زمان و حجم پیش دانلود محتوای الحاقی Curse of Osiris بازی Destiny 2 مشخص شد

محتوای الحاقی Curse of Osiris بازی Destiny 2 فردا و در تاریخ پنجم دسامبر در دسترس خواهد بود. استودیوی بانگی، سازنده عنوان Destiny 2، به تازگی جزییات جدیدی از حجم این محتوای الحاقی و زمان پیش دانلود آن را منتشر کرده است. محتوای الحاقی Curse of Osiris بازی Destiny 2 اولین محتوای الحاقی بزرگی است که فردا […]

محتوای الحاقی Curse of Osiris بازی Destiny 2 فردا و در تاریخ پنجم دسامبر در دسترس خواهد بود. استودیوی بانگی، سازنده عنوان Destiny 2، به تازگی جزییات جدیدی از حجم این محتوای الحاقی و زمان پیش دانلود آن را منتشر کرده است.

محتوای الحاقی Curse of Osiris بازی Destiny 2 اولین محتوای الحاقی بزرگی است که فردا رسما برای این عنوان عرضه می شود اما تا آن زمان قادر به پیش دانلود آن نخواهید بود. پیش دانلود به بازیکنان این امکان را می دهد تا قبل از زمان رسمی انتشار بسته الحاقی Curse of Osiris، آن را دانلود کرده و از تکمیل بودن فایل‌های بازی نیز مطمئن شوند. به گفته استودیوی بانگی شما فردا ساعت ۸ صبح به وقت آمریکا( ۱۹:۳۰ به وقت تهران) قادر به پیش دانلود محتوای الحاقی Curse of Osiris خواهید بود. هنوز استودیوی بانگی اعلام نکرده است که این بسته الحاقی دقیقا چه ساعتی در دسترس است اما به محض دریافت جزییات بیشتر، این پست را بروز‌رسانی خواهیم کرد.

اگر فضای کنسول یا رایانه شخصی شما محدود است، از همین حالا به فکر حذف برخی از بازی‌های خود باشید زیرا برای پیش دانلود محتوای الحاقی Curse of Osiris به فضای زیادی احتیاج خواهید داشت. البته حجم این محتوای الحاقی بر اساس نوع پلتفرم متفاوت بوده و استودیوی بانگی سه حجم متفاوت را برای آن مشخص کرده که به شرح زیر می باشد( حجم بازی Destiny 2 نیز محاسبه شده است):

نسخه اکس باکس وان : ۴۴ گیگابایت

نسخه رایانه‌های شخصی: ۶۸ گیگابایت

نسخه پلی استیشن ۴ : ۸۸ گیگابایت

محتوای الحاقی Curse of Osiris بازی Destiny 2 در تاریخ پنجم دسامبر سال ۲۰۱۷ ( ۱۴ آذر ۱۳۹۶) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی و با قیمت ۲۰ دلار(یا خرید سیزن پس بازی با قیمت ۳۵ دلار) در دسترس خواهد بود. این محتوای الحاقی، سیاره عطارد را به بازی اضافه کرده و شامل ماموریت‌های داستانی، سلاح، زره و نقشه‌های جدید برای حالت رقابتی Crucible می باشد.

منبع متن: gamefa