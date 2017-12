وقتی که Far Cry 5 در ماه می و در بحبوحه تنش‌های سیاسی و ایدئولوژیکی گروه‌های مختلف در آمریکا معرفی شد،‌ موجی از گمانه‌زنی‌ها به وجود آمد که این بازی با هدف مخالفت با گروه‌های افراطی آمریکا که بر سیاست این کشور سلطه دارند و به منظور انتقاد از هواداران پر سر و صدای "دونالد ترامپ" ساخته شده است.

به گزارش پردیس‌گیم، "دَن هِی" کارگردان Far Cry 5 در مصاحبه‌ای با GamesIndustry با اشاره به این‌که روند توسعه بازی مدت‌ها پیش از جنجال‌های اخیر آمریکا شروع شد، درباره هدفش از ساختن این بازی و واکنش‌های مردم توضیحاتی داده است. در ادامه بخش‌هایی از صحبت‌های آقای هِی را با هم مرور می‌کنیم.

"در پروسه‌ توسعه Far Cry 5‌ گاهی از من سوال می‌شود که "شما چگونه می‌دانستید وضعیت آمریکا این‌گونه خواهد شد؟" و جواب من این است که ما هرگز پیش‌بینی این اتفاقات را نمی‌کردیم.

تجربه بسیار عجیبی است. به طور معمول وقتی شما مشغول ساخت یک بازی هستید و برای استراحت به کافه‌ای می‌روید مکالماتی که می‌شنوید هیچ شباهتی به دنیای بازی شما که پر از عناصر تخیلی مانند سفینه‌های فضایی و یا هیولاهای مختلف است ندارد. اما در مورد Far Cry چیزهایی که از مردم می‌شنوید می‌تواند بخشی از بازی شما باشد و این شگفت‌انگیز است. البته مطابقت داستان Far Cry 5 با دنیای واقعی برنامه‌ای از پیش تعیین شده نبود ولی این موضوع باعث می‌شود که کار بر روی Far Cry 5 تجربه‌ای منحصر به فرد باشد. "

شاید دلیل این‌که Far Cry 5 با چنین واکنش‌هایی از سوی مردم مواجه شد این است که داستان بازی در آمریکا در جریان است. ولی به گفته آقای هِی آوردن این سری‌بازی به آمریکا چیزی بود که او از سال‌ها پیش در ذهن داشت.

"از زمانی که Far Cry 3 به اتمام رسید ما در این فکر بودیم که بازی بعدی در آمریکا جریان داشته باشد، ولی نمی‌دانستیم دقیقا باید چه مکان‌ها و موضوعاتی را برای بازی انتخاب کنیم. در آن زمان تیم ما به مکان‌های مختلف سفر کرد و به این نتیجه رسید که بازی جدید در آمریکا ساخته شود. ولی نهایتا تصمیم بر این شد که برای مدتی این ایده را کنار بگذاریم. اما این ایده من را رها نمی‌کرد و آزارم می‌داد؛ می‌خواستم به هر نحوی شده راهی برای آوردن Far Cry‌ به آمریکا پیدا کنم.

حدود سه سال و نیم پیش بود که درباره مکان Far Cry 5 صحبت‌ها را آغاز کردیم و ایده آوردن آن به آمریکا دوباره مطرح شد. فکر می‌کردیم این بهترین زمان برای این کار است."

یکی از دلایل اصلی بحث‌برانگیز بودن Far Cry 5 این است که در این داستان بازیکنان باید به مقابله با یک گروه مذهبی افراطی بپردازند؛ حتی طراحی تصویر اصلی بازی نیز تحریک‌کننده است زیرا یادآور نقاشی "شام آخر" اثر لئوناردو داوینچی است، موضوعی که مسیحیان سراسر جهان را آزرده‌خاطر کرده است. حتی پس از معرفی این بازی، درخواستی در سایت Change.org‌ برای کنسل شدن این بازی از سوی Ubisoft شکل گرفت. با این حال، دن هی تاکید دارد که داستان بازی کاملا ساختگی و تخیلی است و تنها هدف تیم تمرکز بر مفهوم افراطی‌گری بود، این‌که چطور یک شخصیت دیوانه می‌تواند گروه زیادی از مردم را گمراه کند.

دن هی می‌گوید که وقتی پنج سال پیش موضوع بازی مورد بحث قرار گرفت چنین داستانی برای هیچ‌کس قابل باور نبود زیرا نسبت به این روزها ثبات سیاسی بیش‌تری بر جهان حاکم بود. به همین دلیل، Father‌ که شخصیت منفی داستان است نه بر اساس رویدادهای کنونی جهان بلکه بر اساس جو حاکم بر جامعه در زمان کودکی هِی در سال‌های پایانی جنگ سرد شکل گرفته است. هِی بر این عقیده است که تاریخ تکرار می‌شود و به همین دلیل است که فضای امروزی جهان به آن سال‌ها شباهت دارد.

منبع متن: pardisgame