بیش از ۱۵ سال است که با عنوان هک‌ اند اسلش هیجان‌انگیز و طاقت‌فرسای Devil May Cry سر و کار داریم و حالT پای آن به نسل هشتم نیز باز شده و کپ‌کام عرضه‌ی Devil May Cry HD Collection برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان را تایید کرده است. Devil May Cry HD […]

بیش از ۱۵ سال است که با عنوان هک‌ اند اسلش هیجان‌انگیز و طاقت‌فرسای Devil May Cry سر و کار داریم و حالT پای آن به نسل هشتم نیز باز شده و کپ‌کام عرضه‌ی Devil May Cry HD Collection برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان را تایید کرده است.

Devil May Cry HD Collection در ۱۳ مارس ۲۰۱۸ (۲۲ اسفند) با قیمت ۳۰ دلار به هر دو صورت دیجیتالی و فیزیکی برروی رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر می‌گردد. این مجموعه که پیش‌تر برای کنسول‌های نسل هفتمی عرضه شده بود، شامل سه نسخه‌ی اول سری می‌شود، یعنی Devil May Cry ،Devil May Cry 2 و Devil May Cry 3: Dante’s Awakening – Special Edition.

علاوه بر این‌ها، Devil May Cry HD Collection برروی کنسول‌های نسل هشتمی از نرخ فریم ۶۰ بر ثانیه بهره خواهد برد تا شاهد تجربه‌ای هرچه روان‌تر و بهتر نسبت به نسخه‌های قبلی باشید. در نهایت شما را به تماشای تصاویری از این مجموعه دعوت می‌کنیم:

منبع متن: gamefa