخه مورد بحث ما در مطلب امروز در واقع قرار بوده تا نسخه بهبود و ارتقا یافته بازی نسل هفتم برای کنسول های نسل هشتمی باشد و نام Definitive Edition را (که البته در این بازی تبدیل شده به Deathinitive Edition) یدک می کشد، باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا این نسخه از نظر گرافیکی (که تتها المان قابل تغییر در ریمستر کردن یک بازی برای نسل بعدی است) واقعا بهبود یافته و با کیفیت تر از نسل هفتم است و واقعا Definitive Edition است یا بهتر است بگوییم نسخه Game of the Year Efition است که شامل بازی اصلی و دی ال سی های آن است؟!! نسخه Darksiders II: Deathinitive Edition به وضوح کیفیت گرافیکی بهتری نسبت به نسخه های نسل هفتمی این عنوان دارد و این موضوع به راحتی در بازی قابل مشاهده است. تکسچرها و بافت‎های با کیفیت تر و بهتر، رنگ‎بندی جذاب تر و همچنین وضوح تصویر بالاتر از جمله بهبودهایی هستند که نسخه نسل هشتمی بازی به خود دیده است اما این بهبودها تنها نسبت به نسخه های کنسولی نسل هفتم قابل مشاهده است و Darksiders II: Deathinitive Edition از لحاظ گرافیکی، در لول و سطح نسخه اصلی رایانه های شخصی Darksiders II در سال ۲۰۱۲ است.

وقتی نسخه‎های کنسولی نسل هفتم بازی را با نسخه‎های نسل هشتمی از لحاظ بصری مورد قیاس قرار می دهیم تفاوت‎هایی کوچک مشاهده می‎شود ولی همین نسخه‎های نسل هشتمی در مقایسه با گرافیک نسخه‎ اصلی بازی که یک PC در ۳ سال قبل از آن اجرا می‎کرد، تفاوت چشمگیری ندارند و مورد خاصی به وضوح مشخص نیست. البته باید این را نیز بگوییم که گرافیک بازی Darksiders II: Deathinitive Edition بسیار خوب و مناسب است زیرا خود نسخه اصلی بازی در سال ۲۰۱۲ هم در این مورد ایراد بزرگی نداشت، اما در هر صورت وقتی نسخه ‎ای برای یک نسل بالاتر با نام Definitive Edition منتشر می‎شود سطح انتظارات برای بهبودهای بازی بالاتر می رود. در بازی Darksiders II که سال ۲۰۱۲ منتشر گردید برخی مشکلات در نورپردازی و برخی تکسچرهای بازی قابل مشاهده بود که انتظار می‎رفت لااقل دیگر این مشکلات گرافیکی جزئی در نسخه جدید رفع شوند اما چنین چیزی مشاهده نمی گردد. همچنین بازی به صورت ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا نمی‎شود که اصلا قابل قبول نیست. جالب‎تر اینجاست که گاه می بینید زمان بارگذاری نسخه Darksiders II: Deathinitive Edition حتی از نسخه های کنسولی نسل هفتم و PC نیز ظولانی‎تر است!

یکی از نکات جالب در مورد جلوه های بصری این بازی (که در نسخه اصلی سال ۲۰۱۲ و البته به وضوح در نسخه اول بازی در سال ۲۰۱۰ نیز وجود داشت) طراحی‎های هنری بسیار جذاب و هنرمندانه بازی است که چه از لحاظ محیطی و چه در مورد چهره شخصیت ها و دشمنان و مخصوصا شخصیت های غیر قابل بازی، کاملا مشهود است و استایل هنری خاصی به بازی بخشیده است. در مجموع باید بگویم از بخش گرافیکی بازی Darksiders II: Deathinitive Edition که به عنوان اصلی ‎ترین بخش‎ در یک مهاجرت از نسلی به نسل بالاتر باید بهبود یابد، انتظار بیشتری داشتیم و لااقل سازندگان می‎توانستند که اندک ایرادات جزئی اشاره شده که در نسخه نسل هفتم وجود داشتند را در این نسخه برطرف نمایند اما متاسفانه این مورد نیز صورت نگرفته است. اما نهایتا جا دارد که یک بار دیگر اشاره کنم که به هیچ وجه گمان نکنید که در Darksiders II: Deathinitive Edition با گرافیک نامناسبی روبرو هستید، بلکه اتفاقا با عنوانی با جلوه های بصری و طراحی هنری بسیار زیبا که به خوبی فضای دنیای بازی را تداعی می کند روبرو هستیم و بی شک از تجربه آن لذت خواهید برد.

بدون شک در عنوان Darksiders II بار اصلی جذابیت بر روی دوش گیم پلی بازی است و این بخش باکیفیت ترین و هیجان انگیزترین قسمت این عنوان زیبا به حساب می آید. قطعا از آن جا که این بازی نام Darksiders را بر روی خود دارد خواه ناخواه با بازی اول مقایسه می شود و این امری بدیهیست. اگر بخواهیم خیلی کوتاه و خلاصه تفاوت های گیم پلی نسخه دوم و بازی نخست را با یکدیگر برشماریم باید گفت گیم پلی در بازی Darksiders II بیشتر رنگ و بوی نقش آفرینی شدن به خود گرفته است. همچنین سرعت کلی مبارزات بازی با توجه به چابک تر بودن Death نسبت به برادر عزیزش War، بالا رفته است و به نوعی انگار حس میکنید Death سبک تر است و آن سنگینی شخصیت War در حرکت کردن و مبارزات را دارا نیست. همجنین نکته دیگر و تفاوت دیگر بازی اول و دوم در مورد پازل ها و معماهای بازی است. بازی اول یک اکشن ماحرایی کامل بود با معماها و پازل هایی که برخی از آنها مانند معمای نورها و آینه ها در اواخر بازی به حد مرگباری سخت و دشوار بودند و در بازی تعداد زیادی پازل وجود داشت اما نسخه دوم بیشتر یک اکشن نقش آفرینی است و با وجود این که هنوز هم حل کردن پازل های محیطی در بلزی وجود دارد اما تعداد و درجه سختی آن ها نسبت به بازی اول کمتر شده است و بیشتر روی بالا بردن عمق مبارزات تمرکز شده است.

مبارزات در بازی Darksiders II به معنای واقعی کلمه لذتبخش و جذاب هستند و لذت ناب یک بازی اکشن نقش آفرینی با مبارزات هک اند اسلش را به بازیباز هدیه می دهد. شما کنترل شخصیت “مرگ” را بر عهده دارید که یک شخصیت اصلی بسیار قدرتمند و جذاب است و باید با کمک او دشمنان وحشی بازی را قلع و قمع نمایید. سلاح اصلی شخصیت بازی قاعدتا همان داس های مرگ است که انتظار داریم و البته در طول بازی تا دلتان بخواهد انواع و اقسام سلاح های مختلف در اختیارتان قرار می گیرند و هرچقدر جلوتر می روید می توانید سلاح های قدرتمندتری را پیدا کتید که تازه انتخاب کردن بین آنها خودش یک داستان جذاب است و واقعا گاهی دو سلاح داس را می بینید که هرکدام به نوبه خود عالی هستند و نمیتوانید یکی از آنها را انتخاب نمایید زیرا مثلا یکی از آنها قدرت ضربه بهتری دارد ولی دیگری در ضرباتش المان آتش وجود دارد و با چند عدد به قابلیت سرعت شخصیت اصلی اضافه می کند. سلاح ها وبه طور کلی تحهیزات در بازی توسط رنگ های مختلف از معمولی تا بسیار کمیاب درجه بندی شده اند و قاعدتا تجهیزات کمیاب هم قدرت و کیفیت بالاتری دارند و هم سخت تر پیدا می شوند. شما می توانید دو سلاح را یکی شامل سلاح سبک تر مثل داس ها که سریع و جذاب هستند و دیگری سلاح سنگین مثل پتک و… که قدرتمندتر و کندتر هستند را به همراه داشته باشید و به فراخور شرلیط از آن ها استفاده نمایید که مدیریت کردن این سلاح ها با توجه به این که مدام در بازی سلاح های دیگر پیدا می کتید و باید برترین ها را انتخاب کتید جذابیت خیلی بالایی دارد.

مثلا ممکن است سلاح یا زرهی را پیدا کتید که مربوط به ۲ سطح بالاتر از لول فعلی شخصیت شما در بازی باشد و می توانید آن را نگه دارید تا زمانی که به لول لازم برای استفاده از آن ایتم رسیدید از آن بهره ببرید. زره ها نبز در بازی همان داستان سلاح ها را از لحاظ درجه بندی و نیاز به لول خاص و داشتن امتیازلت مخصوص به خود دارا هستند و گاها انتخاب را برایتان سخت می کنند. مثلا یک زره قدرت دفاع شما را چند عدد بالا می برد و مبزان امتیاز تجربه ای که از مبارزات کسب می کنید را نیر چند درصد افزایش می دهد اما از طرفی دیگر یک زره قدرت دفاعی شما را مقداری کمتر بالا می برد ولی به جایش چند قابلیت دیگر شما مثل سرعت و دفاع در برابر حملات دارای المان های خاص مثل آتش و … را نیز افزایش می دعید که باید انتخاب کتید کدام بیشتر به دردتان می خورد (البته جا دارد تا به عنوان شخصی که سال های سال است عناوین نقش آفرینی بازی می کند یک توصیه کوجک به شما عزیزان در مورد کل بازی های نقش آفرینی کنم. در این سبک لول و امتیاز تجربه همه چیز است و مهم ترین موضوع بالاتر بردن لول شخصیتتان است پس همیشه انتخاب آیتم هایتان مثل سلاح و زره و … را در این بازی ها بر اساس اولویت قرار دادن قابلیت افزایش میزان امتیاز تجربه ای که کسب می کتید قرار دهید و همبشه این آیتم ها انتخاب اولتان باشند.

مثلا بین زرهی که یکی قدرت دفاع شما را ۲۰ عدد افزایش می دهد و دیگری قدرت دفاع را ۱۰ عدد افزایش داده ولی ۵ درصد هم به امتیاز تجربه ای که از مبارزات کسب می کنید می افزاید، قطعا انتخابتان زره دوم باشد زیرا که شاید مقدلری مبارزات را برایتان در لحظه سخت تر کند ولی به جای آن بیشتر امتیاز تجربه می گیرید و خیلی زودتر و بیشتر در بازی می توانید سطح شخصیتتان را بالا ببرید یا اصطلاحا لول بزنید و در یک بازی نقش آفرینی لول زدن یعنی همه چیز. حال می خواهد در بازی دیابلو ۳ باشد یا دارک سایدرز ۲ یا سری سولز و… در هر حال تحهیز آیتم هایی که کسب امتیار تجربه را بیشتر می کنند اولویت قرار دهید. باید بگویم در بازی Darksiders II بارها در انتخاب آیتم های مختلف با این موضوع روبرو می شوید و اگر درست عمل کنید ناگهان می بینید که مثلا دارید ۳۰ درصد بیشتر از حالت عادی امتیاز تجربه کسب می کتید که جمع درصدهای آیتم های مختلفی است که استفاده می کتید و پوشیده اید و ….).

زره ها در بازی مانند بازی های خیلی سطحی تر فقط شامل یک بدن پوش و مثلا یک کلاه نیستند بلکه مانند بازی های دیابلو چرخه شخصی سازی شخصیت بازی را دارید و باید از دستکش گرفته تا بدن پوش و کفش آیتم های جانبی مثل گردنبند و حلقه و … همه را بر روی Death تجهیز نمایید که خودتان می توانید حدس بزنید که با توجه به این که برای هرکدام از این بخش ها در طول بازی مدام آیتم های مختلف به دست می آورید چقدر بایستی زمان در منوی شخصی سازی Death و انتخاب بین آیتم های مناسب تر برای او صرف نمایید که البته بسیار لذتبخش است و به شخصه به اندازه خود بازی از چرخیدن در میان آیتم ها و انتخاب دقیق آن ها برای تجهیز کردن و … در بازی هایی جذاب با سیستم لوتینگ لذتبخش و متنوع مثل دیابلو ۳ و Darksiders II لذت می برم. علاوه بر تمام این آیتم ها و سلاح ها و زره و … شما در بازی می توانید قابلیت ها و قدرت های ویژه Death را نبز آزاد کرده و ارتقا دهید.

با هر بار بالارفتن لول شخصیت، امتیازهایی برای خرج کردن در بخش قدرت ها و قابلیت های ویژه (که به سبک درخت مهارت ها در بازی قرار دارد) به دست می آورید که شامل شاخه ها و قدرت های بسبار مختلف می شود که هرکدام می توانند ارتقا نیز پیدا کنند و از حرف ای تر شدن در مبارزه با سلاح ها گرفته تا انحام برخی قدرت های جادویی متنوع هستند. در بازی به سبک و استایل Metroidvania باید چندبن بار به مناطق قبلی بازگردید و با استفاده از قابلیت هایی که با پیشروی در بازی کسب کرده اید یا آیتم های کلیدی که یافته اید مثلا دربی را که قبلا باز نمی شد باز کرده و به منطقه جدیدی وارد شوید و همینطور برخی معماهای بازی را نیز که قبلا قابل حل شدن نبودند حل کنید. مثلا با استفاده از قابلیت خلق یک شبه از Death یا اصطلاحا ایجاد یک Decoy که با پیشروی در مقداری از داستان به دست می آورید بازگردید و معمایی را که نیاز داشت برای حل شدن، دو دستگیره به صورت همزمان کشیده شوند را حل نمایید. بعد از پیشروی در داستان بازی و به دست آوردن تمامی قدرت های کلیدی Death برای رفتن به مناطق مختلف، دنیای آن تقریبا به صورت یک بازی جهان آزاد با محیط های وسیع و بخش های مختلف (که جابجایی بین آنها لودینگ دارد) برای گشت و گذار و اکتشاف در اختیار شما قرار می گیرد و گاها باید چندین و چند بار به یک منطقه بازگردید تا بتوانید کل آیتم های آن بخش را به دست اورید و گنج ها را بیابید که این موضوع ارزش تکرار و انگیزه لازم برای بازگشتن به محیط های قبلی را بالا می برد.

البته باید گفت اصلا انتظار دنیایی به وسعت و عظمت عناوینی مثل اسکایریم و ویچر و فال آوترا نداشته باشید ولی دنیای دارک سایدرز ۲ در جای خود وسیع و پر از محیطهای متنوع برای گشت و گذار است. برای جابجایی در محیط های وسبع بازی مانند بازی اول اسب خود را در اختیار دارید که بسیار هم زیبا و با ابهت بوده و کاملا شایسته شخصیت Death است. تنوع دشمنان در بازی را می توان یکی از نقاط ضعف گیم پلی دارک سایدرز۲ قلمداد کرد که درطول بازی شاهد تتوع بالای دشمنات مختلف نیستیم و چند نوع دشمن ثایت به طور مداوم تکرار می شوند که مخصوصا با توجه به تنوع عالی و جذابی که کمبوها و فنون و قابلیت ها و سلاح های Death دارند آرزو می کنید کاش دشمنان هم متنوع تر بودند. البته از نظر تنوع مراحل و محیط ها بازی بسیار عالی عمل می کند و همین طور باس فایت های جذاب و لذتبخشی در بازی وجود دارند که گیم پلی را هرچه بیشتر جداب می کنند و بی شک مبارزه با بک هیولای غول پیکر در اندازه تایتان ها یا مبارزه با یک پرنده ققنوس مانند عظیم و آتشین بر روی یک پل باریک خیلی خیلی می تواند حال شما را جا بیاورد و از این باس فایت های فوق العاده لذت ببرید.

در نسخه Darksiders II: Deathinitive Edition بسته های الحاقی داستانی بازی اصلی همگی در بازی قرار داده شده اند تا محتوای بازی هرچه کامل تر شود، مخصوصا با توجه این که هر کدام از این بسته ها خودشان یک خط داستانی کوتاه جدبد و محتوای چند ساعته گیم پلی دارند که باعث شده اند بازی Darksiders II: Deathinitive Edition یک اکشن نقش افرینی کامل با ده ها ساعت محتوای جذاب باشد. در بازی شخصیت های مختلفی را خواهید دید که هرکدام شخصبتی خاص و عجیب و گاها ماموریت هایی چندگانه را برای شما دارند. در واقع در باری علاوه بر ماموریت های خط اصلی داستانی، به سنت بازی های نقش آفرینی ماموریت های جانبی که آن ها را از شخصیت های مختلف بازی دریافت می کنید نیز وجود دارند تا بتوانید با انجام آن ها آیتم های جذاب و قدرتمند و امتیاز تجربه به دست اورید و هر چه بیشتر Death را برای ادامه ماجراجویی اش آماده و تجهیز نمایید. همان طور که مشاهده می کنید گیم پلی بازی Darksiders II: Deathinitive Edition واقعا معرکه و لذتبخش از کار در آمده است و ده ها ساعت محتوای متنوع و با کیفیت را در قالب یک اکشن نقش آفرینی قدرتمند با سلاح ها و زره ها و شخصی سازی های بسیار متنوع و انواع و اقسام فنون و قابلیت هاو کمبوها و ارتقاها در اختیار بازیباز قرار می دهد تا بعد از تجربه آن، نام Darksiders II تا همیشه و حتی بیشتر از بازی نخست در یاد و خاطر شما ثبت شده و همواره به خوبی از آن یاد کنید.

در زمینه صدا گذاری شخصیت ها و موسیقی های بازی، Darksiders II عنوانی کاملا مناسب و استاندارد است. سازندگان موسیقی Darksiders II کار خود را به زیبایی انجام داده و شنوای موسیقی های جذاب و زیبایی در طول بازی هستیم و به طور کلی باید گفت ساندترک با کیفیتی برای Darksiders II تدارک دیده است که به شخصه چند باری در خارج از بازی نیز به گوش دادن آن نشسته ام و برخی قطعاتش واقعا قابل توجه و شنیدنی هستند. موسیقی های Darksiders II کاملا مناسب حال و هوای سرد و خشک دنیای بازی هستند و حس و حال به پایان رسیدن زندگی و دنیا برای انسان ها و قدم برداشتن در سرزمین مردگان را شانه به شانه صحنه های بازی برای بازیباز تداعی می کنند، به طوری که وی را کاملا در حال و هوای داستان و همراهی با ماجراجویی “مرگ” قرار داده و به نحوی عالی با داستان و اتمسفر دنیای بازی مطابقت دارند. صداگذاری شخصیت “مرگ” در بازی بسیار با کیفیت و هماهنگ با چهره مخوف و شخصیت بدون اعصاب و سرد او انجام شده است. از نظر کلی نیز می توانیم بگوییم در صداگذاری سایر شخصیت های Darksiders II نیز هیچ نقص خاصی مشاهده نمی شود و صداگذاران بازی کار خود را به درستی انجام داده اند. البته باید به این نکته اشاره کرد که گاهی در بازی و در مواقعی حس می کنید که صداگذاری برخی شخصیت ها مقداری بی روح و بیش از حد خشک انجام شده است و می توانست با احساس تر و با حس و حال عمیق تری انجام بگیرد اما این موضوع به حدی نیست که به کلیت این بخش و تجربه شما از بازی و روایت داستان آن لطمه ای بزند. نهایتا باید گفت صداگذاری و موسیقی در نسخه Darksiders II: Deathinitive Edition به مانند بازی اصلی، استاندارد و با کیفیت مناسب انجام گرفته است و البته مقداری نیز نسبت به نسخه نسل هفتمی بازی، شاهد ارتقای کیفیت پخش صدا و موسیقی نیز هستیم

اجازه دهید تا در همین آغاز نتیجه گیری و جمع بندی در مورد Darksiders II: Deathinitive Edition خدمت شما عزیزان عرض کنم که تحت هر شرایطی و به هر دلیلی اگر خود را از چشیدن لذت ناب Darksiders II در نسل هفتم محروم کرده‎اید، نسخه Deathinitive Edition بهترین فرصت شما به ویژه روی کنسول‎ها برای تجربه این عنوان بی ‎نظیر است و نباید در این مورد هیچ شکی داشته باشید، زیرا پر واضح است که هنوز که هنوز است Darksiders II از بسیاری از عناوین نسل هشتمی، برتر، زیباتر و سرگرم ‎کننده ‎تر است، مخصوصا با وجود ارتقاهای هر چند محدود گرافیکی، بسته‎های الحاقی داستانی پرمحتوا و البته لذت بازی کردن با کنترلرهای نسل هشتمی. بر کسی پوشیده نیست که سازندگان و پورت کنندگان نسخه نسل هشتمی بازی می‎توانستند که در این نسخه کار بیشتری انجام دهند (مخصوصا با پیشرفت های گرافیکی که مثلا در مورد ۳ گانه آنچارتد که از نسل هفت به هشت آمد شاهد بوده ایم و واقعا زمین تا آسمان با نسل هفت فرق می کرد) و آن را از یک GOTY Edition (با کمی ارتقای گرافیکی) تبدیل به یک Definitive Edition واقعی کنند ولی به هر حال نمی شود کتمان کرد که این نسخه نیز هیچ چیزی از یک بازی اکشن نقش آفرینی هک اند اسلش فوق ا‎لعاده قدرتمند و بی ‎نظیر و از همه مهم‎ تر لذت ‎بخش و سرگرم کننده کم ندارد و جزو برتربن عناوینی است که از نسل هفتم به نسل هشت پایش باز شده است.

در واقع باید گفت شاید نام Definitive Edition خیلی مناسب این نسخه نباشد اما به هر حال این بازی Darksiders II است و تجربه آن مخصوصا همراه با بسته‎ های داستانی و ارتقای هرچند محدود باز هم اوج لذت و رضایت را برای شما به ارمغان می‎آورد. در حقیقت باید گفت اگر نسخه‎های نسل هفتمی Darksiders II را انجام داده‎اید شاید این نسخه پیشنهاد خیلی جالبی برای شما نباشد زیرا خیلی نکات جدیدی را برای شما همراه ندارد اما اگر تا به حال این عنوان را تجربه نکرده‎اید Darksiders II: Deathinitive Edition بی‎شک یکی از برترین پیشنهادهایی است که می‎توانم به شما داشته باشم و حیف است اکنون که فرصت تجربه این عنوان در نسل هشتم را به دست آورده ‎اید، آن را به راحتی از دست بدهید زیرا که گشت و گذار در دنیای Darksiders II هنوز هم بی‎نهایت لذت‎بخش و فوق‎العاده است. پس هر چه سریع‎ تر در قالب مرگ فرو روید و قدرت‎های خود را جمع کنید تا نقش خود را به عنوان یکی از ۴ سوار آخرالزمان در دنیای بازی به جای آورید.

منبع متن: gamefa