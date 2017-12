درود بر تمامی کاربران گرامی پردیس گیم. اکنون با آلبوم موسیقی بازی Megaman X5 در خدمت شما هستیم.

بازی Megaman X5 پنجمین نسخه‌ی اصلی در این سری محسوب می‌شود که توسط کمپانی کپکام توسعه یافته و در یکم فوریه 2001 برای کنسول پلی استیشن 1 و در بیستم آگوست 2002 برای PC نیز عرضه شد. داستان بازی پس از نسخه‌ی چهارم سری رخ می‌دهد. سیگما به هویت واقعی Zero و این که او حامل اصل ویروس Maverick بوده است پی برده و سعی می‌کند تا با آزاد کردن توانایی‌های او، Megaman X را برای همیشه نابود کند. به همین منظور، او شهر فضایی Eurasia را در وضعیت سقوط بر روی زمین قرار می‌دهد و Zero و X مجبور می‌شوند تا در مدت محدود 16 ساعته‌ای که در اختیار دارند، این تهدید را رفع کنند. این بازی بعد از عرضه با واکنش مناسبی از سوی طرفداران و منتقدان روبرو شد. ولی با این که گیم پلی آن همچنان باب طبع طرفداران سری بود، انتقادات بسیاری به زمان دار شدن آن وارد شد. همچنین قرار است که این عنوان در سال 2018 دوباره برای پلتفرم‌های PS4 و Xbox One و PC و Nintendo Switch منتشر شود.

Rockman X Sound Box Disc 5 - Rockman X5

ناشر: Suleputer

سال انتشار: 2013

تعداد قطعات موسیقی: 38 قطعه

کیفیت: 180 تا 320 کیلوبیت بر ثانیه - MP3 V0

آهنگسازان: Naoto Tanaka, Naoya Kamisaka, Takuya Miyawaki

دانلود تعدادی از موسیقی های منتخب

Opening Stage X [موسیقی پیشنهادی]

Volt Kraken Stage

Shining Hotarunicus Stage [موسیقی پیشنهادی]

Tidal Makkoeen Stage

Zero Stage 2 [موسیقی پیشنهادی]

X vs Zero [موسیقی پیشنهادی]

منبع متن: pardisgame