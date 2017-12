پس از عرضه عناوینی همچون The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Super Mario Odyssey برای طرفداران نینتندو و سوییچ، نوبت به Xenoblade Chronicles 2 رسیده است. طبق تازه‌ترین آمار، فروش این عنوان بیشتر از نسخه‌های پیشین این سری بوده است. Xenoblade Chronicles 2 استودیو مونولیت سافت (Monolith Soft) شاید به اندازه Super […]

پس از عرضه عناوینی همچون The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Super Mario Odyssey برای طرفداران نینتندو و سوییچ، نوبت به Xenoblade Chronicles 2 رسیده است. طبق تازه‌ترین آمار، فروش این عنوان بیشتر از نسخه‌های پیشین این سری بوده است.

Xenoblade Chronicles 2 استودیو مونولیت سافت (Monolith Soft) شاید به اندازه Super Mario Odyssey و The Legend of Zelda: Breath of the Wild پرفروش نبوده باشد اما به یکی از موفق‌ترین عناوین انحصاری سال جاری تبدیل شده و با فروش نسبتا خوب، در رده نوزدهم جدول فروش بریتانیا قرار گرفته که البته این آمار بهت از نسخه‌های پیشین این سری بوده است.

کریستوفر درینگ (Christopher Dring) از گیمز اینداستری اینترنشنال (Games Industry International) طی یک توییت اعلام کرد که فروش Xenoblade Chronicles 2 33 درصد بیشتر از Xenoblade Chronicles X بوده. برونو ام‌بی (Bruno MB) از رسترا (Resetera) نیز در پاسخ به توییت درینگ اعلام کرده که فروش Xenoblade Chronicles X در هفته اول عرضه در بریتانیا به ۱۰,۵۰۰ نسخه رسیده بود. بدین ترتیب می‌توان حدس زد که فروش XC 2 از ۱۴,۰۰۰ نسخه عبور کرده باشد. البته فروش نسخه‌های فیزیکی در این آمار و ارقام لحاظ نشده‌اند. توییت درینگ به این صورت بوده است:

فروش نسخه دوم حدود یک‌سوم بیشتر از X بوده است. بله، می‌توان گفت که شروع این بازی فوق‌العاده بوده است.

Xenoblade Chronicles 2 نتوانست در جمع پرفروش‌ترین بازی‌های هفته بریتانیا قرار بگیرد اما تا زمان اعلام شدن ارقام رسمی توسط نینتندو، باید منتظر ماند.

