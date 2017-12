روز گذشته EA با انتشار پستی جزئیات به‌روز رسانی جدید Star Wars: Battlefront II را اعلام کرد و توضیحات مختصری نیز در خصوص افزونه جدید این بازی با محوریت The Last Jedi‌ ارائه داد.

به گزارش پردیس‌گیم،‌ EA‌ در ابتدا با اعتراف به این‌که از زمان منتشر شدن بازی با چالش‌هایی روبه‌رو بوده عنوان کرد که در این مسیر چیزهای زیادی آموخته و کماکان اصلاحاتی را در بازی انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که این بازی بهترین تجربه ممکن برای گیمرها خواهد بود.

EA تغییرات جدید Star Wars: Battlefront II را این‌گونه شرح داده است:

- در پایان هر مسابقه امتیاز بیش‌تری دریافت خواهید کرد: ما قبول داریم که لازم بود اصلاحاتی در این زمینه انجام شود، ‌به خصوص برای بازیکنانی که در بازی عملکرد خوبی دارند. در نتیجه ما امتیازاتی که بازیکنان پس از انجام هر مسابقه به دست می‌آورند را افزایش دادیم و به طور ویژه بازیکنان برتر هر تیم جایزه بیش‌تری دریافت خواهند کرد.

- حداکثر امتیازات روزانه در مُد Arcade سه برابر می‌شود: ما به این نتیجه رسیدیم که شما خیلی سریع‌تر از آن‌چه که ما تصور می‌کردیم به سقف امتیازات روزانه می‌رسید. به همین دلیل سقف امتیازات روزانه را به 1500 امتیاز افزایش دادیم. تصمیم داریم در بلندمدت محتوای بیش‌تری را به این مُد از بازی اضافه کنیم ولی فعلا در کوتاه‌مدت این تغییر (افزایش سقف امتیازات) می‌تواند به بازیکنان کمک کند.

- قطعه‌های ساخت (Crafting Parts) که در ازای ورود روزانه به بازی دریافت می‌کنید افزایش خواهد یافت: به محض این‌که وارد بازی شوید این تغییر برای شما اعمال خواهد شد. این قطعه‌ها به شما کمک می‌کنند که کارت‌های ارتقای شخصیت را بسازید و ما می‌خواهیم شما این کار را با قدرت و سرعت بیش‌تری انجام دهید.

افزونه جدید این بازی با محوریت The Last Jedi‌ شامل یک بخش داستانی به نام Star Wars Battlefront II: Resurrection می‌شود؛ و موضوع آن به روزهای به قدرت رسیدن گروه First Order برمی‌گردد. این افزونه از تاریخ 22 آذر در دسترس خواهد بود. شخصیت‌های Finn‌ و Captain Phasma نیز به ترتیب به گروه‌‌های Resistance و First Order ملحق می‌شوند. سیاره Crait‌ نیز به مُد Galactic Assault اضافه خواهد شد. ضمن این‌که وسایل نقلیه و جنگنده‌هایی هم به بازی افزوده می‌شود که مربوط به فیلم Star Wars: The Last Jedi است، از جمله جنگنده RZ-2 A-wing که توسط خلبان "تلی لینترا" (Tallie Lintra) هدایت می‌شود.

منبع متن: pardisgame