مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم.



در هفته گذشته در بازار ژاپن بازی های جدید زیادی منتشر شدند و جنب و جوش خوبی را در آن شاهد بودیم. شاید مهم‌ترین اتفاق رخ داده در هفته گذشته، عرضه یکی از مورد انتظارترین عناوین نه فقط در ژاپن، بلکه به طور کلی در تمام نقاط جهان، یعنی عرضه‌ی بازی Xenoblade Chronicles 2 بود. این بازی مورد انتظار که از انحصاری های بزرگ کنسول نینتندو سوییچ به حساب می‌آید، توانست در هفته اول عرضه خود ۹۷,۷۳۲ نسخه بفروشد و راضی کننده ظاهر شود. با این حال، این بازی هیچگاه به رده نخست پرفروش‌ترین نرم‌افزار ها نرسید زیرا عنوان Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon همچنان و پس از سه هفته عرضه، فوق‌العاده می‌فروشد و محبوبیت باورنکردنی و فراوانی در میان بازی‌بازان ژاپنی دارد. فروش Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon در هفته گذشته به طور مجموع و کلی به نزدیک به ۱ میلیون نسخه رسید. اما به غیر از Xenoblade Chronicles 2، عناوین جدید دیگری نیز در هفته گذشته پا به بازار گذاشتند. بازی Kirby: Battle Royale که مانند پوکمان برای کنسول دستی ۳DS عرضه شده، نه تنها توانسته فروش قابل قبولی را داشته باشد، بلکه باعث شده تا فروش کلی کنسول‌های خانواده ۳DS در جایگاه خوبی قرار بگیرد. پایین تر از این بازی در رده ششم، عنوان Nobunaga’s Ambition: Taishi به چشم می‌خورد. این بازی شرکت کویی تکمو یک اکشن تاکتیکی شبیه سازی است که با توجه به سبک و سیاق خاص خود، توانسته ۲۷,۲۳۰ نسخه روی کنسول پلی‌استیشن ۴ و ۵,۶۳۶ نسخه روی کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ بفروشد و با مجموع فروش ۳۲,۸۶۶ نسخه، آمار نسبتا خوبی را به خود اختصاص دهد. Attack on Titan 2: Future Coordinates که دنباله استودیوی Spike Chunsoft است، در هفته گذشته عرضه شد اما به نظر می‌رسد با توجه به دنباله اصلی Attack on Titan و تبلیغاتی که برای آن عنوان می‌شود، طرفداران این انیمه محبوب علاقه چندانی به تجربه Attack on Titan 2: Future Coordinates ندارند. عنوان Little Witch Academia: Chamber of Time شرکت باندای نامکو نیز فروش متوسطی را برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ تجربه کرده است. در آخر، بد نیست به بسته Resident Evil Revelations Collection اشاره‌ای داشته باشیم؛ این مجموعه که دو بازی Resident Evil Revelations 1 و ۲ را به همراه تمامی اضافات در خود دارد، در هفته گذشته برای کنسول نینتندو سوییچ در دسترس قرار گرفت و به نظر می‌رسد با توجه به بازسازی چند باره‌اش، فروش راضی کننده‌ای را از آن خود کرده باشد. فارغ از آمار و ارقام فروش، Resident Evil Revelations Collection یک عنوان بزرگ و بسیار سرگرم کننده برای کنسول نینتندو سوییچ است و قطعا ارزش تجربه را با این کنسول دارد. شما می‌توانید برای آشنا شدن با این مجموعه، مطلب گیمفا را مطالعه فرمایید.

شما می‌توانید در زیر فهرست پرفروش ترین‌ نرم افزارهای هفته گذشته در ژاپن را مشاهده کنید. مانند همیشه لازم است اشاره کنیم که آماری که Media Create ارایه می‌کند، تنها فروش فیزیکی و خرده فروشی محصولات را بیان می‌کند و شامل فروش دیجیتالی بازی‌ها و کنسول‌ها نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان فروش کلی را به صورت دقیق ارایه کرد اما نمونه خوب و مفیدی در دسترس‌ ما قرار می‌گیرد.

[۳DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Nintendo, 11/17/17) – ۱۰۷,۶۵۷ (۹۴۴,۰۷۴)

[NSW] Xenoblade Chronicles 2 (Limited Edition Included) (Nintendo, 12/01/17) – ۹۷,۷۳۲ (New)

[NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – ۶۱,۵۹۶ (۸۵۳,۶۵۴)

[NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – ۳۶,۲۴۶ (۱,۴۰۹,۷۷۶)

[۳DS] Kirby: Battle Royale (Nintendo, 11/30/17) – ۲۸,۰۲۳ (New)

[PS4] Nobunaga’s Ambition: Taishi (Koei Tecmo, 11/30/17) – ۲۷,۲۳۰ (New)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04,28,17) – ۲۳,۳۸۸ (۸۶۱,۲۳۸)

[PS4] Call of Duty: WWII (SIE, 11/03/17) – ۱۵,۵۰۵ (۳۰۶,۵۰۱)

[۳DS] Animal Crossing: New Leaf Amiibo+ (Nintendo, 11/23/16) – ۱۳,۰۶۸ (۲۹۴,۶۳۹)

[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Limited Edition Included) (Nintendo, 03/03/17) – ۱۱,۶۳۴ (۶۶۸,۶۴۹)

[۳DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon Double Pack (Nintendo, 11/17/17) – ۱۰,۸۷۲ (۲۷۸,۹۵۲)

[۳DS] Attack on Titan 2: Future Coordinates (Spike Chunsoft, 11/30/17) – ۸,۳۵۳ (New)

[PS4] Little Witch Academia: Chamber of Time (Bandai Namco, 11/30/17) – ۸,۰۶۹ (New)

[NSW] Resident Evil Revelations Collection (Capcom, 11/30/17) – ۶,۵۴۰ (New)

[۳DS] Style Savvy: Styling Star (Nintendo, 11/03/17) – ۶,۴۵۰ (۶۱,۰۵۵)

[PS4] Star Wars Battlefront II (Deluxe Edition Included) (EA, 11/17/17) – ۵,۸۸۶ (۵۵,۳۸۹)

[NSW] Nobunaga’s Ambition: Taishi (Koei Tecmo, 11/30/17) – ۵,۶۳۶ (New)

[PS4] Hatsune Miku: Project Diva Future Tone DX (Limited Edition Included) (Sega, 11/23/17) – ۵,۵۷۹ (۴۰,۴۷۵)

[PS4] Gran Turismo Sport (Limited Edition Included) (SIE, 10/19/17) – ۵,۵۴۲ (۱۹۸,۹۸۵)

[NSW] ۱-۲-Switch (Nintendo, 03/03/17) – ۴,۷۵۸ (۲۸۷,۸۶۶)

همچنین می‌توانید در زیر، فهرست پرفروش ترین سخت افزارها را در هفته گذشته در ژاپن مشاهده کنید:

Switch – ۱۲۴,۷۷۰ (۱۴۵,۲۰۰)

PlayStation 4 – ۲۵,۱۶۳ (۲۰,۳۸۴)

New 2DS LL – ۲۰,۷۱۲ (۲۰,۲۸۳)

New 3DS LL – ۱۲,۴۳۱ (۱۱,۵۱۱)

PlayStation 4 Pro – ۸,۲۴۴ (۶,۵۲۵)

PlayStation Vita – ۶,۱۲۷ (۵,۹۶۴)

۲DS – ۲,۷۴۷ (۲,۸۳۸)

New 3DS – ۳۴۸ (۲۵۴)

Xbox One – ۲۹۵ (۱۹۶)

Xbox One X – ۲۱۳ (۲۱۲)

PlayStation 3 – ۴۸ (۴۶)

Wii U – ۴۵ (۸۵)

عادت کرده بودیم همیشه فروش نینتندو سوییچ در هر هفته را به صورت صعودی با رشد ببینیم اما حقیقت این است که در هفته گذشته کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ با افت فروش مواجه شده و فروش ۱۴۵,۲۰۰ واحدی دو هفته قبل به ۱۲۴,۷۷۰ واحد در هفته گذشته رسیده است. با این حال، سوییچ همچنان با رقم بسیار خوبی می‌فروشد و با فاصله در رده اول جای خوش کرده است. برخلاف سوییچ، دیگر کنسول‌های موجود در بازار در هفته گذشته با رشد و افزایش فروش همراه بوده‌اند. از افزایش فروش حدود ۵ هزار واحدی پلی‌استیشن ۴ بگیرید تا افزایش فروش کنسول های خانواده ۳DS که در مجموع به ۳۶,۲۳۸ واحد رسیده است. کنسول‌های خانواده دو عضوی پلی‌استیشن ۴ نیز در هفته گذشته ۳۳,۴۰۷ واحد فروخته‌‌اند. در آخر بد نیست به این نکته اشاره کنیم که فروش کنسول ایکس‌باکس وان با افزایش بسیار اندکی که داشته، این کنسول را بالاتر از کنسول میان نسلی جدید مایکروسافت، یعنی ایکس‌باکس وان ایکس قرار داده است. گفته می‌شد مشکل فروش ایکس‌باکس وان ایکس در بازار ژاپن به دلیل کمبود دستگاه است اما به نظر می‌رسد مشکلات بزرگتری بر سر راه مایکروسافت قرار گرفته است. شاید عرضه عناوین ژاپنی با پشتیبانی مایکروسافت (مانند Code Vein و…) بتواند تغییری به وجود آورد.

منبع متن: gamefa