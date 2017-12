مدیر عامل اجرایی استودیو ربلین، سازنده عناوینی همچون سری Sniper Elite، اعلام کرده که با وجود پررنگ‌تر شدن نقش بازی‌های چندنفره، بازی‌های تک‌نفره و داستان‌محور اهمیت خود را از دتس نداده‌اند و کسی این عناوین را کنار نخواهد گذاشت. مدتی است که بحث مقایسه بازی‌های تک‌نفره و چندنفره پیش آمده و عده‌ای در این میان […]

مدتی است که بحث مقایسه بازی‌های تک‌نفره و چندنفره پیش آمده و عده‌ای در این میان معتقدند که عناوین تک‌نفره و متکی بر داستان، اهمیت خود را از دست داده‌اند و عواملی مانند هزینه‌های بالا باعث می‌شوند تا استودیو‌های کمتری به سراغ عناوین کمتری مانند The Legend of Zelda و یا The Last of Us بروند. البته مدیرعامل اجرایی ربلین (Rebellion)، جیسن کینگزلی، نظر دیگری دارد.

کینگزلی در گفتگو با Metro GameCentral گفت که شاید در حال حاضر کفه ترازو برای بازی‌ها آنلاین و چند‌نفره سنگینی کند اما بازی‌های تک‌نفره جایی نخواهند رفت:

فکر می‌کنم تغییراتی در حال رخ دادن هستند و همه ما، بازیکنان، تولید کنندگان و حرفه‌ای‌های این عرصه، باید متوجه این تغییر جهت باشیم. ما باید نظراتمان را نیز در این خصوص اعلام کنیم. من می‌خواهم تا بازیکنان از بازی‌هایم لذت ببرند، از آن‌ها استفاده کنند، راجع‌به آن‌ها فکر کنند و آن‌ها را تکرار کنند. راستش را بخواهید من کمی نگران تاثیر لوت‌باکس‌ها و پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای و پذیرش آن‌ها توسط بازیکنان هستم. بسیاری از افراد آن‌ها را دوست دارند و بسیاری دیگر مخالف آن هستند. البته بعضی اوقات حرف‌هایی که افراد می‌زنند با چیزی که به آن عمل می‌کنند متفاوت است. من فکر می‌کنم امروزه بازی‌ها به ابزاری فرهنگی در جوامع مختلف تبدیل شده‌اند و ما در ربلین فکر می‌کنیم که عرضه عناوین تک‌نفره داستانی با حضور برخی عناصر آنلاین در این زمان مهم است. ما به عناوین کاملا آنلاین علاقه‌ای نداریم و می‌خواهیم که بازیکنان را به ماجراجویی در بازی‌هایمان تویق کنیم.

کینگزلی در خصوص وضعیت عناوین تک‌نفره در حال حاضر و آینده آن‌ها گفت:

عناوین تک‌نفره نمرده‌اند. فکر می‌کنم بعضی‌ها دنبال راهی هستند تا پول بیشتری را از افرادی که حاضر به پرداخت این پول هستند، به‌دست بیاورند. این مطلب اهمیت زیادی در خبر‌ها پیدا کرده اما من مطمئنم که کسی بازی‌های تک‌نفره را از بازار، کنار نخوهاد زد.

قطعا نظرات مختلفی در خصوص یکی از داغ‌ترین بحث‌های حال حاضر صنعیت گیمینگ وجود دارد و شاید حق با کینگزلی باشد چرا که در سالی که عناوینی همچون Horizon Zero Dawn، The Legend of Zelda: Breath of the Wild، Persona 5، NieR Automata، و چندین عناون دیگر، شاید بحث کردن در خصوص مرگ بازی‌های تک‌نفره کمی زود باشد.

