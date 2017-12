از پروژه جدید From Software با انتشار تیزری کوتاه رونمایی شد

طرفداران مدت‌ها منتظر دریافت اطلاعات بیشتری از پروژه جدید From Software بودند و امشب طی مراسم The Game Awards 2017، تیزری کوتاه از آن پخش شد.

در این تیزر یک وسیله‌ای را می‌بینیم که ظاهرا مخصوص شکنجه یا آسیب رساندن است و به یک استخوان متصل شده که به دلیل اتفاقی بسیار بد، می‌لرزد. سپس جمله "Shadows Die Twice" برروی صفحه نمایان می‌شود.

کلمه Twice به معنی "دوبار" است و شاید From Software به دنباله یا بازسازی یکی از بازی‌های دوست‌داشتنی خودشان اشاره می‌کنند البته کانال From Software در یوتیوب، این تیزر را آپلود کرد و آن را "پروژه جدید" این شرکت خواند بنابراین احتمال دارد این عنوانی باشد که کاملا با آن آشنا نیستیم.

در ادامه می‌توانید این تیزر را تماشا کنید:





شما فکر می‌کنید این پروژه برای چه چیزی است؟ دنباله یک بازی، بازسازی یا یک عنوان کاملا جدید؟ باید امیدوار بود در آینده نزدیک جزئیات بیشتری از آن کسب کنیم اما برای فعلا، لطفا دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید.

