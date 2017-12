نقد و بررسی Hand of Fate 2

"به قلم پرهام آقاخانی"

بعضی اوقات پیش می‌آید که هرچقدر در مورد یک بازی مطلب می‌خوانید یا گیم پلی‌های آن را تماشا می‌کنید، باز هم نمی‌توانید به خوبی در مورد آن اطلاعات کسب کرده یا دلیل ستایش شدن و خاص بودنش را درک کنید. جدیدترین ساخته‌ی استودیوی استرالیایی Defiant Development یعنی Hand of Fate 2 نیز یکی از همین عناوین است. این بازی تعدادی بسیاری از مکانیک‌ها و ویژگی‌های سایر بازی‌ها را در کنار هم جمع کرده است و در اولین نگاه، حاصل آن بسیار عجیب یا حتی نه چندان خاص به نظر می‌رسد؛ اما فقط کافیست که آن را تجربه کنید تا به ارزش‌های واقعی‌اش پی برده و با یکی از بهترین عناوین مستقل امسال روبرو شوید.

وقایع Hand of Fate 2 صد سال پس از اتمام نسخه‌ی اول رخ می‌دهند؛ The Dealer دوباره برگشته است و بازیکن در نقش قهرمانی دیگر، پای به کالسکه‌ی او می‌گذارد تا سرنوشتش را شکل دهد. اما این بار The Dealer دشمن اصلی نیست، بلکه او به دنبال انتقام از Kallas است؛ کسی که جای او به عنوان ارباب این بازی را تصاحب کرده است. ولی از آنجایی که نمی‌توانید از همان اول روبروی Kallas بایستید، باید باری دیگر وارد بازی The Dealer شوید تا به تدریج برای این مهم آماده شوید. این بار، Hand of Fate 2 از 22 ماموریت (یا چالش) مختلف تشکیل شده است که هر کدام از آن‌ها داستان، اهداف و شروط منحصر به فردی برای به اتمام رساندنشان دارند. مثلا در یک ماموریت، از یک روستا به روستایی دیگر می‌روید تا از مردم دفاع کنید، در دیگری باید بین نیروهای حکومتی و مردم قسمت شمالی پیمان صلح ببندید، یا این که وظیفه دارید که با جمع آوری تعداد مشخصی از سرنخ‌ها، به یک دزد حرفه‌ای و مسن کمک کنید تا هویت کسی که می‌خواهد او را به قتل برساند را بیابد. اما این نحوه‌ی انجام بازی است که بیشتر توجهات را به خودش جلب کرده است.

گیم پلی به راستی دیوانه وارترین بخش Hand of Fate 2 است؛ چون مخلوطی از چندین سبک و ویژگی مختلف را در آن شاهد خواهید بود که کنار هم بودنشان در ابتدا اصلا با عقل جور در نمی‌آید؛ اما هر چقدر که پیشروی می‌کنید، بیشتر از قبل شما را فریفته‌ی خود می‌کنند. هسته‌ی اصلی بازی بر پایه‌ی جمع آوری و استفاده از کارت‌ها بنا شده است. اما درست برخلاف چیزی که ممکن است فکر کنید، این کارت‌ها در واقع چیزی شبیه کارت‌های تاروت بوده و تعیین کننده‌ی تجهیزات مورد استفاده و همچنین وقایعی هستند که در طول هر مرحله رخ می‌دهند. هر کدام از 22 مرحله‌ی بازی، از یک سری کارت‌های منحصر به فرد بهره می‌برند که نشان دهنده‌ی اتفاقات خاص، ماموریت‌های اصلی و فرعی یا مکان‌هایی هستند که در طول سفرتان، با آن‌ها مواجه خواهید شد. این کارت‌ها در ابتدای هر مرحله، به صورت تصادفی در چند ست مختلف و همانند نقشه‌ای در کنار هم قرار می‌گیرند و وظیفه دارید که با رفتن از کارتی به کارت دیگر و روبرو شدن با وقایع آن‌ها، در نهایت به هدف تعیین شده برای آن مرحله برسید.

البته شما به کارت‌های پیش فرض هر مرحله محدود نمی‌شوید. علاوه بر این کارت‌ها، به شما این اجازه داده می‌شود تا با اضافه کردن کارت‌های انتخابی خودتان به کارت‌های پیش فرض (در چهار زیرمجموعه‌ی یار همراه، اتفاقات، تجهیزات و تدارکات)، بازی را تا حدی شخصی سازی کنید. قبل از شروع هر مرحله، خلاصه‌ای از رویدادها و وقایعی که باید انتظارشان را داشته باشید، در اختیارتان قرار می‌گیرد و باید با توجه کامل به آن‌ها، کارت‌های مربوط به تجهیزات و اتفاقات را به درستی انتخاب کرده و Deck ایده آل خودتان را شکل دهید. البته می‌توان که از Deckهای پیشنهادی خود بازی استفاده کرد، ولی تاثیر و کارایی آن‌ها همواره بسیار کم‌تر از Deckهای ایجاد شده به صورت دستی بوده و جوابگوی نیازهای بازیکن و منابع محدودش نخواهند بود.

در مراحل ابتدایی، ترتیب قرارگیری کارت‌ها و مسیری که باید طی کنید، بسیار سرراست و واضح است. ولی هر چقدر پیشرفت می‌کنید، یک نقشه‌ی متوسط تا بسیار بزرگ در اختیارتان قرار می‌گیرد و این شما هستید که باید با توجه به منابعی که در اختیار دارید، مسیرتان را تعیین کنید. در ابتدای هر مرحله، مقداری طلا و آذوقه به لیست دارایی‌هایتان اضافه می‌شوند که با گذشت زمان، مجبور به مصرف مقداری از آن‌ها می‌شوید. مثلا آذوقه‌ها با هر بار حرکت، مصرف شده و برای بازگردانی جان شخصیتتان را به کار گرفته می‌شوند یا باید از طلا برای خرید غذا یا تجهیزاتی که انتخاب کرده بودید، استفاده کنید. این موضوع باعث شده تا برای پیشروی در بازی، نیاز به برنامه ریزی مناسب وجود داشته باشد تا مخصوصا در اتفاقات ناگهانی، مشکلی از لحاظ کمبود طلا، آذوقه و جان پیش نیاید. لحظات بسیاری در بازی پیش می‌آید که به شرایطی خاص بر بخورید. مثلا برای جلوگیری از درگیری حتمی یا برای دریافت اطلاعات مورد نیازتان، نیاز به رشوه دادن داشته باشید یا این که شخص خاصی (مثل آن Oswin لعنتی) همراهتان باشد و مجبور شوید که دو برابر بیشتر از قبل آذوقه مصرف کنید. به همین خاطر، بازی اصلا آسان نیست و مخاطبانی که صبر و تلاش کافی نداشته باشند، قطعا در ادامه دادن به مشکل خواهند خورد.

هر کدام از ماموریت‌های مراحل با روش‌های مختلفی به اتمام می‌رسند. بعضی مواقع می‌توانید با کمی گفتگو، آن‌ها را به پایان برسانید؛ ولی در اکثر اوقات، مجبورید که به شانستان روی بیاورید. استفاده از عبارت Hand of Fate یا همان "دست سرنوشت" برای نامگذاری بازی، اصلا تصادفی نیست؛ چون این بازی درست همان قدر که توانایی‌هایتان را به چالش می‌کشد، با شانستان نیز سروکار دارد. به همین خاطر، لحظات فراوانی پیش می‌آید که حتی بهترین تجهیزات و کارت‌هایتان هم نتوانند شما را از نابودی نجات دهند. در طول بازی به وفور با لحظاتی مواجه می‌شوید که شانستان را می‌آزمایند، از وقوع حوادث طبیعی و نافرجامی همانند ریزش بهمن گرفته تا تلاش برای برنده شدن در یک مسابقه، کمک به مردم یا فرار از دشمنان و مرگ حتمی. در این شرایط برای تعیین موفقیت یا شکستتان در آن واقعه، یکی از آزمایش‌های شانس در اختیارتان قرار می‌گیرد که از چهار نوع مختلف تشکیل شده‌اند: ریختن تاس، انتخاب از بین چند کارت، توقف آونگ و Wheel Gambit. خوشبختانه به جز ریختن تاس و Wheel Gambitها که اکثرا بر پایه‌ی شانس و RNG (مخفف Random Number Generator) استوار هستند، سایر این آزمایش‌ها یعنی انتخاب کارت و توقف آونگ، بیشتر بر روی تمرکز و توانایی‌های شما تمرکز دارند تا شانس خالص. این موضوع پیشرفت بسیار خوبی نسبت به نسخه‌ی اول محسوب شده و باعث می‌شود که بازی چندان ناجوانمردانه به نظر نرسد.

بعضی اوقات هم نه گفتگو به دادتان می‌رسد و نه شانس؛ پس مجبور می‌شوید که خشونت به خرج دهید. در بازی به وفور پیش می‌آید که به گروهی از دشمنان (مثلا راهزن‌ها) برخورد کنید و چاره‌ای جز درگیری با آن‌ها نداشته باشید. در این شرایط، بازی به حالت اکشن سوم شخص تغییر کرده و وارد زمین مبارزه می‌شوید. بخش‌های مبارزه، شباهت بسیار زیادی به عناوین سری بتمن دارند؛ ولی درست برخلاف آن بازی‌ها، فشردن سریع دکمه‌ی حمله و بی توجهی به روند مبارزه نه تنها هیچ کمکی به شما نمی‌کند، بلکه حسابی ضرر می‌رساند. بارها پیش می‌آید که دشمنان در حین دریافت ضربات، به ناگهان ضدحمله‌ی قدرتمندی را اجرا کنند یا از راه دور، شما را در دام‌هایشان گرفتار کرده و آسیب پذیر کنند. همچنین مداوما دشمنان جدیدی مثل Death Mageها، انسان‌های آلوده شده، اسکلت‌ها یا تفنگداران به روند بازی اضافه می‌شوند که توانایی‌های مختلفی داشته و در گروه‌های بزرگ، سعی در محاصره و نابودی شما خواهند داشت.

خوشبختانه در این نسخه، سیستم مبارزه دچار تحولات بسیاری شده و بهتر از قبل ظاهر شده است. این بار می‌توان که از طیف وسیعی از تجهیزات برای مقابله با دشمنان استفاده کرد. مثلا می‌توان از انواع مختلفی از زره‌ها، کلاه‌خود‌ها،اسلحه‌ها یا حتی بمب‌ها که هرکدامشان قابلیت‌های مختلفی دارند یا دربرابر دشمنانی خاص قدرتمندتر هستند، استفاده کرد. همچنین این بار شما در اکثر مواقع، تنها نیستید. در طول اکثر مراحل می‌توانید از کمک یکی از چهار همراهتان بهره ببرید که هر کدام از آن‌ها، توانایی‌های کمکی خاصی دارند. مثلا Malaclypse یک جادوگر است که می‌تواند یک سپر حفاظتی برایتان ایجاد کند و یک فرصت اضافه در Wheel Gambitها به شما بدهد، یا Colbjorn یک مبارز است که می‌تواند دشمنان را گیج کرده و از فاصله‌ی نزدیک به نبرد بپردازد. هرکدام این همراهان نیز ماموریت‌ها و داستان‌های خاص و جالب خودشان را دارند که به شخصیت پردازی آن‌ها کمک می‌کند و اگر آن‌ها را به انجام برسانید، می‌توانید توانایی‌هایشان را ارتقا دهید. البته هیچ کدام از این همراه‌ها از لحاظ شخصیت پردازی و جالب بودن، به گرد پای The Dealer هم نمی‌رسند.

در تمام مدتی که در حال انجام بازی هستید (البته به جز بخش‌های مبارزه)، The Dealer روبروی شماست و درباره موضوعات مختلف با شما صحبت می‌کند. او از عقایدش حرف می‌زند، در مورد ماموریت‌هایتان نظر می‌دهد، اشتباهاتتان را به شدت سرزنش می‌کند و با موفقیت یا شکست در سکانس‌های امتحان شانس، به تمجید یا انتقاد از شما می‌پردازد. این موضوع به همراه صداگذاری خارق العاده‌ی Anthony Skordi (صداگذار Leviathan در مس افکت 3 و Fallen Angel در دیابلو 3) باعث شده تا The Dealer یکی از بهترین و دوست داشتنی‌ترین شخصیت‌ها در عناوین چند سال اخیر محسوب شود و گوش فرادادن به صحبت‌هایش، خسته کننده نشود. در کنار او نیز، این موسیقی‌های بازی هستند که فرمانروایی می‌کنند. موسیقی‌های بازی که توسط جف وان دایک "Jeff Van Dyck" (سازنده‌ی موسیقی عناوینی همچون سری توتال وار، Alien Isolation و Need For Speed 2) ساخته شده‌اند، نه تنها بسیار عالی هستند، بلکه کمک شایانی نیز به ساخت اتمسفر بازی کرده‌اند.

بازبینی تصویری:

نسخه‌ی دوم امکان شخصی سازی کارکترتان را به شما می‌دهد، ولی در این زمینه بسیار محدود است.

انتخاب‌های شما در طول مسیر، بر پایان هر مرحله و جوایزی که بدست می‌آورید، تاثیر می‌گذارد.

تاس انداختن! متداول‌ترین و شانسی‌ترین روش برای تعیین سرنوشتتان!

همواره دشمنان جدیدی به روند بازی اضافه می‌شوند.

به مرور زمان می‌توان از Artefactهایی همانند بمب یا معجون‌های سلامتی استفاده کرد.

نکات مثبت:

- The Dealer

- ترکیبی عالی از چندین سبک و ویژگی مختلف

- اضافه شدن تجهیزات گوناگون

- موسیقی‌های گوش نواز

نکات منفی:

- درجه سختی بالای برخی ماموریت‌ها

- مبارزات همچنان ایده‌آل نیستند

- تکراری شدن بعد از چندین ساعت بازی

سخن آخر

با وجود ایراداتی همچون مبارزات محدود یا تکراری شدن، Hand of Fate 2 یک عنوان عالی و ارتقایی بزرگ نسبت به اولین بازی سری است. جلوه‌های گرافیکی بازی درست همانند موسیقی و صداگذاری آن، فوق العاده هستند و گیم پلی آن که ترکیبی عالی از استایل‌ها و مکانیک‌های مختلف است، برای کسانی که صبر و عزم جدی داشته باشند، بسیار سرگرم کننده و رضایت بخش است.

Verdict

Despite some flaws like the limited combat or repetition, Hand of Fate 2 is a great title and an improvement over the first game. The visuals, as well as music and voice acting, are wonderful; and the gameplay, which is a great mix of different styles and mechanics, is very entertaining and satisfying for players who have patience and determination

Score: 8.5 - PC Version

منبع متن: pardisgame