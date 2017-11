تماشا کنید: مقایسه تصویری گرافیک Wolfenstein II بر روی PS4 Pro ،Xbox One X و PC

Wolfenstein II: The New Colossus یکی از بهترین عناوین منتشر شده طی سال جاری است اما فارغ از کیفیتِ گیم‌پلی، ما در این بازی شاهد ویژگی‌های گرافیکی بسیار خوبی در نسخه‌های Xbox One X و PS4 Pro هستیم. به گزارش پردیس‌گیم، اخیرا Digital Foundry تحلیل فنی خود بر Wolfenstein II: The New Colossus را منتشر کرده است.

به گفته تحلیلگر بازی، نسخه Xbox One X با رزولوشن 3840x2160 اجرا می‌شود اما در نقطه مقابل نسخه PS4 Pro با رزولوشن پایه 2560x1440 به نمایش گذاشته شده است که این موضوع نشان می‌دهد نسخه One X در دستیابی به تجربه 4k واقعی موفق‌تر بوده است. البته در زمان‌هایی که میان‌پرده‌های درون انجینی پردازش می‌شود، رزولوشن نسخه One X ده درصد کاهش پیدا می‌کند اما چنین ضعفی در نسخه PS4 Pro وجود ندارد.

از سوی دیگر اگر بخواهیم نسخه‌های کنسولی بازی را با نسخه PC که بر مبنا کارت گرافیک GTX 1080 اجرا شده است مقایسه کنیم، مهم‌ترین برتری نسخه PC در کیفیت سایه‌ها است، چیزی که در نسخه One X و بخصوص نسخه Pro با کیفیت ضعیف‌تری ارائه شده‌اند.

شما پردیسی‌ها در ادامه می‌توانید مقایسه‌ای از کیفیت نسخه‌های مختلف را مشاهده کنید:

| سمت راست One X - وسط PS4 Pro - سمت چپ PC |

