عنوان The Elder Scrolls 6 زمان زیادی تا عرضه دارد

مدت طولانی ای می شود که شرکت بثسدا اعلام می کند که بازی The Elder Scrolls 6 مدت زیادی تا عرضه به بازار فاصله دارد اما به نظر طرفداران قصد ندارند که این صحبت ها را باور کنند که البته تا حدودی طبیعی نیز هست چرا که ما همیشه خواهان عناوین بیشتری از این سری […]

مدت طولانی ای می شود که شرکت بثسدا اعلام می کند که بازی The Elder Scrolls 6 مدت زیادی تا عرضه به بازار فاصله دارد اما به نظر طرفداران قصد ندارند که این صحبت ها را باور کنند که البته تا حدودی طبیعی نیز هست چرا که ما همیشه خواهان عناوین بیشتری از این سری هستیم. اما حالا بار دیگر یکی از مدیران بثسدا یعنی آقای پیت هاینس از طریق اکانت توئیتر خود بر روی این مسئله تصدیق گذاشته است.

آقای هاینس اخیراً از طریق اکانت توئیتر خود درباره بازی Wolfenstein II: The New Colossus مطلبی را توئیت کرده بود که در ادامه یکی از طرفداران با پاسخ دادن به توئیت او گفته بود که چیزی که مردم واقعا از این شرکت انتظار دارند ساخت یک عنوان دیگر از سری Elder Scrolls است. آقای هاینس پاسخ این فرد را به خوبی داد. او گفت که این شرکت در حال حاضر دو پروژه بزرگ دیگر دارد که مشغول کار کردن بر روی آن هاست و عنوان The Elder Scrolls 6 به هیچ وجه اولویت اصلی آن ها در حال حاضر محسوب نمی شود. او گفته که علی رغم درخواست های متعدد اما این مسئله در حال حاضر بسیار دور از واقعیت است.

سپس فرد دیگری از او درباره بازی های دیگر این شرکت که در سال ۲۰۱۷ عرضه خواهند شد سوال کرد و آقای هاینس نیز گفت که ارائه عنوان Doom بر روی کنسول نینتندو سوئیچ آخرین بازی آن ها در سال ۲۰۱۷ خواهد بود. او گفت که منظور او از صحبت های قبلی اش درباره بازی آینده این شرکت در سال ۲۰۱۷، همین عرضه بازی Doom بر روی کنسول سوئیچ بوده است و نه بازی جدید دیگری از این شرکت.

پس می شود با اطمینان گفت که عنوان The Elder Scrolls 6 در حال حاضر سال های زیادی با عرضه فاصله دارد.

«خب، فکر کنم تا الان چندین بار گفته ایم که شرکت بثسدا در حال حاضر ۲ پروژه بزرگ در حال توسعه دارد. بنابراین یادآوری این مسئله هیچ کمکی به سریع تر شدن روند ساخت این بازی نخواهد کرد.» «فکر می کنم که احتمالاً شما کامنت من که چند ماه قبل گفته بودم را بد برداشت کرده و دچار سوتفاهم شده اید. آن بازی عنوان Doom برای کنسول سوئیچ بوده است و شرکت بثسدا صرفاً مسئولیت انتشار آن را بر عهده داشته است و نه توسعه آن»

منبع متن: gamefa