شرکت یوبی‌سافت به مناسبت نزدیک شدن به تعطیلات سال جاری، دو بازی رایگان در اختیار دارندگان رایانه‌های شخصی قرار می‌دهد. این هفته World in Conflict و هفته آینده Assassin’s Creed IV: Black Flag را دریافت کنید. Assassin’s Creed IV: Black Flag یکی از بهترین نسخه‌های سری پرطرفدار Assassin’s Creed بشمار می‌رود، و قرار است هفته آینده بصورت رایگان […]

شرکت یوبی‌سافت به مناسبت نزدیک شدن به تعطیلات سال جاری، دو بازی رایگان در اختیار دارندگان رایانه‌های شخصی قرار می‌دهد. این هفته World in Conflict و هفته آینده Assassin’s Creed IV: Black Flag را دریافت کنید.

Assassin’s Creed IV: Black Flag یکی از بهترین نسخه‌های سری پرطرفدار Assassin’s Creed بشمار می‌رود، و قرار است هفته آینده بصورت رایگان از طریق یوپلی در دسترس دارندگان رایانه‌های شخصی قرار گیرد. استفاده از این عنوان محدودیتی ندارد؛ بنابراین اگر این بازی را بین تاریخ ۱۱ الی ۱۸ دسامبر (۲۰ الی ۲۷ آذر) به حساب کاربری خود در یوپلی اضافه نمائید، برای همیشه می‌توانید آن را نگه دارید.

در همین حال عنوان World in Conflict: Complete Edition نیز که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد هم‌اکنون و تا پیش از ۱۱ دسامبر، جهت دریافت و دانلود در دسترس قرار دارد. وقایع این بازی در سال ۱۹۸۹ و جنگ‌جهانی سوم اتفاق می‌افتند. این عنوان توسط استودیوی سازنده عناوینی همچون: Far Cry 3، The Division و Assassin’s Creed: Revelations ساخت و توسعه داده شده است.

در حالی که عنوان استراتژی زمان‌واقعی (و البته قدیمی) World in Conflict بسیار ارزشمند است، اما چشم پوشی از Assassin’s Creed IV: Black Flag (بصورت رایگان) کار بسیار سختی خواهد بود.

منبع متن: gamefa