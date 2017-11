جدول فروش هفتگی بریتانیا | Call of Duty: WWII برای دومین هفته متوالی در صدر قرار گرفت

به نظر می‌رسد که بازی‌بازان با نسخه جدید Call of Duty کاملاً خو گرفته‌اند و همچنان به خرید آن ادامه می‌دهند. نسخه جدید سری محبوب Call of Duty که امسال به ریشه‌های خود بازگشته است، توانسته توجه همه را در بریتانیا جلب کند. عنوان Call of Duty: WWII بلافاصله پس از انتشارش موفق به شکست […]

به نظر می‌رسد که بازی‌بازان با نسخه جدید Call of Duty کاملاً خو گرفته‌اند و همچنان به خرید آن ادامه می‌دهند.

نسخه جدید سری محبوب Call of Duty که امسال به ریشه‌های خود بازگشته است، توانسته توجه همه را در بریتانیا جلب کند. عنوان Call of Duty: WWII بلافاصله پس از انتشارش موفق به شکست رکوردهای زیادی شد و در اولین هفته فروش خود نیز موفق به قرار گرفتن در صدر جدول فروش هفتگی بریتانیا شد. حال که نتایج فروش این بازی در دومین هفته انتشارش نیز به دست آمده است، نشان می‌دهد که این بازی در دومین هفته فروش خود نیز توانسته صدر جدول فروش هفتگی بریتانیا را برای خودش به دست آورد. در هفته منتهی به یازدهم نوامبر، عنوان Call of Duty: WWII با قدرت هرچه تمام‌تر در رتبه یک باقی ماند. همچنین نتایج به دست آمده از داده‌های آماری نیز نشان داده‌اند که این بازی بیشترین فروش در هفته دوم را در میان بازی‌های دو سال اخیر به خودش اختصاص داده است به گونه‌ای که هیچ بازی دیگری در دو سال اخیر دیده نشده است که به اندازه Call of Duty: WWII در هفته دوم فروش خود، فروش داشته باشد.

اما پس از جدیدترین پرچمدار سری Call of Duty که در رتبه اول قرار گرفت، عنوان FIFA 18 را می‌بینیم که با صعود یک پله‌ای نسبت به هفته قبل در رتبه دوم قرار گرفته است. این در حالی است که عنوان محبوب Assassin’s Creed Origins نیز که هفته قبل دومین بازی پرفروش هفته لقب گرفته بود، این هفته با یک پله سقوط به رتبه سوم این جدول رسید. بدین ترتیب فروش این هفته این بازی نشان داد که ما شاهد سقوط تدریجی این بازی در جدول فروش هفتگی بریتانیا هستیم به صورتی که این بازی در اولین هفته فروش خود صدر نشین بود، هفته قبل به رتبه دوم رسید و این هفته نیز به رتبه سوم سقوط کرد.

اما این هفته هم مانند هفته‌ها اخیر، پر از بازی‌های جدید بود. پرفروش‌ترین بازی جدید این هفته عنوان Need for Speed Payback بود که در رتبه چهارم قرار گرفت. این بازی با انتشار خود در هفته گذشته، مورد انتقاد شدید منتقدین قرار گرفت و نمرات نه چندان خوبی را از نقدهایش دریافت کرد. طبق اظهارات منتقدین اگرچه این بازی با ارائه محیطی گسترده و جهان آزاد از تنوع خوبی برخوردار است، اما از نظر داستانی بسیار ضعیف عملکرده و داستانی کلیشه‌ای و نه چندان جذاب ارائه کرده است. همچنین بخش چندنفره این بازی نیز با مشکلات عدیده‌ای همراه بوده و بازی‌بازان را بسیار ناامید ساخته است. همچنین بخش‌ شخصی‌سازی این بازی نیز بسیار آزار دهنده جلوه کرده است. به گونه‌ای که شما برای شخصی‌سازی خودرو خود باید آیتم‌های مختلف را جمع‌آوری کرده و یا با پیشروی در بخش داستانی بازی، به آن‌ها دست پیدا کنید. وجود چنین بخش‌هایی در بازی کاملاً بیهوده است و باعث شده از لذت این بازی کاسته شود. نظر منتقدین این بود که وجود بخش داستانی در این بازی به هیچ‌وجه لازم نبود و حال که تیم سازنده آن را در بازی قرار داده است، شاهد ضعف‌های زیادی در آن هستیم. شاید اگر تیم سازنده این بازی را بدون بخش داستانی عرضه می‌کرد، وضعیت نمرات آن کمی بهتر می‌شد.

از دیگر بازی‌های جدید این هفته نیز می‌توان به عنوان Sonic Forces اشاره کرد که به نسبت فروش خوبی هم داشته و با قرار گرفتن در رتبه پنجم این موضوع را اثبات کرده است. همچنین بازی‌های Football Manager 2018 (رتبه دهم), Super Lucky’s Tale (رتبه بیست و سوم), و The Sims 4: Cats & Dogs (رتبه بیست و هفتم) نیز دیگر بازی‌های جدید این هفته بودند که اولین هفته فروش خود در بریتانیا را تجربه کردند.

در نیمه پایین ۱۰ بازی پرفروش هفته نیز عنوان Super Mario Odyssey با قرار گرفتن در رتبه ششم همچنان به فروش فوق‌العاده خود ادامه داده است. در رتبه‌های هفتم و هشتم نیز شاهد قرار گرفتن دو عنوان از بازی‌های انحصاری مایکروسافت هستیم. دو نماینده سری Forza پس از این‌که هفته قبل از جمع ۱۰ بازی پرفروش هفته خارج شده بودند، این هفته باردیگر به جمع ۱۰ بازی پرفروش بازگشتند تا همچنان مورد ستایش همه قرار بگیرد. عناوین Forza Motorsport 7 و Forza Horizon 3 به ترتیب با قرار گرفتن در رتبه‌های هفتم و هشتم جدول فروش هفتگی بریتانیا، به کار خود در این هفته پایان دادند. اما هنوز هم یک نماینده دیگر از سبک ریسینگ در میان ۱۰ بازی پرفروش هفته در بریتانیا دیده می‌شود که رقیب دو عنوان بالا است. بازی Gran Turismo Sport به عنوان یک بازی انحصاری پلی‌استیشن ۴، در رتبه نهم جدول فروش هفتگی بریتانیا قرار گرفت. اما رتبه دهم نیز همانطور که بالاتر توضیح داده شد، به عنوان جدید Football Manager 2018 رسید تا بدین ترتیب پرونده ۱۰ بازی پرفروش هفته بریتانیا در هفته منتهی به یازدهم نوامبر بسته شود.

از تغییرات مهم این هفته جدول فروش هفتگی بریتانیا نسبت به هفته قبل نیز می‌توان به خارج شدن بازی‌های Wolfenstein II: The New Colossus، Mario Kart 8 Deluxe و Middle-earth: Shadow of War اشاره کرد. همچنین بازی‌های Forza Motorsport 7 و Forza Horizon 3 نیز بازی‌هایی بودند که این هفته باز هم به جمع ۱۰ بازی پرفروش هفته بازگشتند. همچنین عنوان GTA V نیز برای دومین هفته متوالی از میان ۱۰ بازی پرفروش هفته بریتانیا دور ماند تا یکی از شگفتی‌های چند ماهه اخیر، این هفته نیز ادامه پیدا کند. این عقب ماندگی GTA V به دلیل انتشار طیف گسترده‌ای از بازی‌های جدید است که در هفته‌های اخیر به انتشار رسیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با آرام شدن این جو، این بازی بار دیگر به جمع ۱۰ بازی پرفروش هفته بریتانیا بازگردد چرا که مردم بریتانیا ثابت کرده‌اند که همواره از این بازی استقبال خواهند کرد و هرگز آن را فراموش نمی‌کنند.

در ادامه از شما دعوت می‌کنم که لیست پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته بریتانیا را در کنار پرفروش‌ترین بازی‌های هر پلتفرم، مشاهده کنید. البته باید این نکته را به خاطر بسپارید که نتایج به دست آمده از این جدول صرفاً بر اساس میزان فروش فیزیکی بازی‌ها است و میزان فروش دیجیتالی آن‌ها محاسبه نشده است؛ بنابراین نتایج ذکر شده با آمار نهایی متفاوت است و نشان دهنده فروش کلی بازی‌ها در بریتانیا نیست.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

Call of Duty: WWII FIFA 18 Assassin’s Creed Origins Need for Speed Payback Sonic Forces Super Mario Odyssey Forza Motorsport 7 Forza Horizon 3 Gran Turismo Sport Football Manager 2018

لیست کامل ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته ایکس‌باکس وان در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پرفروش این هفته رایانه‌های شخصی در بریتانیا:

لیست ۳۵ بازی پرفروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

منبع متن: gamefa