این هفته، تایتان کامیکس (Titan Comics) – شرکت عرضه کننده کتاب‌های کامیک اقتباسی از بازی‌های ویدئویی نظیر Wolfenstein: The New Colossus و The Evil Within 2 – به صورت رسمی اعلام کرد که دو بازی Wolfenstein و Tekken هم رمان گرافیکی اقتباسی دریافت خواهند کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی این شرکت، نخستین […]

این هفته، تایتان کامیکس (Titan Comics) – شرکت عرضه کننده کتاب‌های کامیک اقتباسی از بازی‌های ویدئویی نظیر Wolfenstein: The New Colossus و The Evil Within 2 – به صورت رسمی اعلام کرد که دو بازی Wolfenstein و Tekken هم رمان گرافیکی اقتباسی دریافت خواهند کرد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی این شرکت، نخستین جلد از دو رمان گرافیکی نامبرده در تاریخ سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه (۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی) منتشر خواهند شد. هر کدام از کتاب‌ها، ۱۹٫۹ دلار قیمت خواهند داشت.

کتاب کامیک Tekken، اقتباسی از سری بازی‌های محبوبِ مبارزه‌ای شرکت باندای نامکو (Bandai Namco) است که مبارزات را بر روی صفحات به تصویر خواهد کشید و نبردها بر سر تعیین پادشاه واقعی Iron Fist را روایت خواهد کرد. کتاب کامیک Tekken توسط کاوان اسکات (Cavan Scott) – که برای کتاب‌های کامیک Doctor Who، Vikings و Star Wars شهره است – نوشته شده و اندی تانگ (Andie Tong) – که برای آثاری نظیر Tron: Betrayal، The Zodiac Legacy و The Batman Strikes! مشهور است – نیز وظیفه طراحی‌های آن را بر عهده داشته است.

نخستین جلد از کتاب کامیک Wolfenstein که توسط شرکت تایتان کامیکس منتشر خواهد شد نیز پیش‌درآمدی بر وقایع بازی Wolfenstein II: The New Colossus – عنوان موفق تیراندازی اول شخص امسال که توسط استودیوی ماشین‌گیمز (MachineGames) توسعه یافته و شرکت بتسدا سافتوورکس (Bethesda Softworks) نیز نشر آن را بر عهده داشته است – خواهد بود. این سری توسط دن واترز (Dan Watters) – نویسنده آثاری نظیر Limbo و Assassin’s Creed – نوشته شده است و Piotr Kowalski و رونیلسون فریر (Ronilson Freire) – طرح کامیک‌های The Mummy – نیز طرح‌های آن را کشیده‌اند.

در حال حاضر هر دو رمان گرافیکی مورد بحث از طریق خرده‌فروشی آمازون (Amazon) قابل پیش‌خرید هستند. کسانی که علاقه‌مند به پیش‌خرید رمان‌های Wolfenstein هستند می‌توانند از این نشانی و علاقه‌مندان کتاب کامیک Tekken نیز از این نشانی، اقدام کنند. جهت آشنایی بیشتر با هر دو کتاب‌های کامیک نامبرده می‌توانید تصاویر زیر را مشاهده و بررسی کنید:

منبع متن: gamefa