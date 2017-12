گروه CryZENx یک نسخه جدید از بازسازی بخش جنگل Kokiri در بازی The Legend of Zelda: Ocarina of Time را منتشر کرده است؛ خوشبختانه این بازسازی فقط شامل یک محیط گرافیکی برای گشت و گذار نیست و در آن می‌توان گیم‌پلی بازی را نیز تجربه کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSO Gaming، این اولین پروژه گروه CryZENx با محوریت بازسازی Zelda بر روی PC نیست، آن‌ها درگذشت پروژه‌های بیشتری نیز با محوریت بازسازی بازی Zelda در Unreal Engine 4‌ را منتشر کرده بودند؛ با این حال نقطه تمایز این بازسازی جدید این است که در آن شما عملا می‌توانید گیم‌پلی بازی را نیز تجربه کنید.

به طور مثال شما می‌توانید با اشیا ارتباط برقرار کنید، گلدان‌ها و سنگ‌ها را برداشته و پرتاب کنید، با دشمنانِ سطح نقشه مبارزه کنید و حتی یک مغازه در نقشه بازی وجود دارد. همچنین یک سیستم inventory نیز در بازی گنجانده شده است. در ساده‌ترین حالت، این پروژه به شما نشان می‌دهد که اگر بازی Zelda Ocarina of Time براساس استانداردهای زمان حال بازسازی شود، چه حس و حالی را به شما می‌دهد. این بازسازی فقط در ظاهر و جلوه‌های بصری پیشرفت نکرده است بلکه سعی شده عناصر گیم‌پلی نیز مدرن‌تر گردد.

در هر صورت برخلاف شرکت Microsoft، ما شاهد بازی‌های انحصاری Nintendo بر روی PC نیستیم و متاسفانه امکان تجربه یکی از بهترین‌ بازی‌های تاریخ یعنی The Legend of Zelda: Ocarina of Time بر روی PC فراهم نیست، به همین دلیل وجود چنین بازسازی‌هایی می‌تواند تا حدی حس و حال این بازی بزرگ را به شما انتقال دهد.

اگر شما مایل هستید که نسخه محدود Legend of Zelda: Ocarina of Time را بر روی PC تجربه کنید، می‌توانید آنرا در اینجا دانلود کنید.

در آخر از شما دعوت می‌کنیم تریلری مربوط به این بازسازی را تماشا کنید:

منبع متن: pardisgame