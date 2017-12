نقد ها و نمرات عنوان Dead Rising 4: Frank’s Big Package منتشر شد

عنوان Dead Rising 4: Frank’s Big Package سرانجام برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر شد و هم زمان با عرضه آن نقد‌ها و نمرات این عنوان نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت. این روزها بازی‌هایی که در شهر‌های پس آخرالزمانی و با محوریت زامبی‌ها جریان دارند به وفور یافت می […]

عنوان Dead Rising 4: Frank’s Big Package سرانجام برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر شد و هم زمان با عرضه آن نقد‌ها و نمرات این عنوان نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت.

این روزها بازی‌هایی که در شهر‌های پس آخرالزمانی و با محوریت زامبی‌ها جریان دارند به وفور یافت می شوند. Dead Rising یکی از همین عناوین است که اگرچه در سال‌های اخیر تنوانسته کاربران قدیمی این مجموعه را راضی نگهدارد اما همچنان طرفداران خاص خود را داراست. نسخه چهارم سال گذشته ابتدا به صورت انحصار زمانی برای کنسول اکس باکس وان و ویندوز ۱۰ عرضه شد و جدای از این که نمرات متوسطی را از سوی منتقدان دریافت کرد، میزان فروش عنوان Dead Rising 4 نیز نتوانست انتظارات سازندگان را برآورده کند به طوری که بر اساس گزارش‌های مالی منتشر شده، این عنوان کمتر از یک میلیون نسخه فروخته است البته در این میان نمی توان نقش انحصاری بودن این عنوان برای پلتفرم‌های شرکت مایکروسافت را نادیده گرفت. از این روی کپکام تصمیم گرفت تا عنوان Dead Rising 4 را برای کنسول پلی استیشن ۴ نیز عرضه کند. نسخه ای که برای این کنسول عرضه شده Dead Rising 4: Frank’s Big Package نام دارد و شامل بازی اصلی به همراه تمامی محتویات الحاقی آن خواهد بود. داستان بازی دقیقا از همان جایی ادامه می یابد که نسخه سوم پایان یافته است. ویروس عجیبی در شهر Willamette Colorado شیوع یافته و در حال پراکنده شدن در تمام سطح شهر می باشد. فرانک وست شانزده سال پس از اتفاقات نسخه اول بار دیگر به این شهر باز گشته تا نقش دولت در شیوع این ویروس عجیب را بررسی کند. هم زمان با انتشار عنوان Dead Rising 4: Frank’s Big Package نقد‌ها و نمرات آن نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت:

PlayStation LifeStyle ۹/۱۰

شاید دارا بودن تمامی محتویات الحاقی برای این عنوان امتیاز بزرگی به حساب نیاید ولی رفع مشکلات بازی اصلی در این نسخه مطمئنا امتیاز مثبتی است. حالت Capcom Heroes نیز به مانند یک انفجار است و آن را به یک عنوان کراس اور musou تبدیل می کند(اشاره مبارزات یک به هزار مقابل زامبی‌ها در قالب شخصیت‌های سایر عناوین کپکام). Frank’s Big Package شاید کاملا احمقانه به نظر برسد اما در پایان شما را راضی می کند.

Video Chums 8.3/10

این نسخه محتویات بسیاری داشته و بسیار خوشحالم که این محتویات را به کاربران ارائه می دهد. اگر شما این محتویات را در نسخه اکس باکس وان از دست داده و یکی از طرفداران عنوان Dead Rising به حساب می آیید، قطعا باید این عنوان را خریداری کنید.

We Got This Covered 8/10

کیفیت محتویات نسخه Frank’s Big Package کاملا راضی کننده است. Dead Rising 4: Frank’s Big Package حاوی گیم پلی سرشار از خون و خون ریزی و یک ماجراجویی مخصوص تعطیلات است که شاید برای طرفداران قدیمی این عنوان راضی کننده نباشد اما کاربرانی که به دنبال وقت گذرانی و سرگمی هستند را راضی می کند.

Push Square 8/10

Dead Rising 4: Frank’s Big Package به صورت قابل توجهی از نسخه‌های پیشین خود فاصله گرفته است و به نوعی با این کار به طرفداران این سری بی اعتنایی می کند. آخرین نسخه این بازی همچنان یک بازی احمقانه بود و اصلا نمی توان آن را جدی گرفت. اضافه شدن لباس‌ها و فصای سال نو به بازی همراه با سلاح‌های حیرت انگیز و اضافه شدن لباس exo suit از مزیت‌های این بازی به حساب آمده که با وجود آن‌ها به مانند همیشه گیم پلی لذت بخشی را شاهد هستیم. اگرچه هنوز حس کمدی و شوخ طبعی در این بازی وجود دارد اما به نظر می رسد این عنوان فاقد هویت است. فرانک وست دوباره به بازی بازگشته اما با ظاهر و استایلی جدید که دیگر شاید در نگاه اول به خوبی قابل شناسایی نباشد.

Wccftech 7.5/10

با غلبه بر انتقادات و رفع مشکلاتی که در سال گذشته در ارتباط با عنوان Dead Rising 4 مطرح شده بود، Dead Rising 4 Frank’s Big Package نشان می دهد که کشتن زامبی‌ها چگونه می تواند انقدر احمقانه باشد. با این وجود همچنان این عنوان نتوانسته به خوبی نسخه اول باشد.

Twinfinite 7/10

هنگامی که Dead Rising 4 در سال گذشته عرضه شد دارای مشکلات فراوانی بود و متاسفانه در Dead Rising 4: Frank’s Big Package نیز همچنان شاهد این مشکلات هستیم. اما اگر از این موضوع صرف نظر کرده و با مشکلات مربوط به اتصال اینترنت در بخش چند نفره این عنوان نیز کنار بیایید، Dead Rising 4: Frank’s Big Package همچنان تجربه داستانی لذت بخش و متنوعی ارائه می دهد.

Metro GameCentral 6/10

همان قدر که این نسخه نسبت به سال گذشته بهبود یافته است ولی به همان اندازه قابل پیش بینی و احمقانه می باشد. Dead Rising 4 همچنان یک تجربه سرگرم کننده بی نظیر و البته احمقانه را ارئه دهد.

Playstation Universe 5.5/10

قطعا این یک عنوان Dead Rising است ولی نه آن Dead Rising که زمانی بسیار موفق بود( اشاره به نسخه اول). نسخه ای متوسط از یک مجموعه دوست داشتنی که به طرز عجیبی دیگر سرگرم کننده نیست.

Trusted Reviews 4/10

اگرچه Dead Rising 4: Frank’s Big Package با توجه محتویان و بسته‌های الحاقی آن یک نسخه استثنایی است و از این روی برای کاربران نیز بسیار سرگرم کننده خواهد بود اما همچنان با فاصله زیادی شاهد یکی از بدترین نسخه‌های فرانچایز Dead Rising هستیم.

عنوان Dead Rising 4 علاوه بر کنسول پلی استیشن ۴، هم اکنون برای کنسول اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی نیز در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با عنوان Dead Rising 4: Frank’s Big Package می توانید عناوین خبری تماشا کنید: تریلر هنگام انتشار عنوان Dead Rising 4: Frank’s Big Package منتشر شد و تماشا کنید : تریلر جدیدی از حالت Capcom Heroes عنوان Dead Rising 4 را در وب سایت گیمفا مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa