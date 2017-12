با مهمانان حاضر در مراسم The Game Awards بیشتر آشنا شوید

تا زمان شروع مراسم The Game Awards فرصت زیادی نمانده است. در مراسم امسال افراد مشهور و سرشناس زیادی شرکت خواهند کرد با برخی از آن‌ها در ادامه آشنا خواهیم شد و علاوه بر آن نامزد های بهترین بازی سال را نیز با یکدیگر بررسی خواهیم کرد و نگاهی به آن ها خواهیم داشت. رویداد بزرگ […]

تا زمان شروع مراسم The Game Awards فرصت زیادی نمانده است. در مراسم امسال افراد مشهور و سرشناس زیادی شرکت خواهند کرد با برخی از آن‌ها در ادامه آشنا خواهیم شد و علاوه بر آن نامزد های بهترین بازی سال را نیز با یکدیگر بررسی خواهیم کرد و نگاهی به آن ها خواهیم داشت.

رویداد بزرگ The Game Awards در آخر این هفته بر پا خواهد شد و ما هم اکنون در خدمت شما هستیم تا برخی از مهمانان ویژه و همینطور گروه های موسیقی که در این مراسم اجرا خواهند کرد را به شما معرفی کنیم. این مراسم یکی از آخرین مراسم هایی است که در سال جاری برگزار خواهد شد و به همین دلیل نیز از جذابیت و هیجان زیادی برخوردار می باشد. در ابتدا با گروه موسیقی فرانسوی Phoenix آغاز می کنیم که در سبک alt-rock فعالیت می کنند. خبر ها حاکی از آن است که این گروه راک در مراسم The Game Awards امسال اجرا خواهند داشت. در مراسم سال قبل شاهد اجرای Run the Jewels و Mick Gordon بودیم که موسیقی بازی Doom را برای حاضرین اجرا کردند.

یکی از بخش‌های جدید مراسم امسال بخش ارکست گیم اواردز (The Game Awards Orchestra) می باشد که برای اولین بار در مراسم امسال شاهد آن خواهیم بود. بخش جدید ارکست گیم اواردز موسیقی دان های سرشناسی را گرد هم می آورد که موسیقی بازی های ویدئویی را در شکل و شمایلی جدید به اجرا در خواهند آورد. سینیستر گیتز (Synyster Gates) گیتاریست Avenged Sevenfold و همینطور تینا گو (Tina Guo) نوازنده ویولون سل نیز در میان اجرا کننده گان در این گروه بزرگ دیده می شوند. به نظر می رسد که تدارکات زیادی برای این مراسم دیده شده است و بخش های هیجان انگیز زیادی نیز برای حضار در این مراسم در نظر گرفته شده است که می تواند در کنار اجرای موسیقی بازی های رایانه ای مختلف شور و هیجان زیادی در سال برگزاری مراسم به وجود آورد. آرزوی همه ما این بود که می توانستیم در این مراسم حضور پیدا کنیم و از نزدیک شاهد این بخش های هیجان انگیز باشیم.

اما افراد سرشناس دیگری نیز در این مراسم شرکت خواهند کرد که از آن جمله می توان به کارگردان سری بازی های Metal Gear یعنی آقای هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) اشاره کرد که در کنار گیلرمو دل تورو (Guillermo del Toro) کارگردان مطرح فیلم های سینمایی و همینطور نورمن ریداس (Norman Reedus) یکی از سرشناس ترین بازیگران دنیا در این مراسم حضور خواهند داشت. همه این افراد در گذشته سابقه همکاری با یکدیگر را دارند و شناخت قابل قبولی نیز از یکدیگر دارند؛ دیدن این افراد در این مراسم بسیار هیجان انگیز است و باید ببینیم که هیچ کدام در رابطه با همکاری های گذشته و آینده خود صحبتی خواهند داشت یا خیر. البته می دانید که ریداس و دل تورو در پروژه بعدی کوجیما یعنی بازی رایانه ای Death Stranding با وی همکاری کرده اند و روند ساخت این بازی را با هم پیش برده اند. شنیدن صحبت های این افراد در رابطه با این همکاری و شنیدن نظرات آن ها پیرامون روند ساخت این بازی می تواند برای همه طرفدران این بازی جالب باشد.

علاوه بر این ها خانم آیشا تایلر ( Aisha Tyler) نیز در این مراسم شرکت خواهد کرد. همینطور خانم فلیشیا دی (Felicia Day) و آقای زاکاری لوی (Zachary Levi) نیز از دیگر مهمانان حاضر در مراسم The Game Awards امسال هستند. البته آقای اندی سرکیس (Andy Serkis) نیز در کنار کارگردان Rick and Morty یعنی جاستین روبلند (Justin Roiland) نیز در این مراسم حضور پیدا خواهند کرد. همینطور مدیران و برنامه ریزان این مراسم اعلام کردند که مهمانان ویژه دیگری نیز در این مراسم شرکت خواهند کرد که اسامی آن‌ها بعداً اعلام خواهد شد.

رویداد The Game Awards دو روز دیگر یعنی پنجشنبه برابر با هفتم دسامبر برگذار خواهد شد. در این مراسم سازندگان بازی های رایانه ای به معرفی بازی های جدید خود و همچنین خبر های مربوط به آن ها می پردازند که از این جمله می توان به تریلر گیم پلی PUBG اشاره کرد که نقشه صحرایی آن را به نمایش در خواهد آورد. علاوه بر این ها در این مراسم جایزه بهترین بازی سال نیز به یکی از نامزد های این رشته خواهد رسید. عناوین Horizon: Zero Dawn, Persona 5, PUBG, Super Mario Odyssey, و همینطور The Legend of Zelda: Breath of the Wild نامزدهای بخش بهترین بازی سال هستند. همچنین بازی های برگزیده در سایر رشته ها نیز در این مراسم انتخاب خواهند شد که متعاقباً به سمع و نظر شما همراهان عزیز خواهیم رساند. شما می توانید در طول این مراسم نیز ما را همراهی کنید و از اخرین اخبار و آخرین بازی های معرفی شده در این مراسم مطلع شوید. با ما همراه باشید.

منبع متن: gamefa