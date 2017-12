تاریخ انتشار آخرین قسمت Life is Strange: Before the Storm مشخص شد

پس از گذشت نزدیک به دو ماه از عرضه‌ی دومین قسمت Life is Strange: Before the Storm، اسکوئر اینکس اخیراً تاریخ انتشار سومین و آخرین قسمت این عنوان را اعلام نموده است. به گفته‌ی اسکوئر اینکس، سومین و آخرین قسمت Before the Storm که Hell is Empty نام دارد، در ۲۰ دسامبر مصادف با ۲۹ […]

پس از گذشت نزدیک به دو ماه از عرضه‌ی دومین قسمت Life is Strange: Before the Storm، اسکوئر اینکس اخیراً تاریخ انتشار سومین و آخرین قسمت این عنوان را اعلام نموده است.

به گفته‌ی اسکوئر اینکس، سومین و آخرین قسمت Before the Storm که Hell is Empty نام دارد، در ۲۰ دسامبر مصادف با ۲۹ آذر برروی رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر می‌گردد.

Before the Storm که پیش‌درآمدی بر عنوان موفق و محبوب Life is Strange محسوب می‌شود، هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمی است و پس از عرضه‌ی آخرین قسمت، قسمتی اضافی از آن با نام Farewell در اوایل ۲۰۱۸ به انتشار می‌رسد که با بازگشت صداپیشگان اصلی Chloe و Max همراه است. همچنین اسکوئر اینکس و دونت‌نود در حال کار بروری دنباله و نسخه‌ی جدیدی از این سری هستند که مطمئناً بسیاری از بازی‌بازان انتظارش را می‌کشند.

منبع متن: gamefa