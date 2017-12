تاریخ انتشار احتمالی عنوان God Of War مشخص شد

به تازگی فروشگاه پلی استیشن آمریکا در اقدامی عجیب تاریخ انتشار عنوان محبوب و مورد انتظار God Of War را پیش از اعلام رسمی آن توسط شرکت سونی فاش کرده است و احتمالا این عنوان در ماه مارس سال ۲۰۱۸ برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر می شود. البته ممکن است شما این موضوع را یک […]

به تازگی فروشگاه پلی استیشن آمریکا در اقدامی عجیب تاریخ انتشار عنوان محبوب و مورد انتظار God Of War را پیش از اعلام رسمی آن توسط شرکت سونی فاش کرده است و احتمالا این عنوان در ماه مارس سال ۲۰۱۸ برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر می شود.

البته ممکن است شما این موضوع را یک شوخی فرض کرده و یا یک شایعه بدانید. این موضوع می تواند در اثر یک اشتباه رخ داده باشد و یا این که شخصی تصمیم گرفته تا تاریخ انتشار God Of War را پیش از موعد آن فاش کند. شما می توانید تصویر مربوط به صفحه بازی God Of War در فروشگاه پلی استیشن آمریکا را در قسمت پایین مشاهده کنید که تاریخ انتشار آن نیز ۲۲ مارس ۲۰۱۸( پنج‌شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷) درج شده است. البته ممکن است تا این لحظه که ما این تصویر را منتشر می کنیم دیگر چنین تاریخی وجود خارجی نداشته باشد.

اگر کمی به پیشینه انتشار فرانچایز God Of War در سال‌های گذشته نگاه کنیم متوجه می شویم که تاریخ اعلام شده نمی تواند تصادفی باشد. اگر به خاطر داشته باشید، اولا مجموعه بازی‌های God Of War اکثرا در ماه مارس منتشر شده اند و به علاوه نسخه اول این فرانچایز نیز در همین تاریخ یعنی ۲۲ مارس ۲۰۰۵ برای کنسول پلی استیشن ۲ عرضه شد که این موارد به هیچ عنوان نمی توانند اتفاقی باشند. احتمالا سونی تاریخ مورد نظر را به این دلیل انتخاب کرده است که God Of War 2018 دقیقا هم زمان با سالگرد انتشار این فرانچایز برای کنسول پلی استیشن ۴ عرضه شود.

در گذشته اعلام شده بود که عنوان God Of War اوایل سال ۲۰۱۸ منتشر می شود و شاید این موضوع نشان دهنده این باشد که دیگر شرکت سونی آماده است و تمایل دارد تا تاریخ انتشار دقیق و رسمی این عنوان را در مراسم PlayStation Experience که این هفته و در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۷(جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶) برگزار می شود اعلام کند.

