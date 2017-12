نسخه جدید عنوان Tomb Raider رسما تایید شد

اسکوئر انیکس به تازگی در صفحه رسمی خود در شبکه مجازی توییتر رسما از ساخت نسخه جدید عنوان محبوب Tomb Raider خبر داد. این شرکت به جزییات بیشتری اشاره نکرده و به نظر می رسد سال آینده میلادی اطلاعات بیشتری از این عنوان در دسترس باشد. اگر به خاطر داشته باشید آقای فیل راجرز، مدیر عامل […]

اگر به خاطر داشته باشید آقای فیل راجرز، مدیر عامل شرکت اسکوئر انیکس، در مvاسم Gamescom 2015 از ساخت نسخه سوم عنوان باز سازی شده Tomb Raider خبر داده و به این نکته اشاره کرده بود که داستان دو نسخه اول در نسخه سوم ادامه می یابد. شایعاتی مبنی بر این که نام نسخه سوم Shadow of the Tomb Raider خواهد بود نیز به گوش می رسید. حال شرکت اسکوئر انیکس به شایعات پایان داده و رسما از ساخت نسخه سوم این عنوان خبر می دهد:

بسیار هیجان زده هستیم که سال آینده اخبار مهم و جدیدی را با شما به اشتراک بگذاریم. البته ای‌کاش قادر بوده تا همین حالا این کار را انجام دهیم اما این بار تصمیم گرفته تا رویکرد جدیدی را در پیش بگیریم. Tomb Raider جدید در دست ساخت است. از آن جایی که هدف ما همیشه این بوده تا اخبار جدید را اول با طرفداران خود به اشتراک بگذاریم می خواهیم بدانید که فاصله زمانی میان معرفی رسمی بازی و تجربه آن توسط شما خیلی طولانی نخواهد بود. سفر ما با یکدیگر با رویداد مهمی در سال ۲۰۱۸ آغاز می شود و انتظار برای این که بار دیگر شما را با ماجراجویی های لارا کرافت همراه کنیم، بسیار سخت است.

هنوز مشخص نیست که نسخه جدید عنوان Tomb Raider در چه تاریخی منتشر شده و یا پلتفرم‌های مقصد آن چه خواهند بود. در سال ۲۰۱۶ استودیوی کریستال داینامیکس، سازنده عنوان Tomb Raider 2013 و Rise of the Tomb Raider، آقای Ian Milham را از استودیوی ویسرال گیمز استخدام کرد تا به عنوان کارگردان جدید فرانچایز Tomb Raider در آن استودیو فعالیت کند. این موضوع شایعاتی را به راه انداخت که احتمالا استودیوی کریستال داینامیکس مشغول ساخت نسخه سوم از عنوان باز سازی شده Tomb Raider است سایت Kotaku نیز اخیرا در خبری عجیب به این موضوع پرداخته است که نسخه جدید عنوان Tomb Raider توسط استودیوی ایدوس مونترال، سازنده عناوین Thief و Deus Ex: Mankind Divided ساخته می شود. البته استودیوی کریستال داینامیکس نیز در حال حاضر بر روی یک آی پی جدید و پروژه ای در ارتباط با عنوان Avengers کار می کند و با توجه به این موضوع بعید نیست که ساخت نسخه سوم را استودیوی ایدوس مونترال به عهده داشته باشد.

فیلم سینمایی Tomb Raider با هنرمندی آلیشیا وایکاندر و دومینیک وست در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۱۸(یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷) در سینما‌های سراسر جهان به روی پرده می رود و شاید این همان رویداد بزرگی است که اسکوئر انیکس از آن صحبت می کند.

منبع متن: gamefa