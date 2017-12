طبق جدیدترین اخبار دنیای بازی‌های ویدئویی، به تازگی اعلام شده که باگ جدیدی در بازی Marvel vs. Capcom: Infinite کشف شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه مطالعه کنید. طی یک خبر جدید، چندی پیش شرکت کپکام (Capcom) اعلام کرد که یک باگ جدید در بازی Marvel vs. Capcom: Infinite کشف شده است. این باگ […]

طی یک خبر جدید، چندی پیش شرکت کپکام (Capcom) اعلام کرد که یک باگ جدید در بازی Marvel vs. Capcom: Infinite کشف شده است. این باگ مربوط بخش ذخیره‌سازی بازی بوده و ممکن است تا برای بازیکنان خطرساز شود. در واقع این امکان وجود دارد که این باگ برای کاربران کنسول ایکس‌باکس وان ایجاد شود و فایل‌های ذخیره آنان را از بین ببرد.

طبق گفته کپکام، این باگ بسیار جدی و خطناک بوده و نگرانی سازندگان این بازی را به دنبال داشته است. اما نکته خوشحال کننده‌ است که این باگ خطرناک، تعداد کمی از بازیکنان بازی Marvel vs. Capcom: Infinite را با خود درگیر کرده که باعث امیدواری است. از این رو، شرکت کپکام برای رهایی از این مشکل، راه حلی کاربردی منتشر کرده است:

مشکل حذف شدن فایل‌های ذخیره بازیکنان، هنگامی رخ خواهد داد که کاربران بازی Marvel vs. Capcom: Infinite را به آخرین نسخه بروزرسانی این بازی، بروز کرده باشند و فایل‌های ذخیره خود را، از بروزرسانی قبلی این بازی نگه داشته باشند. همچنین همزمان قصد داشته باشند تا این بازی را از کنسول خود به طور کامل حذف کنند و آن را با استفاده از دیسک این بازی اجرا کنند و ادامه بازی خود را، بدون بروز کردن بازی خود به آخرین نسخه از بروزرسانی این بازی، پیش ببرند. در این وضعیت، کنسول فایل‌های ذخیره قبلی را شناسایی نخواهد کرد و از بازیکنان درخواست می‌کند تا فایل ذخیره جدیدی را در بازی ایجاد کنند. انجام این عمل، سبب خواهد شد تا فایل‌های ذخیره قبلی بازیکنان حذف شود.

حال برای رهایی از این ایراد جدی، بازیکنان باید گزینه Do not create new save data را انتخاب کنند تا فایل‌های ذخیره قبلی آنان، حذف نشود. البته کپکام در ادامه افزود که اگر بازیکنان با چنین مشکلی برخورد کردند، می‌توانند تا از بازی به طور کامل خارج شوند و آخرین نسخه بروزرسانی این بازی را دریافت کنند:

بازیکنان قادر خواهند بود تا با بروز کردن بازی خود، از فایل‌های ذخیره بازی خود محافظت کنند و باعث حذف شدن آن‌ها نشوند. باز هم تاکید خواهد شد که کاربران در صورتی فایل‌های ذخیره سازی خود را از دست خواهند داد که قصد داشته باشند فایل ذخیره جدیدی را ایجاد کنند. در این صورت فایل ذحیره جدید جایگزین فایل‌های ذحیره‌ قبلی خواهد شد.

در حال حاضر سازندگان بازی Marvel vs. Capcom: Infinite، قصد ندارد برای رفع این مشکل، بروزرسانی جدیدی را منتشر کنند اما طبق گفته آن‌ها با انجام مراحل گفته شده، فایل‌های ذخیره بازیکنان بدون مشکل در دسترس آنان خواهد بود.

عنوان Marvel vs. Capcom: Infinite هم اکنون برای پلتفرم‌های پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس است.

منبع متن: gamefa