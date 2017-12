به گزارش پردیس‌گیم، شرکت Square Enix لحظاتی قبل با انتشار یک پیام در توییتر رسمی Tomb Raider قسمت جدید این سری اکشن ماجراجویی محبوب را تایید کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر می‌باشد:

"Square Enix هیجان‌زده است که در سال آینده اخبار مهمی را با شما به اشتراک بگذارد. صادقانه آرزو داشتیم که می‌توانسیتم همین الان این موضوع را با شما در میان بگذاریم اما اینبار رویکرد متفاوتی را پیش گرفته‌ایم.

عنوان جدیدی از سری بازی Tomb Raider در راه است.

در مسیر اهدافمان هم سو با در اولویت قراردادن طرفداران، می‌خواهیم بدانید که فاصله زیادی میان رونمایی رسمی و زمانی که بازی را تجربه می‌کنید ایجاد نخواهد شد.

سفر ما در کنار یکدیگر با یک رویداد بزرگ در سال 2018 آغاز خواهد شد. بی‌صبرانه در انتظار همراه کردن شما با ماجراجویی تعیین کننده لارا کرافت هستیم."

آخرین عنوان از این سری Rise of the Tomb Raider نام داشت که ابتدا برای Xbox One و Xbox 360 در نوامبر 2015، در ژانویه 2016 بر روی PC و در اکتبر 2016 نیز بر روی PlayStation 4 عرضه شد.

گفته می‌شود که Shadow of the Tomb Raider عنوان قسمت جدید Tomb Raider خواهد بود. انتظارات شما از بازی چیست؟

منبع متن: pardisgame