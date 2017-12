اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III – بخش اول

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین […]

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر. در واقع باید گفت یکی دو بار اولی که خودتان این بازی های را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر دفعاتی است که باید به راهنماهای بازی و … مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته ای. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد.

افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و حتی خود بنده مثلا در بار چهارم که سراغ دارک سولز ۳ رفتم و راهنماها را چک کردم تازه فهمیدم کلی از موارد بازی بوده که من نمی دانسته ام و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند. به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و درخواست های شما عزیزان، تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls III دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls III برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل درخواست های مکرر شما نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو تا ۳ قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم که البته راهنمای این بازی قطعا بسیار حجم و مطلب بیشتری نسبت به بلادبورن خواهد داشت زیرا بسیار طولانی تر است و دی ال سی های بازی را هم در بر خواهد گرفت. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در انتها به دی ال سی های بازی نیز خواهیم پرداخت. Dark Souls III در ابتدا نسبت به بازی های قبلی کمی آسان تر شروع می شود ولی درجه سختی ناگهان با صورت تصاعدی در بازی بالا می رود و دنیای در ابتدا خطی بازی، چندین و چند شاخه می شود. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو میکشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. امروز با اولین قسمت از سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پیشنهاد می کنم با نخستین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

از Cemetery of Ash تا باس فایت Iudex Gundyr

به دارک سولز ۳ خوش آمدید. در قسمتی که بازی آغاز می شود برای کسانی که بار اولشان است این سری را تجربه می کنند حالت آموزش و یادگیری کنترل بازی از طریق پیام های روی زمین را دارد و نگرانی خاصی در مورد این منطقه نداشته باشید. این بخش اولیه بازی محل بسیار خوبی است برای تمرین Backstab یا ضربه از پشت و همینطور Parry یا رد کردن حملات دشمن و … اگر تازه این سری را شروع کرده اید این جا جایی است که می توانید بفهمید چطور بازیبازی هستید و آیا کلاسی که انتخاب کرده اید برایتان مناسب است یا خیر. باید ببینید که آیا آن قدر سرعت عمل و دقت و زمان بندی دارید که حملات دشمن را Parry یا دفع کرده و ضد حمله بزنید و یا ترجیح می دهید با سپر دفاع کنید و یا جای دفاع، جاخالی دادن و غلت زدن را بیشتر مناسب خود می دانید؟ در مبارزات نزدیک آیا بیشتر به سیستم سلاج یک دستی و سپر علاقمندید (قدرت و سرعت متوسط) یا به سیستم گرفتن یک سلاح در دو دست برای قوی تر ضربه زدن (کند ولی قوی) و یا روش گرفتن دو سلاح مثل خنجر در دو دستتان (سریع ولی ضعیف)؟ به این ترتیب باید کلیت سیستم مبارزه دلخواه خود را دریابید و اگر کلاستان مناسب سبک دلخواهتان نیست، هنوز که اول کار است مجددا بازی را شروع کرده و کلاس مناسب تر را انتخاب نمایید و حتی می توانید این بخش اولیه بازی را با چند کلاس مختلف امتحان کرده و کلاس مناسب خود را پیدا کنید.

بعد از بیدار شدن، مسیر را به جلو ادامه دهید. یک grunt که دشمنان بسیار معمولی بازی هستند جلوتر ایستاده است. اگر از کلاس مبارزات نزدیک هستید با یک ضربه می توانید کار وی را بسازید.در اینجا که مسیر شاخه شاخه می شود به سمت راست بروید و Soul of a Deserted Corpse را بردارید. سپس مسیر مستقیم را ادامه دهید تا یک grunt دیگر را بکشید و Ashen Estus Flask را بردارید. در انتهای مسیر اصلی مستقیم در زیر یک بخش طاق مانند، یک دشمن با تیروکمان وجود دارد که اگر از مسیر مستقیم به سمت آن می روید یا سپر را بالا بگیرید و یا از شلیک هایش جاخالی دهید و او را از پای در آورید. قبل از این که از طریق بخش طاق مانند وارد منطقه بعدی بازی شوید، در سمت راستتان چند پله کوتاه و در سمت چپ چند پله بلندتر می بینید. ابتدا به سمت راست بروید و دو عدد دشمن را از پای در آورید. در پشت سر این دشمنان یک مسیر آبی می بینید که بعدا در بازی به آن سر خواهیم زد. این مسیر به یک Giant Crystal Lizard می رسد که در حال حاضر برای شما در ابتدای بازی یک دشمن خیلی خیلی قوی محسوب می شود (البته نه این که کشتنش غیر ممکن باشد. بنده با تلاش و لجاجت موفق شدم تا همین اول دخلش را بیاورم!!) ولی اگر او را بکشید یک Titanite Scale می گیرید و می توانید یک Soul of an Unknown Traveller را از روی زمین بردارید. حالا از محل طاق این بار به سمت چپ بروید که چند پله بلندتر دارد و در اینجا نیز یک دشمن دیگر را می توانید از پای در آورید.

حالا به مسیر اصلی بروید و از زیر بخش طاق دار رد شوید تا به قسمت کوهستان برسید. در این منطقه نخستین bonfire بازی را می بینید که باید آن را روشن کنید تا سیستم سفر سریع به Cemetery of Ash برایتان فعال شود. در اینجا Gesture یا حالت Rest را نیز یاد می گیرید. مسیر را به سمت پایین کوه ادامه دهید و اینجا یک grunt وجود دارد که آن را بکشید. در اتین بخش مسیر دو شاخه می شود. ابتدا به سمت چپ بروید و از لبه بلندی که می بینید دورخیز کرده و بر روی سنگ قبر بخش پایینی بپرید تا بتوانید از روی آن Titanite Shard را بردارید. سپس از لبه این بخش بر روی سر دشمن منطقه زیرین بپرید و در هوا دکمه حمله را بزنید تا plunging attack را مشاهده کنید. مقداری جلوتر یک دشمن تیروکمان دار دیگر وجود دارد که با احتیاط او را بکشید. هنوز از منطقه طاق مانند وسوسه کننده ای که در جلو می بینید وارد نشوید. در سمت راست یک راه است که دوباره به بالا می رود و اگر قبل تر پرش روی قبر را با موفقیت انجام نداده اید دوباره امتحان کنید تا آیتم را به دست بیاورید. البته در این مسیر باید ۳ grunt را بکشید و یک عدد دیگر هم ممکن است به شما حمله کند. در این بخش و در روبروی راهی که به سمت پرش روی قبر باز می گردد،

به لبه پرتگاه بروید و می بینید که در زیر، یک بخش تقریبا باریک صخره ای وجود دارد که یک آیتم در انتهای آن است. به آن قسمت زیرین بروید و اینجا در مسیر برداشتن آیتم، یک دشمن تیرو کمان دار پشت یک دشمن سپر دار ایستاده است که کار را برای شما سخت کنند. سعی کنید تا اول دشمن سپر دار را به سمت خود بکشید و کارش را یکسره کنید تا بعد بتوانید راحت دشمن تیرو کمان دار را از پای در آورید. مراقب باشید وقتی اینجا غلت می زنید از صخره به پرتگاه سقوط نکنید!! آیتمی که اینجاست شامل ۵ عدد firebomb می باشد که آن ها را بردارید. جالا برگردید به همان مسیر اصلی و بخش طاق مانندی که کمی قبل تر گفتیم هنوز واردش نشوید. حالا واردش شوید!! به یک منطقه تقریبا دایره ای شکل وارد می شوید که فضای نسبتا بزرگی دارد و می توانید آزادانه در آن حرکت کنید و مجسمه ای که در وسط این منطقه قرار دارد به شما حمله نمی کند، البته هنوز!! در اینجا آیتم و .. وجود ندارد بنابراین سریع تر به کارمان برسیم. سراغ مجسمه وسط منطقه رفته و شمشیر را که اینجا می بینید بردارید تا یک کات سین رقم بخورد و به همین زودی اولین باس فایت بازی تقدیم شما!! Iudex Gundyr

باس فایت: Iudex Gundyr

در ابتدا باید بگویم نمی شود به این مبارزه کاملا گفت یک “باس فایت” در دارک سولز (زیرا بعدا در همین منطقه باس فایت واقعی همین بارو را خواهید دید!!) اما به هر حال برای بازیبازان جدید آن قدر سخت هست که بشود آن را برایشان یک باس فایت قلمداد کرد. در این مبارزه همان سیستم آشنای چرخیدن به دور دشمن و غلت زدن هنگام ضربات او و رفتن به پشتش و چند بار ضربه وارد کردن، بسیار به کار شما می آید. اگر از او دور شدید تا آیتم سلامتی مصرف کنید مراقب حمله راه دور او که دامنه اثر زیادی دارد باشید اما این حمله برعکس دامنه اثر بالا منطقه اثر کوچکی دارد و با یک غلت زدن به اطراف می توانید آن را رد کنید. وقتی خط سلامتی او را تقریبا به حدود یک سوم برسانید او به فرم دوم خود تغییر شکل می دهد (اتفاقی ناخوشایند که خیلی در دارک سولز ۳ رایج است!!!). باید سعی کنید که با همان روش چرخیدن و غلت زدن به پشت او در زمانی که می خواهد تبدیل شود و در اوایل تبدیل شدنش، خیلی سریع به او ضربه بزنید و آن مقدار خط سلامتی اش که مانده است را نیز زود از بین ببرید قبل از این که حتی از قابلیت های جدیدش استفاده کند. اگر مبارزه طول کشید خیلی مراقب حمله جدید او که دامنه خیلی بالایی دارد و بسیار هم سریع و وحشیانه است باشید و به سمت چپ غلت بزنید. آتش و جادو آسیب خیلی خوبی به او وارد می کنند و می توانید از آن ها استفاده کنید.

اگر با این مبارزه مشکل دارید باید بدانید که این باس فایت دقیقا در جهت آموزش موارد حیاتی در مبارزات دارک سولز به شما طراحی شده است، یعنی مدیریت نوار قدرت بدنی، انتخاب دفاع یا غلت زدن، انتخاب و برقار تعادل بین سرعت و قدرت و … بنابراین اگر اقعا در این مبارزه مشکل دارید بازگردید و یک کلاس دیگر را انتخاب کنید. شاید یک نوع سلاح دیگر و زرهی با وزن متفاوت برای شما بهتر و راحت تر باشد. در واقع باید این طور بگویم که برای کسانی که تازه به سراغ این بازی می ایند باس فایت Iudex Gundyr ترجمه دقیق “نبرد قضاوت” است. جایی که باید قضاوت کنید و قضاوت می شوید که ایا اصلا توانایی و صلاحیت بازی کردن دارک سولز ۳ را دارید یا خیر. وقتی باس را شکست دادید آیتم Coiled Sword را بردارید. این یک آیتم برای ادامه بازی است که بعدا به شما خواهیم گفت، نه یک آیتم از نوع تجهیزات. بونفایر Iudex Gundyr را در همان جایی که باس زانو زده بود روشن کنید. به خاطر داشته باشید نشستن در بونفایر و استراحت کردن در آن، درست است که آیتم سلامتیتان و خط را پر می کند ولی تمامی دشمنان آن منطقه که قبل تر شکست داده بودید را دوباره باز می گرداند. حالا مسیر را به سمت تنها راهی که وجود دارد ادامه می دهیم. یک درب دو دهنه بزرگ که اکنون می توانید آن را باز کنید.

منبع متن: gamefa