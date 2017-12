زمستان خود را با آخرین قسمت از Life Is Strange: Before the Storm به یادماندنی کنید

شاید گفتن این حرف کمی ناراحت‌کننده باشد، اما داستان پرشور "کلویی" و "ریچل" در سومین و آخرین قسمت عنوان Life IS Strange: Before the Storm و در تاریخ 20 دسامبر (29 آذر) به پایان خواهد رسید.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، ناشر بازی یعنی Square Enix نکاتی را درباره قسمت نهایی به اشتراک گذاشته است که به قوی‌تر شدن رابطه "کلویی" و "ریچل" اشاره دارد و این به خودی خود باعث می‌شود که رازهای بیشتر برای "کلویی" آشکار شود و با سخت‌ترین تصمیمات زندگی‌اش روبرو شود.

در ادامه، تیزر کوتاهی را برای شما عزیزان قرار داده‌ایم که با اندکی توجه به قیافه شورشی "کلویی" با همان موی‌های آبی‌اش پی خواهید برد که کم کم درصدد غلبه کردن بر دنیای اطرافش است. حال، نوبت شما فرا رسیده است که نظرات خود را درباره ارتباط این مینی سری با نسخه اصلی بازی با ما به اشتراک بگذارید.

دانلود با کیفیت SD / دانلود با کیفیت HD

منبع متن: pardisgame