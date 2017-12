جدیدترین بروزرسانی بازی Tom Clancy’s The Division منتشر شد

چندی پیش جدیدترین بروزرسانی بازی Tom Clancy’s The Division با شماره ۱٫۸ منتشر شد که تغییرات زیادی در بازی ایجاد خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه مطالعه کنید. بازی Tom Clancy’s The Division، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و جدیدترین بازی‌های شرکت یوبی سافت (Ubisoft) شناخته می‌شود که این شرکت، سرمایه نسبتا زیادی را […]

بازی Tom Clancy’s The Division، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و جدیدترین بازی‌های شرکت یوبی سافت (Ubisoft) شناخته می‌شود که این شرکت، سرمایه نسبتا زیادی را برای ساخت آن فراهم کرد اما در نهایت، نتوانست آن نتیجه فوق العاده و موفقیت آمیز را کسب کند و بازیکنان در زمان انتشار بازی Tom Clancy’s The Division، با یک عنوان متوسط رو به رو بودند. این بازی از همان ابتدا با مشکلات فنی زیادی مثل باگ‌ها یا سرورهای ضعیف بازی، دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. اما شرکت یوبی سافت از زمان عرضه این بازی یعنی ماه مارس سال گذشته، تا الان با انتشار بروزرسانی‌های کاربردی و متعدد، وضعیت این بازی را بهبود بخشیده و توانسته تا نظر کاربران این عنوان را به خود جلب کند. همچنین مشکلات سرورهای این بازی هم تا حد بسیار زیادی حل شده است و در حال حاضر، کاربران این بازی بدون هیچ مشکلی به تجربه بازی Tom Clancy’s The Division می‌پردازند.

پیرامون همین موضوع، به تازگی جدیدترین بروزرسانی بازی Tom Clancy’s The Division با نام Resistance منتشر شده است که طبق گفته شرکت یوبی سافت، این بروزرسانی بزرگ ترین آپدیت از زمان عرضه این بازی تا الان به شمار می‌رود و شماره ۱٫۸ بروزرسانی‌های این بازی را، به خود اختصاص داده است.

بروزرسانی Resistance بازی Tom Clancy’s The Division، قصد دارد تا حتی بازیکنان حرفه ای این عنوان را هم، به چالش بزرگی بکشد. در این بروزرسانی، تمامی دشمنان شما در بازی، به منطقه وسیع و پهناور West Side Pier رفته اند و قصد دارند تا برای یک بار و برای همیشه، شما را شکست بدهند. در این صورت به نظر می‌رسد، واقعا این یک چالش بسیار بزرگ خواهد بود. همچنین یک مرکز اطلاعاتی جدید هم با نام Camp Clinton به بازی افزوده شده است.

از دیگر تغییراتی که این بروزرسانی در بازی Tom Clancy’s The Division ایجاد کرده است، می‌توان به افزوده شدن چند حالت جدید اشاره کرد. در ابتدا با حالت جدیدی با نام Resistance رو به رو هستیم که بازیکنان در این حالت، باید با موج‌های زیادی از دشمنان مبارزه کنند و این موج‌ها، هر بار بیشتر و قدرتمند تر خواهند شد. در میان هر بار حمله این دشمنان، بازیکنان قادر خواهند بود تا از امکانات دفاعی خود استفاده کنند و شرایط دفاعی خود را کامل کنند. دیگر حالت جدید بازی، Skirimish نام دارد که مثل یک حالت Team Deathmatch، بازیکنان در دو تیم چهار نفره، در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و باید با هم مبارزه کنند. بدون شک اضافه شدن چنین حالتی، هیجان زیادی را به بازی اضافه می‌کند و می‌تواند کاربران این عنوان را به سوی این حالت جذب کند.

در بروزرسانی جدید این بازی، برخی از قوانین منطقه Dark Zone بازی تغییر کرده است که بازیکنان باید با آن ها آشنا شوند. در ادامه سلاح‌ها و لباس‌های جدیدی هم به بازی اضافه شده اند که تجربه متفاوتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. بروزرسانی جدید بازی Tom Clancy’s The Division، هم اکنون برای کاربران آن قابل دریافت است.

در انتهای این خبر، یوبی سافت اعلام کرد که بازی Tom Clancy’s The Division، در این آخر هفته برای تمامی پلتفرم‌های بازی، از تاریخ ۷ تا ۱۰ دسامبر مصادف با ۱۶ تا ۱۹ آذر ماه، رایگان خواهد بود و افرادی که تا الان فرصت تجربه این بازی را پیدا نکرده اند، در این مدت زمان می‌توانند برای دریافت رایگان آن اقدام کنند. همچنین در ادامه اگر از تجربه این بازی لذت بردید، می‌توانید تمامی نسخه‌های این بازی را با تخفیف ۷۰ درصدی خریداری کنید که یک فرصت واقعا عالی به شمار می‌رود.

منبع متن: gamefa