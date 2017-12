شرکت بازی‌سازی مشهور ژاپنی Square Enix، حامی عناوینی چون Final Fantasy ،Deus Ex ،Thief و Tomb Raider در سال 2015 به دلیل توافق با Microsoft بر سر عرضه عنوان Rise of the Tomb Raider در اواخر این سال به‌صورت انحصاری بر روی Xbox 360 و Xbox Oneبه شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech، با وجود اینکه Rise of the Tomb Raider مدت کوتاهی بعد در اوایل 2016 برای PC در دسترس قرار گرفت اما طرفداران این بازی بر روی PlayStation 4 که احتمالا بیشترین طیف جامعه طرفداران بازی را نیز تشکیل می‌دادند برای تجربه جدیدترین ماجراجویی لارا مجبور شدند تا اواخر 2016 و عرضه نسخه سالگرد 20 سالگی آن انتظار بکشند.

حال مدیر اجرایی این شرکت آقای یوسوکه ماتسودا در مصاحبه با وبسایت Telegraph ضمن تاکید بر دنبال کردن یک سیاست جدید مبنی بر عرضه بازی‌ها بر روی همه پلتفرم‌ها، در صحبت‌های خود همچنین از PC بعنوان یک پلتفرم ضروری یاد کرده است. صحبت‌های ایشان را در ادامه بخوانید.

"حقیقت این است که میان فرهنگ‌ها و مناطق مختلف جهان تنوع و تفاوت سلیقه وجود دارد. اندیشه و رویکرد اصلی ما در قبال سازنده‌های ژاپنی و برای استودیوهای بازی‌سازی غربیِ تحت نظرمان مانند Eidos Montreal و Crystal Dynamics در واقع ساخت بازی‌هایی است که بتوانند مردم سراسر جهان را سرگرم کنند. بنابراین سیاست اصلی ما این است که تمامی عناوینمان را بر روی تمامی پلتفرم‌های موجود عرضه کنیم.

اعتقاد داریم که PC ضروری است."

این صحبت‌ها اطمینان می‌ دهند که پروژه در دست ساخت Crystal Dynamics (که با همکاری Eidos Montreal ساخته می‌شود)، با اسم رمز پروژه انتقام‌جویان (Avengers) به سرنوشتی مشابه Rise of the Tomb Raider دچار نخواهد شد.

Square Enix در Final Fantasy XV دقیقا این سیاست را به رخ کشیده است. این عنوان نقش‌آفرینی پس از عرضه برای PlayStation 4 و Xbox One قرار است اوایل سال آینده برای PC و در زمستان پیش‌ِرو برای پلتفرم‌های موبایل (iOS/Android/Windows 10) تحت عنوان نسخه جیبی (Pocket Edition) در دسترس قرار گیرد. نسخه جیبی این بازی ممکن است برای Nintendo Switch نیز عرضه شود.

Final Fantasy VII Remake و Kingdom Hearts III دو عنوان مهمی هستند که با سرمایه‌گذاری Square Enix و در استودیوهای داخلی این شرکت مراحل ساخت را می‌گذرانند. عرضه این عناوین بر روی همه پلتفرم‌های اصلی تایید نشده و باید دید که آیا سیاست جدید Square Enix این عناوین را نیز شامل خواهد شد یا خیر.

نظر شما در مورد این سیاست Square Enix چیست؟ آیا عدم سرمایه‌گذاری بر روی عناوین انحصاری تصمیم درستی است؟

