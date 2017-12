Devil May Cry HD Collection برای PC ،PS4 و Xbox One تایید شد

از زمان انتشار اولین نسخه سری Devil May Cry در سال 2001، شخصیت دانته به سرعت تبدیل به یکی از نمادهای گیمینگ شد و حرکات‌ شیک و آکروباتیک دیوانه کننده‌ای را در مبارزات چالش برانگیز خود به نمایش می‌گذاشت. ما در رابطه با کشتن دشمنان در آسمان با دو سلاح دستی معروف این شخصیت و سوار شدن برروی آن‌ها مثل یک اسکیت‌بورد صحبت می‌کنیم. این همان پتانسیل شیک این شخصیت بوده که طرفدارانی را از سراسر دنیا جذب خود نموده است.

بنابراین اگر هنوز جز کسانی هستید که موفق به تجربه این موارد نشده، می‌توانید ار فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرید و با این شخصیت نسبتا بی‌ادب که در انواع مختلف بازی‌های مبارزه‌ای، معمایی، نقش‌آفرینی حضور داشته و انیمه مخصوصی هم برای آن پخش شده، آشنا شوید.

Devil May Cry HD Collection شامل سه نسخه ابتدایی این سری با نرخ 60 فریم بر ثانیه و انواع مختلف دشمنان، سلاح‌ها و سبک مبارزه می‌شود. در ادامه نگاهی سریع و اجمالی به این سه نسخه خواهیم داشت:

Devil May Cry:

این شروعی بر همه چیز بود و برای اولین بار ما دانته را ملاقات کردیم. شخصیت او کاملا با حس و خلق‌وخوی تاریک برخی سکانس‌ها و باس‌های سخت آن هماهنگ بود.

Devil May Cry 2:

این بازی، دنباله‌ای بر وقایع نسخه اول بود و ظاهر و حس سینمایی بیشتری به مبارزات می‌داد. همچنین نحوه حرکت دوربین هم تغییر کرده اما انیمشین‌ها طبیعی‌تر و روان‌تر شده بودند. علاوه بر این، شما می‌توانید در نقش Trish هم بازی کنید که شامل سلاح‌ها و حرکات منحصر به‌فرد خود می‌شود.

Devil May Cry 3: Special Edition:

این بازی برروی ریشه و گذشته دانته تمرکز داشت. در این نسخه که پیش‌ درآمدی هم بر سری حساب می‌شد، شاهد دانتهِ جوان‌تر و وحشی‌تری هستیم که حتی به اینکه تا چه حد به فروشگاه خودش هم آسیب می‌زند، اهمیت کمی می‌دهد.

بازی Devil May Cry 3: Special Edition سریعا به نسخه مورد علاقه طرفداران تبدیل شد که در آن با روش و سبک‌های بیشتری می‌توانستید شیاطین را سلاخی کنید. این سبک‌ها را می‌توان بین هر ماموریت ارتقا و انتخاب نمود. در این عنوان همچنین نگاهی به رابطه دانته و برادر دو قلویش یعنی Vergil می‌اندازیم که پس از پایان آن، به عنوان یکی از شخصیت‌های قابل بازی با حرکات و گیم‌پلی منحصر به فردش آزاد می‌شود.

بنابراین اگر طرفدار بازی‌های اکشن باشید یا یکی از عاشقان قدیمی Devil May Cry هستید یا در رابطه با داستان سه گانه دانته کنجکاوید، نباید Devil May Cry HD Collection را از دست بدهید. این عنوان در روز 13 مارس 2018 (سه‌شنبه 22 اسفند 1396) برای PS4 ،Xbox One و PC منتشر خواهد شد.

