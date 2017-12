مطمئنا همه ما قبول داریم که سال ۲۰۱۷ سالی فوق‌العاده برای بازی‌بازان بود. عناوینی که امسال منتشر شد بعضا پتانسیل ماندگاری در تاریخ را دارند و بیش از آنچه انتظار داشتیم، گیمران را متحیر کردند. شاید در این بین، بیشترین افرادی که از سال ۲۰۱۷ دل خوشی دارند، طرفداران PS4 هستند. کنسولی که امسال انحصاری‌های […]

با تمام تفاسیر بالا باید گفت هیچ چیز همواره صد در صد و به عبارتی خوب مطلق نیست. همه می‌دانیم که سال ۲۰۱۷ سالی فوق‌العاده بود ولی آیا این سخن بدین معناست که امسال هیچ بدی نداشت؟ با وجود این همه بازی خوب و پرطرفداری که منتشر شد و همه لذت بردیم، شاهد عناوینی ضعیف نیز بودیم. البته دقت داشته باشید که بحث ما هیچ ربطی به خوب یا بد بودن بازی نیست. دنباله یک فرنچایز و یا یک IP جدید همیشه آنطور که می‌خواهیم از آب در نمی‌آید. گاهی اوقات بازی منتشر شده با انتظارات ما زمین تا آسمان متفاوت است و بعد از تجربه بازی تازه متوجه می‌شویم که چه بیهوده برای این بازی انگشت شماری می‌کردیم. با توجه به بالا بودن سطح و کیفیت بازی‌های سال جاری رقابت نیز سخت‌تر می‌شود ولی باید قبول کرد که بعضی بازی‌ها در این رقابت هیچ جایی ندارند. در موارد زیادی قولی که سازندگان از بازی به ما می‌دهند اصلا و ابدا عملی نمی‌شود و سبب دلسردی بازیکن از بازی و در صورت تکرار، از خود سازنده و ناشر می‌شود. گاهی اوقات هزینه‌هایی که صرف ساخت یک بازی می‌شوند به هیچ عنوان با محصول نهایی همخوانی ندارند و این سوال در ذهن بازیکن ایجاد می‌شود که واقعا چرا یک بازی AAA باید چنین مشکلاتی را داشته باشد؟ یا اینکه چرا بازی که این همه مدت برای آن صبر کردیم نباید بهتر از این‌ها باشد؟ همه ما بازی‌هایی را می‌شناسیم که انتظار داشتیم شاهکار باشند ولی در نهایت چیزی بیش از یک بازی معمولی نبودند. مثال برای هر شخص متفاوت است به زبان خودمانی‌تر، هر بازیکن دلش از یک بازی پر است. این بازی‌های معمولی، همیشه بازی‌های بدی نیستند ولی در مقایسه با سطح انتظارات، بدون تعارف باید گفت که اصلا ارزش بازی کردن هم ندارند. با توجه به اینکه تقریبا به پایان سال ۲۰۱۷ رسیده‌ایم و بیشتر بازی‌های شاخص امسال منتشر شده‌اند، در ادامه برای شما لیستی از ناامید‌کننده‌ترین بازی‌های سال ۲۰۱۷ تهیه کرده‌ایم. فقط لازم است قبل از اینکه شروع به خواندن گزینه‌ها و متن کنید چند نکته را یادآور شویم. اولا بازی‌های زیر لزوما بازی‌های ضعیفی نیستند و صرفا با آن‌چه انتظار داشتیم تفاوت دارند. به تیتر مطلب دقت کنید و تیتر را با “بدترین بازی‌های سال ۲۰۱۷” اشتباه نگیرید. در لیستی که برای شما تدارک دیده‌ایم به هیچ وجه قصد نداریم یک بازی را ضعیف خطاب کنیم. نکته‌ی بعدی این است که طبیعتا لیست بازی‌های ناامیدکننده هر بازیکن با توجه به انتظارات، می‌تواند متفاوت باشد. این لیست تا حدودی نظر شخصی نویسنده و تا حدودی نظر منتقدین و بازیکنان دیگر را در برمی‌گیرد و شما نیز می‌توانید لیست خود را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید. به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه سوءتفاهم یک بار دیگر تاکید می‌کنیم که بازی‌های این لیست به هیچ وجه بدترین بازی‌های سال ۲۰۱۷ نیستند و فقط و فقط با استاندارد‌هایی که انتظارشان را می‌کشیدیم متفاوت هستند.

۸- Marvel Vs. Capcom Infinite

طرفداران سبک فایتینگ این بازی را خیلی بهتر از دیگران می‌شناسند. Marvel Vs. Capcom Infinite در ابتدا قرار بود عنوانی باشد که خیلی زود توجهات را به خود جلب می‌کند و این اتفاق هم افتاد ولی از نوع منفی! با وجود بودجه عظیمی که برای ساخت و توسعه این بازی صرف شد، Marvel Vs. Capcom Infinite هرگز نتوانست همان چیزی باشد که طرفداران انتظار داشتند. نسخه‌های قبلی این فرنچایز قطعا جزو بازی‌های مورد علاقه طرفداران سبک فایتینگ هستند. تا قبل از انتشار بازی با نگاهی به گذشته این فرنچایز قاعدتا پی می‌بردیم که قرار است یک بازی مبارزاتی تمام عیار را تجربه کنیم ولی همه چیز آنطور که باید، پیش نرفت. بازی مشکلات و کاستی‌های زیادی داشت که راستر موجود در بازی را شاید بتوان مهمترین ضعف بازی دانست. علاوه بر این، داستان بازی هم وضعیت چندان جالبی نداشت و اصلا از کاراکترهای بازی استفاده درستی نشده بود. از صدای آنها گرفته تا مدل کاراکترها، همه دارای ضعف بودند و خیلی راحت تمام امیدهای طرفداران به باد رفت.

تاکنون ۸ نسخه از این سری فایتینگ منتشر شده است. اولین نسخه این سری سال ۱۹۹۶ با عنوان X-Men vs. Street Fighter منتشر شد و از بین این ۸ نسخه منتشر شده، Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes طرفداران بیشتری داشته و به طور کلی از لحاظ کیفی، عنوان بهتری است. لازم نیست نگاهی عمیق به تاریخچه این فرنچایز داشته باشیم تا متوجه سیر نزولی آن طی سال‌های اخیر باشیم. به طور کلی فرنچایز Marvel vs. Capcom فرنچایز محبوبی بین طرفداران فایتینگ است و در این موضوع نباید شک کرد. Marvel vs. Capcome Infinite هم مطمئنا حامیان خود را دارد و بازیکنان زیادی هم از آن لذت برده‌اند اما متاسفانه باید اعتراف کرد که چیزی که انتظارش را داشتیم با چیزی که در نهایت منتشر شد، تفاوت‌های زیادی دارد.

۷- Sniper Ghost Warrior 3

گاهی اوقات بنا به دلایل مختلف، از یک بازی در صف انتشار انتظار زیادی نمی‌رود. در مورد Sniper Ghost Warrior 3، باید گفت که پیشینه نه چندان جالب این سری باعث می‌شد که کمتر گیمری را پیدا کنید که SNW3 را به عنوان یکی از مورد انتظارترین بازی‌های خود نام ببرد. دو نسخه قبلی مشکلات زیادی داشتند و در نهایت هم نتوانستند معدل خوبی برای کارنامه فرنچایز خود به ارمغان بیاورند. به همین علت تا همین چند ماه پیش فقط قشر خاصی را می‌توانستید پیدا کنید که برای انتشار Sniper Ghost Warrior 3 لحظه شماری کنند. اما قول‌های سازندگان همه چیز را بدتر کرد. اگر خاطرتان باشد، طبق قولی که سازندگان داده بودند Sniper Ghost Warrior 3 قرار بود یک بازی AAA موفق و بزرگ باشد. بودجه هنگفتی که صرف ساخت این بازی شد مطمئنا انتظارات را بیش از اندازه بالا برد. اما محصول نهایی با قولی که سازندگان داده بودند زمین تا آسمان متفاوت بود.

وقتی قرار است یک بازی را حتی خیلی کوتاه و اجمالی بررسی کنیم باید انصاف را رعایت کنیم. Sniper Ghost Warrior 3 به خودی خود تجربه بدی نبود و برای خیلی‌ها بسیار لذت بخش هم بود. کارهایی که در بازی می‌توانید انجام دهید، ویژگی‌های کلی بازی و غیره مواردی بودند که یک تجربه خاص را برای بازیکن به ارمغان می‌آوردند. شاید از بزرگترین مشکلات گیم پلی بازی بتوان به ضعف دشمنان اشاره کرد. کرش‌های متوالی هم در صدر مشکلات بازی بودند. اما جدای از این موارد، Sniper Ghost Warrior 3 نسبت به قبل چیز جدیدی نداشت. با توجه به صحبت‌های سازندگان انتظار یک بازی با محیطی خیره کننده و گیم پلی اعتیادآور را داشتیم اما این امر هرگز میسر نشد. افرادی که نسخه‌های قبلی این سری را بازی کرده باشند احتمالا خیلی زود از Sniper Ghost Warrior 3 خسته می‌شوند چراکه این افراد تقریبا هرکاری که در طول بازی باید انجام بدهند را قبلا در نسخه‌های پیشین دیده‌اند و طبیعتا منتظر ویژگی‌های جدید بودند. Sniper Ghost Warrior 3 به طور کلی بازی افتضاحی نیست و همانطور که گفتیم می‌تواند برایتان لذت بخش هم باشد. شاید حتی از بازی‌های مورد علاقه‌تان هم باشد ولی واقعیت این است که این بازی هرگز نتوانست به سطح انتظارات حتی نزدیک شود.

۶- WWE 2K18

چند سالی می‌شود که بازی‌های کشتی کج نتوانسته‌اند به استانداردهای یک بازی قوی برسند. از WWE 2K15 به این سمت تقریبا همه WWEها شبیه به هم بوده‌اند و فقط تعداد کشتی‌گیرها اضافه شده و قدرت آن‌ها آپدیت شده است. ولی با توجه به صحبت‌های سازندگان انتظار می‎‌رفت WWE 2K18 یک انقلاب در این سری بازی باشد. قرار بود مدل کاراکترها در نوع خود بی‌نظیر باشد و به لحاظ فیزیکی هم شاهد بازی‌ای باشیم که آنرا از نسخه‌های قبلی متمایز می‌کند. سازندگان حتی قول یک موتور جدید را هم داده بودند. در نتیجه سطح انتظارات بالا رفت و بازیکنان تقریبا باور کرده بودند که به زودی یک WWE 2K متفاوت را تجربه می‌کنند ولی در پایان چه شد؟ WWE 2K18 چیزی جز یک آپدیت از نسخه‌های قبلی نبود.

WWE 2K18 مشکلات زیادی را به همراه داشت. باگ‌های فجیع بازی به شدت روی اعصاب بازیکن هستند، فیزیک کشتی‌گیران شباهتی به واقعیت ندارد، کنترل حرکات Submission و مقابله با آن‌ها ضعیف و در مورد Pin‌ها وضعیت حتی بدتر است! هیجان بازی خیلی زود جای خود را به یکنواختی می‌دهد و بعید است بتوانید بیش از ۵ ساعت از این بازی لذت ببرید. در این میان سسیتم لوت باکس بازی هم اصلا عادلانه نیست. اگرچه این بازی هم به مانند هر بازی دیگری نقاط قوتی دارد ولی همچنان یک بازی ضعیف است. در بحث گرافیک شرایط کمی بهتر است و با وجود نورپردازی عالی بازی می‌توان از بعضی چیزها لذت برد. خلاصه قرار بود WWE 2K18 یک بازی متفاوت با نسخه‌های قبل از خود باشد ولی در نهایت تبدیل به یک بازی فراموش شدنی دیگر شد.

۵- Phantom Dust

روند ساخت و توسعه عنوان Phantom Dust برای کنسول نسل هشتمی مایکروسافت کار پیچیده‌ای بود و تجربه ثابت می‌کند که وقتی یک بازی بیش از اندازه تاخیر داشته باشد و یا سازندگان قرار باشد پشت سر هم عوض شوند یعنی یک جای کار ایراد دارد و محصول نهایی نمی‌تواند چنگی به دل بزند. در E3 2014 در کنفرانس مایکروسافت، عنوان Phantom Dust برای Xbox One معرفی شد بدون اینکه تریلری از گیم پلی بازی به نمایش درآید. طبیعتا هر طرفدار مایکروسافتی از معرفی انحصاری به غیر از Gears of War و Halo و شاید هم Forza خوشحال می‌شود. در محبوبیت و بزرگی عناوین مذکور شکی نیست اما یک کاربر مایکروسافت حق دارد انتظار چیزی به جز این فرنچایزها را داشته باشد. معرفی Phantom Dust بدین معنا بود که مایکروسافت پروژه‌های موفق دیگری هم می‌تواند داشته باشد. البته این احساس خیلی دوام نداشت و مدتی بعد مایکروسافت به دلایل اقتصادی و مالی ساخت بازی را کنسل کرده و استودیو سازنده را هم بست. اتفاقات زیادی افتاد تا بالاخره این بازی در مِی همین سال برای Xbox One در سطح جهانی منتشر شد ولی چیزی که طرفداران انتظارش را می‌کشیدند چنین Phantom Dust‌ای نبود. Phantom Dust یکی از ضعیف‌ترین ریمسترهای Xbox One بود و اگرچه از لحاظ گرافیکی پیشرفت زیادی نسبت به نسخه سال ۲۰۰۵ کرده بود و جلوه‌های بصری بازی چشم نواز بودند اما مکانیزم‌های گیم پلی به هیچ وجه تغییر نکرده بودند. البته تغییرات ریز و کوچکی در گیم پلی بازی شاهد بودیم ولی چیزی که انتظار می‌رفت شاهد آن باشیم به هیچ وجه همان چیزی نبود که در نهایت بدستمان رسید. شاید برای بازیکنانی که Phantom Dust را در سال ۲۰۰۵ روی کنسول Xbox بازی نکرده باشند Phantom Dust 2017 یک تجربه جدید باشد ولی برای طرفداران قدیمی‌تر این سوال پیش می‌آید که از میان این همه بازی که مایکروسافت دستور کنسل شدن آن‌ها را داد چرا پروژه Phantom Dust باید مجددا آغاز می‌شد؟

۴- Outlast II

Outlast اورجینال یکی از ترسناک‌ترین بازی‌های ساخته شده بود. یکی از بازی‌های چند سال اخیر که توانست تلفیق ترس و هیجان را به شکلی فوق العاده زیبا نمایش دهد همین عنوان بود. اگر خاطرتان باشد در این بازی انواع و اقسام فاکتورهای لازم برای ترسیدن اعم از محیط، نورپردازی و طراحی دشمنان و از سوی دیگر صداگذاری و موسیقی کار شده بازی، حاضر بودند. نسخه دوم این بازی اما آنطور که می‌خواستیم پیش نرفت. Outlast 2 به خودی خود بازی چندان بدی نبود و نقاط قوت زیادی هم داشت و حتی حس ترس را به خوبی به بازیکن القا می‌کرد. شاید بزرگترین مشکل Outlast II را بتوان لول دیزاین و طراحی مراحل آن دانست که سبب می‌شد بعد از مدت نه چندان زیادی از بازی کردن آن خسته شوید. یکی از نقاط قوت دیگر نسخه اول این سری تاثیر روانی بازی روی بازیکن بود که آنرا به یک بازی منحصر به فرد تبدیل می‌کرد. در Outlast II خبری از این نقطه قوت نیست و تنها ترس را احساس می‌کنید.

علاوه بر مواردی که ذکر شد، Outlast عنوانی انعطاف‌پذیرتر از Outlast 2 است. استراتژی و تاکتیک در Outlast بیش از نسخه بعدی سری معنا دارد. بازیکنانی که طرفدار ژانر وحشت هستند و Outlast را بازی کرده‌اند قاعدتا خاطرشان هست که در این عنوان شخصیت اصلی در یک تیمارستان گرفتار شده بود و باید خود را با آیتم‌هایی محدود نجات می‌داد. در Outlast 2 داستان متفاوت است و Blake Langermann در صحرای آریزونا توسط عده‌ای مذهبی متعصب محاصره شده و باید خود را از این مخمصه نجات دهد. همین دو خط را بخوانید کافی است تا متوجه تفاوت جذابیت داستان در دو نسخه Outlast شوید. البته تنها داستان بازی نیست که از Outlast ضعیف‌تر است و این موضوع در مورد گیم پلی هم صادق است. بخش داستانی بازی از عدم تنوع گیم پلی رنج می‌برد و شاید بازی را بعد از مدتی برایتان خسته کننده کند. البته Outlast 2 نکات مثبت زیادی هم دارد که مطمئنا با تجربه بازی خیلی زود به این نکات پی خواهید برد. به طور خیلی مختصر و کلی بخواهیم در مورد Outlast 2 بخواهیم یک جمله بگوییم این است که این بازی یک بازی جذاب خصوصا برای طرفداران بازی‌های ترسناک است. بگذارید اینگونه بگوییم که تجربه Outlast 2 هیچگونه پشیمانی برایتان به همراه نخواهد داشت و قطعا ارزش هزینه‌ای که برایش می‌کنید را دارد و تنها مشکل اینجاست که اگر Outlast را هم بازی کرده باشید انتظارتان از نسخه دوم به شدت بالا می‌رود و این اصلا خوب نیست! بالا رفتن انتظار با افزایش احتمال ناامیدی رابطه مستقیم دارد.

۳- Star Wars Battlefront II

همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت. یک بخش داستانی جذاب، قول‌ بسته‌های الحاقی رایگان، نقشه‌های بیشتر و محیط وسیع‌تر، بخش آفلاین، Hero و Villain‌های بیشتر، گرافیکی فوق‌العاده و واقع گرایانه و غیره. همه چیز به معنای واقعی عالی بود. همه از نزدیک شدن به زمان انتشار Star Wars Battlefront II خوشحال بودیم تا اینکه بازی منتشر شد! برخلاف تمام قول‌هایی که سازندگان داده بودند و علی‌رغم این همه هایپ، Star Wars Battlefront II یکی از بزرگترین ناامیدی‌های سال ۲۰۱۷ شد. نه بخش داستانی آنطوری که قرار بود پیش رفت و نه EA به قول‌هایش عمل کرد. بخواهیم صادقانه صحبت کنیم، کمتر کسی انتظار داشت Star Wars Battlefrot II شکست بخورد.

شاید جنجالی‌ترین بازی سال را بتوان همین Star Wars Battlefront II دانست. نه کاربران و نه منتقدین هرگز به Star Wars Battlefront II نمره قبولی ندادند و احتمالا این بازی تا مدت‌ها می‌تواند یک برگ برنده برای مخالفان EA و حتی DICE باشد. چندی پیش در اخبار آمده بود که Star Wars Battlefront II از لحاظ پایین بودن نمره کاربران در متاکرایتیک که یک معیار جهانی محسوب می‌شود در رده دوم است. یکی از مهمترین دلایل شکست این بازی سیستم غیرمنصفانه لوت باکس‌ها و پرداخت‌های سرسام آور درون برنامه‌ای به شمار می‌روند. سازندگان گفته بودند که این بازی آماده رقابت با Destiny 2 و Call of Duty: WWII است اما Star Wars Battlefront 2 ضعیف‌تر از آن بود که حتی وارد عرصه رقابت با این دو عنوان شود. عنوانی که قرار بود تبدیل به یکی از بهترین‌های سال ۲۰۱۷ باشد در نهایت تبدیل به بازی‌ای شد که حتی بازیکنان برای اینکه در بازی پول به دست بیاورند تقلب می‌کردند! جدای از بازخوردهای به شدت منفی کاربران و منتقدین، این عنوان سود جالبی هم برای سازنده نداشت و نتوانست از لحاظ اقتصادی هم موفقیتی داشته باشد. واقعیت این است که بزرگترین مشکل بازی مربوط به پول پرستی EA می‌شود و بیشترین فید‌بک‌های منفی هم در رابطه با همین موضوع هستند. الکترونیک آرتس که به پول پرستی معروف بوده و نزد اکثر بازیکنان بازی‌های ویدئویی منفور است با انتشار عنوانی چون Star Wars Battlefront II تنها جایگاه خود را پایین‌تر آورد تا این کمپانی قدیمی بیش از گذشته مورد بی‌احترامی کاربران قرار گیرد.

۲- Need for Speed Payback

نظرات ضد و نقیضی درباره یکی از ضعیف‌ترین ریسینگ‌های سال ۲۰۱۷ وجود دارد ولی در این باره که NFS Payback نتوانست انتظارات را برآورده کند نقطه اشتراک نظر همه کاربران است. برخلاف Assassin’s Creed که با استراحتی یک ساله توانست با انتشار نسخه‌ای جدید دوباره دل طرفداران را به دست آورد، Need for Speed با وجود استراحتی که داشت باز هم شکست خورد. Need for Speed Payback که مدت زیادی از انتشارش هم نمی‌گذرد نه تنها یکی از بزرگترین ناامیدی‌های سال بود، بلکه متای نهایی بازی آن‌را تبدیل به یکی از ضعیف‌ترین نسخه‌های تاریخ Need for Speed کرد.

برخلاف بیشتر بازی‌های این لیست، Need for Speed Payback بازی‌ای بود که عده زیادی انتظار شکستش را داشتند. تریلرهای منتشر شده از بازی نشان می‌داد که انگار تغییر چشمگیری را قرار نیست در بازی ببینیم. نوآوری خاصی که بتواند Payback را از نسخه‌های قبل از خود متمایز کند در تریلرها و مصاحبات سازندگان دیده نمی‌شد. فقط مطمئن بودیم که محیط بازی بزرگ‌تر از نسخه‌های قبلی بوده و زمان زیادی صرف طراحی بخش شخصی‌سازی گذاشته شده است و در نهایت هم همین شد. سیستم شخصی سازی بازی در طول تاریخ فرنچایز قدیمی Need for Speed بی‌سابقه بود. ولی در دیگر موارد، NFS Payback نسخه آپدیت شده عناوین قبل از خود بود. در مورد Need for Speed Payback بیشتر کاربران بازی را اصلا نقد نکردند، بلکه آن‌را کوبیدند. کامنت‌های کاربرانی که بازی را تجربه کرده بودند گواه از ناامیدی بعد از انتشار می‌داد و بعضا حتی از هزینه‌ای که صرف تهیه بازی کرده بودند نیز پشیمان شدند. تا قبل از انتشار بازی برخی می‌گفتند که شاهد Burnout دیگری هستیم و سازندگان نیز قول بازی شبیه به Fast and Furious را می‌دادند. البته Payback هم بیشترین بازخورد منفی که داشت مربوط به سیستم وحشتناک لوت‌باکس بود. برای موفقیت در بازی رسما باید از جیب خود مایه بگذارید و هزینه زیادی را متحمل شوید تا بتوانید به چیزی که دوست دارید برسید. Need for Sped Payback کماکان یک آرکید پرهیجان باقی می‌ماند و نقاط قوت خود را هم دارد ولی به هیچ وجه نمی‌تواند به سطح توقعات کاربران پاسخ دهد.

۱- Mass Effect Andromeda

قبل از این‌که به سراغ ادامه مطلب بروید لازم است ذکر کنیم که Mass Effect Andromeda اصلا بازی بدی نیست. اگرچه نقدهای منفی زیادی به این بازی وارد است اما کماکان افرادی هستند که از این بازی لذت می‌برند. بیشتر نقدهای معتبر از این بازی به عنوان یک ناامیدی یاد کرده‌اند ولی در این میان سایت‌هایی هم هستند که به این بازی نمره قبولی داده باشند. با این وجود باید اعتراف کرد که این بازی جای پیشرفت زیادی دارد.

تقریبا هر بازیکنی با سری Mass Effect آشنایی دارد و حتی اگر این فرنچایز را بازی نکرده باشد، باز هم اطلاعات کافی از این فرنچایز را دارد. اکثر بازیکنان خصوصا افرادی که حتی یکی از نسخه‌های قبلی Mass Effect را بازی کرده باشند این فرنچایز را با طراحی عالی کاراکتر‌ها، دیالوگ‌های غنی، گیم پلی جذاب و مواردی از این قبیل می‌شناسند. به طور کلی این فرنچایز در دسته‌بندی بازی‌های شوتر و RPG یا همان نقش‌آفرینی قرار می‌گیرد و در سالیان اخیر توانسته طرفداران زیادی را برای خود جمع کند. عده زیادی بر این اعتقادند که این فرنچایز بعد از انتشار Mass Effect 3 در سال ۲۰۱۲، دیگر آن شوق و جاه‌طلبی گذشته را ندارد. این‌که این سخن تا چه اندازه درست و غلط است را خودتان بررسی کنید ولی محصولی که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد اصلا حس و حال Mass Effect‌های گذشته را نداشت. این عنوان که سال ۲۰۱۵ معرفی شد از همان موقع تبدیل به یکی از مورد‌ انتظار‌ترین بازی‌های زمان خود شد و البته هایپ‌های بعد از معرفی نیز تاثیر زیادی در اشتیاق طرفداران به تجربه این بازی داشتند. اما در نهایت محصول نهایی با چیزی که طرفداران می‌خواستند مغایرت داشت و خیلی زود همه را ناامید کرد. نقدهای زیادی به بازی وارد است و از زمان انتشار آن تا همین الان، ۵ پچ برای بهبود گیم پلی، باگ و حتی انیمیشن‌های بازی منتشر شده و هنوز هم شاهد مشکلاتی در بازی هستیم. از طرفی، سازندگان تایید کرده‌اند که یک بسته الحاقی در آینده برای بازی عرضه خواهد شد که تمامی این موارد نشان از مشکلات بازی هستند. عنوان Mass Effect Andromeda شاید تجربه لذت‌بخشی برای خیلی‌ها باشد ولی واقعیت این است که این بازی قطعا یکی از ناامیدکننده‌ترین بازی‌های سال ۲۰۱۷ است.