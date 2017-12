بسته الحاقی Blood Ties عنوان Rise of the Tomb Raider را به صورت واقعیت مجازی تجربه کنید

شرکت اسکوئر انیکس با همکاری کریستال داینامیکس و Nixxes Software، به تازگی بروزرسان جدیدی را برای نسخه رایانه های شخصی بسته الحاقی Blood Ties عنوان Rise of the Tomb Raider منتشر کرده اند که قابلیت پشتیبانی از هدست‌های واقعیت مجازی اچ تی سی وایو و آکیولوس ریفت را به این نسخه می افزایند محتوای الحاقی Blood Ties شامل یک بخش […]

محتوای الحاقی Blood Ties شامل یک بخش داستانی جدید برای Rise of the Tomb Raider خواهد بود که در خانه لارا یعنی Croft Manor جریان داشته و لارا باید این خانه را جستجو کرده و به دنبال مدارکی برای به ارث بردن این خانه باشد زیرا در غیر این صورت عموی وی این خانه را به ارث خواهد برد. این محتوای الحاقی در بیستمین سالگرد انتشار Rise of the Tomb Raider در سال ۲۰۱۶ معرفی و سپس در همان سال برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر شد.

حال به تازگی بروز‌رسان جدیدی برای نسخه رایانه‌های شخصی بسته الحاقی Blood Ties منتشر شده است که این بروزرسان، قابلیت پشتیبانی از واقعیت مجازی را به نسخه رایانه‌های شخصی می افزاید. کاربرانی که سیزن پس عنوان Rise of the Tomb Raider را برای رایانه‌های شخصی خریداری کرده اند، می توانند محتوای الحاقی Blood Ties و برخی از محتویات نسخه ۲۰Year Celebration را به صورت رایگان دانلود کنند. این محتویات شامل حالت Co-op، درجه سختی Extreme Survivor برای بخش داستانی، لباس و سلاح‌ لارا در نسخه ۲۰Year Celebration و پنج ظاهر( اسکین) لارا در نسخه اول Tomb Raider می باشند.

شرکت اسکوئر انیکس، ناشر عنوان Rise of the Tomb Raider، به تازگی اعلام کرده است که این عنوان از زمان انتشار آن در سال ۲۰۱۵ و به صورت انحصار زمانی برای کنسول اکس باکس وان تا به حال هفت میلیون نسخه فروش داشته اشت که آمار فوق العاده و امیدوار کننده ای برای آن به حساب آمده و پاسخ محکمی است به انتقادات افرادی که گمان می کرده اند که انحصار زمانی عنوان Rise of the Tomb Raider برای کنسول اکس باکس وان آن هم در ابتدای عرضه ضربه بزرگی به این فرانچایز وارد می کند.

عنوان Rise of the Tomb Raider هم اکنون برای کنسول‌های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است.

منبع متن: gamefa