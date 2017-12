تنها ۳ روز دیگر تا برگزاری مراسم The Game Awards 2017 زمان باقی مانده است؛ جایی که بازی‌بازان می‌توانند با انتخاب بهترین بازی های سال جشن گرفته و با نمایش‌های جدید از عناوین مختلف هیجان زده شوند. آقای جف کیلی که به به نوعی برگزار کننده و مجری اصلی این مراسم است، همیشه و در هر […]

تنها ۳ روز دیگر تا برگزاری مراسم The Game Awards 2017 زمان باقی مانده است؛ جایی که بازی‌بازان می‌توانند با انتخاب بهترین بازی های سال جشن گرفته و با نمایش‌های جدید از عناوین مختلف هیجان زده شوند. آقای جف کیلی که به به نوعی برگزار کننده و مجری اصلی این مراسم است، همیشه و در هر سال قصد دارد این مراسم را بهبود ببخشد و بزرگتر کند. یکی از موارد مهم در مراسم The Game Awards، دعوت از اشخاص مشهور برای مجری‌گری است که هیجان و تب خاصی به مراسم می‌بخشد. به تازگی، مجری های جدید مراسم The Game Awards 2017 رسما اعلام شده‌اند.



پیش از این می‌دانستیم که آقایان هیدئو کوجیما و گیلرمو دل تورو به عنوان مجری در مراسم حاضر خواهند بود اما حال، نام نفرات مشهور و جدیدی به چشم می‌خورد. طبق اطلاعات رسمی منتشر شده، آقای نورمن ریداس (Norman Reedus) نیز در کنار کوجیما و دل تورو در مراسم حضور خواهد داشت. این موضوع احتمال انتشار اطلاعات یا نشان دادن تریلر جدیدی از بازی Death Stranding را به شدت تقویت می‌کند زیرا نورمن ریداس در کنار گیلرمو دل تورو، از بازیگران این عنوان هستند و آقای هیدئو کوجیما نیز نقش کارگردان و طراح را به عهده دارد.

علاوه بر این‌ها، اعلام شده Felicia Day و Andy Serkis از سری Planet of the Apes و Justin Roiland از سری Rick and Morty و Zachary Levi از Chuck نیز به عنوان مجری در مراسم حضور خواهند یافت و هر کدام جایزه‌ای را به یکی از نامزد ها تقدیم می‌کنند.

مراسم The Game Awards 2017 در تاریخ ۷ دسامبر (۱۶ آذر) برگزار می‌گردد. در این مراسم علاوه بر انتخاب بهترین بازی ها در هر سبک، نمایش های جدیدی از عناوین مختلف را شاهد خواهیم بود و البته نباید از موسیقی و برنامه های ویژه جف کیلی به راحتی عبور کرد. شما عزیزان می‌توانید این مراسم را به صورت زنده از وب‌سایت گیمفا تماشا نمایید یا اخبار لحظه به لحظه آن را به همراه ما دنبال کنید.

