گسترش دهنده‌ی A Walk in the Park و نسخه‌ی Complete عنوان اکشن نقش‌آفرینی The Surge به‌تازگی انتشار یافته و در حال حاضر برروی رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس قرار دارند.

اگر می‌خواهید که با کمترین هزینه‌ی ممکن کامل‌ترین تجربه‌ از The Surge را داشته باشید، می‌توانید نسخه‌ی Complete آن را با قیمت ۶۰ دلار خریداری کنید. این نسخه همان‌طور که از نامش مشخص است، شامل بازی اصلی و تمامی به‌روزرسانی‌ها و محتویات دانلودی‌اش می‌شود و بهترین گزینه برای تجربه‌ی این بازی علمی تخیلی به حساب می‌آید، زیرا خرید بازی اصلی و A Walk in the Park به‌صورت جداگانه هزینه‌ی بیشتری را در بر دارد.

با این حال، اگر The Surge را برروی سیستم خود دارید و می‌خواهید که گسترش دهنده‌ی جدیدش یعنی A Walk in the Park را تجربه کنید، می‌توانید هم‌اکنون اقدام به خرید آن با قیمت ۱۵ دلار کنید.

منبع متن: gamefa