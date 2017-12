برندگان مراسم Game Award 2017 اعلام شدند

مراسم Game Award 2017 سرانجام به پایان رسید، مراسمی شگفت انگیز که در جریان این مراسم بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۷ انتخاب شده اند. برای مشاهده لیست برندگان مراسم Game Awards 2017 با ما همراه باشید. سومین مراسم Game Award نیز به پایان رسید؛ مراسمی باشکوه که علاوه بر انتخاب بهترین‌های صنعت بازی‌های ویدیویی شاهد معرفی و […]

مراسم Game Award 2017 سرانجام به پایان رسید، مراسمی شگفت انگیز که در جریان این مراسم بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۷ انتخاب شده اند. برای مشاهده لیست برندگان مراسم Game Awards 2017 با ما همراه باشید.

سومین مراسم Game Award نیز به پایان رسید؛ مراسمی باشکوه که علاوه بر انتخاب بهترین‌های صنعت بازی‌های ویدیویی شاهد معرفی و نمایش بسیاری از عناوین جدید و مورد انتظار نیز بوده ایم. وب سایت گیمفا نیز به مانند هر سال این مراسم را به طور زنده پوشش داده و اخبار، اطلاعات و تریلرهای منتشر شده در این مراسم را نیز می توانید در این وب سایت مشاهده کنید.

عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild در این مراسم خوش درخشید و علاوه بر این که به عنوان بهترین بازی سال ۲۰۱۷ انتخاب شد دو جایزه دیگر را نیز به خود اختصاص داد؛ بهترین کارگردانی و بهترین بازی اکشن ماجراجویی. همچنین عنوان The Last of Us Part IIنیز به عنوان مورد انتظارترین بازی انتخاب شد. لیست کامل برندگان مراسم Game Award 2017 را می توانید در قسمت پایین مشاهده کنیذ:





بازی سال

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

(توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

سایر نامزدها:

Horizon Zero Dawn (توسعه و نشر توسط: Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

Persona 5 (توسعه و نشر توسط: Atlus)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (توسعه و نشر توسط: PUBG Corp.)

Super Mario Odyssey (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

بهترین کارگردانی

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

(توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD)

سایر نامزدها:

Horizon Zero Dawn (توسعه و نشر توسط: Guerrilla Games)

Resident Evil 7: Biohazard (توسعه و نشر توسط: Capcom)

Super Mario Odyssey (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD)

Wolfenstein II: The New Colossus (توسعه و نشر توسط: MachineGames / Bethesda)

بهترین روایت

What Remains of Edith Finch

(توسعه/نویسندگی توسط: Ian Dallas / Giant Sparrow)

سایر نامزدها:

Hellblade: Senua’s Sacrifice (توسعه/نویسندگی توسط: Tameem Antoniades, Elizabeth Ashman-Rowe / Ninja Theory)

Horizon Zero Dawn (توسعه/نویسندگی توسط: John Gonzalez / Ninja Theory)

NieR: Automata (توسعه/نویسندگی توسط: Yoko Taro, Hana Kikuchi, Yoshiho Akabane / Platinum Games)

Wolfenstein II: The New Colossus (توسعه/نویسندگی توسط: Jen Matthies, Tommy Tordsson Bjork / MachineGames)

بهترین کارگردانی هنری

Cuphead

(توسعه و نشر توسط: Studio MDHR Entertainment)

سایر نامزدها:

Destiny 2 (توسعه و نشر توسط: Bungie / Activision)

Horizon Zero Dawn (توسعه و نشر توسط: Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

Persona 5 (توسعه و نشر توسط: Atlus)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

بهترین موسیقی

NieR: Automata

(موسیقی توسط:‌Keiichi Okabe, Keigo Hoashi)

سایر نامزدها:

Cuphead (موسیقی توسط:‌ Kristofer Maddigan)

Destiny 2 (موسیقی توسط: Mike Salvatori, Skye Lewin, C Paul Johnson)

Persona 5 (موسیقی توسط:‌Shoji Meguro)

Super Mario Odyssey (موسیقی توسط:‌ Naoto Kubo, Shiho Fujii, Koji Kondo)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (موسیقی توسط:‌ Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata)

بهترین صداگذاری

Hellblade: Senua’s Sacrifice

(توسعه و نشر توسط: Ninja Theory)

سایر نامزدها:

Destiny 2 (توسعه و نشر توسط: Bungie)

Resident Evil 7: Biohazard (توسعه و نشر توسط: Capcom)

Super Mario Odyssey (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

بهترین نقش آفرینی

Persona 5 (توسعه و نشر توسط: Atlus)

سایر نامزدها:

Divinity: Original Sin II (توسعه و نشر توسط: Larian Studios)

Final Fantasy XV (توسعه و نشر توسط: Square Enix Business Division 2 / Square Enix)

NieR: Automata (توسعه و نشر توسط: Platinum Games / Square Enix)

South Park: The Fractured But Whole (توسعه و نشر توسط: Ubisoft San Francisco / Ubisoft)

تاثیرگذارترین بازی‌ها

Hellblade: Senua’s Sacrifice

(توسعه و نشر توسط: Ninja Theory)

سایر نامزدها:

Bury Me, My Love (توسعه و نشر توسط: The Pixel Hunt / Figs / ARTE / Playdius)

Life is Strange: Before the Storm (توسعه و نشر توسط: Deck Nine / Square Enix)

Night in the Woods (توسعه و نشر توسط: Infinite Fall)

Please Knock on My Door (توسعه و نشر توسط: Levall Games AB)

What Remains of Edith Finch (توسعه و نشر توسط: Giant Sparrow / Annapurna Interactive)

بهترین بازی درحال پیشرفت

Overwatch

(توسعه و نشر توسط: Blizzard)

سایر نامزدها:

Destiny 2 (توسعه و نشر توسط: Bungie / Activision)

Grand Theft Auto Online (توسعه و نشر توسط: Rockstar Games)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (توسعه و نشر توسط: PUBG. Corp)

Rainbow Six: Siege (توسعه و نشر توسط: Ubisoft Montreal / Ubisoft)

Warframe (توسعه و نشر توسط: Digital Extremes)

بهترین بازی مستقل

Cuphead

(توسعه و نشر توسط: Studio MDHR Entertainment)

سایر نامزدها:

Hellblade: Senua’s Sacrifice (توسعه و نشر توسط: Ninja Theory)

Night in the Woods (توسعه و نشر توسط: Infinite Fall)

Pyre (توسعه و نشر توسط: Supergiant Games)

What Remains of Edith Finch (توسعه و نشر توسط: Giant Sparrow / Annapurna Interactive)

بهترین بازی موبایل

Monument Valley 2

(توسعه و نشر توسط: ustwo games)

سایر نامزدها:

Fire Emblem Heroes (توسعه و نشر توسط: Intelligent Systems / Nintendo)

Hidden Folks (توسعه و نشر توسط: Adriaan de Jongh / Sylvain Tegroeg)

Old Man’s Journey (توسعه و نشر توسط: Broken Rules)

Super Mario Run (توسعه و نشر توسط: Nintendo)

بهترین بازی کنسول‌های دستی

Metroid: Samus Returns

(توسعه و نشر توسط: MercurySteam / Nintendo)

سایر نامزدها:

Ever Oasis (توسعه و نشر توسط: Grezzo / Nintendo)

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia (توسعه و نشر توسط: Intelligent Systems / Nintendo)

Monster Hunter Stories (توسعه و نشر توسط: Marvelous / Capcom / Nintendo)

Poochy and Yoshi’s Woolly World (توسعه و نشر توسط: Good-Feel / Nintendo)

بهترین بازی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

Resident Evil 7: Biohazard

(توسعه و نشر توسط: Capcom)

سایر نامزدها:

Farpoint (توسعه و نشر توسط: Impulse Gear / Sony Interactive Entertainment)

Lone Echo (توسعه و نشر توسط: Ready at Dawn / Oculus Studios)

Star Trek: Bridge Crew (توسعه و نشر توسط: Red Storm Entertainment / Ubisoft)

SUPERHOT VR (توسعه و نشر توسط: SUPERHOT Team)

بهترین بازی اکشن

Wolfenstein II: The New Colossus

(توسعه و نشر توسط: MachineGames / Bethesda)

سایر نامزدها:

Cuphead (توسعه و نشر توسط: Studio MDHR Entertainment)

Destiny 2 (توسعه و نشر توسط: Bungie / Activision)

Nioh (توسعه و نشر توسط: Team Ninja / Sony Interactive Entertainment)

Prey (توسعه و نشر توسط: Arkane Studios / Bethesda)



بهترین بازی اکشن ماجراجویی

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

(توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

سایر نامزدها:

Assassin’s Creed: Origins (توسعه و نشر توسط: Ubisoft Montreal / Ubisoft)

Horizon Zero Dawn (توسعه و نشر توسط: Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

Super Mario Odyssey (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

Uncharted: The Lost Legacy (توسعه و نشر توسط: Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

بهترین بازی مبارزه‌ای

Injustice 2

(توسعه و نشر توسط: NetherRealm Studios / Warner Bros. Interactive Ent)

سایر نامزدها:

ARMS (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

Injustice 2 (توسعه و نشر توسط: NetherRealm Studios / Warner Bros. Interactive Ent)

Marvel vs. Capcom: Infinite (توسعه و نشر توسط: Capcom)

Nidhogg 2 (توسعه و نشر توسط: Messhof Games)

Tekken 7 (توسعه و نشر توسط: Bandai Namco Studios / Bandai Namco Entertainment)

بهترین بازی خانوادگی

Super Mario Odyssey

(توسعه و نشر توسط: Nintendo EAD / Nintendo)

سایر نامزدها:

Mario Kart 8 Deluxe (توسعه و نشر توسط: Nintendo EAD / Nintendo)

Mario + Rabbids Kingdom Battle (توسعه و نشر توسط: Ubisoft Paris + Milan / Ubisoft)

Sonic Mania (توسعه و نشر توسط: PagodaWest Games, Headcannon / Sega)

Splatoon 2 (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)



بهترین بازی استراتژی

Mario + Rabbids Kingdom Battle

(توسعه و نشر توسط: Ubisoft Paris + Milan / Ubisoft)

سایر نامزدها:

Halo Wars 2 (توسعه و نشر توسط: Creative Assembly, 343 Industries / Microsoft Studios)

Total War: Warhammer II (توسعه و نشر توسط: Creative Assembly / Sega)

Tooth and Tail (توسعه و نشر توسط: Pocketwatch Games)

XCOM 2: War of the Chosen (توسعه و نشر توسط: Firaxis Games / 2K)

بهترین بازی ورزشی/مسابقه‌ای

Forza Motorsport ۷

(توسعه و نشر توسط: Turn 10 Studios / Microsoft Studios)

سایر نامزدها:

FIFA 18 (توسعه و نشر توسط: EA Vancouver / EA)

Gran Turismo Sport (توسعه و نشر توسط: Polyphony Digital / Sony Interactive Entertainment)

NBA 2K18 (توسعه و نشر توسط: Visual Concepts / 2K Sports)

Pro Evolution Soccer 2018 (توسعه و نشر توسط: PES Productions / Konami)

Project Cars 2 (توسعه و نشر توسط: Slightly Mad Studios / Bandai Namco Entertainment)

بهترین بازی چندنفره

(اعلام نشده)

Call of Duty: WWII (توسعه و نشر توسط: Sledgehammer Games / Activision)

Destiny 2 (توسعه و نشر توسط: Bungie / Activision)

Fortnite (توسعه و نشر توسط: Epic Games)

Mario Kart 8 Deluxe (توسعه و نشر توسط: Nintendo EAD / Nintendo)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (توسعه و نشر توسط: PUBG Corp.)

Splatoon 2 (توسعه و نشر توسط: Nintendo EPD / Nintendo)

موردانتظارترین بازی

The Last of Us Part II

(توسعه و نشر توسط: Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

سایر نامزدها:

God of War (توسعه و نشر توسط: Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

Marvel’s Spider-Man (توسعه و نشر توسط: Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Monster Hunter World (توسعه و نشر توسط: Capcom)

Red Dead Redemption II (توسعه و نشر توسط: Rockstar Games)



محبوب‌ترین گیمر

Guy Beahm (“Dr. Disrespect”

سایر نامزدها:

Andrea Rene (What’s Good Games)

Clint Lexa (“Halfcoordinated”)

Guy Beahm (“Dr. Disrespect”)

Mike Grzesiek (“Shroud”)

Steven Spohn (AbleGamers)

بهترین بازی eSport

Overwatch

(توسعه و نشر توسط: Blizzard)

سایر نامزدها:

Counter-Strike: Global Offensive (توسعه و نشر توسط Valve)

DOTA2 (توسعه و نشر توسط Valve)

League of Legends (توسعه و نشر توسط Riot)

Rocket League (تویعه ونشر توسط: Psyonix)

بهترین بازی‌باز eSport

(Lee Sang-hyeok “Faker” (SK Telecom 1, League of Legends

سایر نامزدها:

Marcelo “coldzera” David (SK Gaming, Counter-Strike: GO)

Nikola ‘NiKo’ Kovac (FaZe Clan, Counter-Strike: GO)

Je-hong “ryujehong” Ryu (Seoul Dynasty, Overwatch)

Kuro “KuroKy” Salehi Takhasomi (Team Liquid, DOTA 2)

بهترین تیم eSport

Cloud 9



سایر نامزدها:

FaZe Clan

Lunatic-Hai

SK Telecom T1

Team Liquid

بهترین بازی توسعه یافته توسط دانش‌آموزان

Level Squared

(توسعه و نشر توسط: Kip Brennan, Stephen Scoglio, Dane Perry Svendsen / Swinburne University)

سایر نامزدها:

Falling Sky (توسعه و نشر توسط: Jonathan Nielssen, Nikolay Savoy, Mohsen Shah / National Film & TV School)

From Light (توسعه و نشر توسط: Alejandro Grossman, Steven Li, Sherveen Uduwana / USC)

Hollowed (توسعه و نشر توسط: Erin Marek, Jerrick Flores, Charley Choucard / University of Central Florida)

Impulsion (توسعه و نشر توسط: Hugo Verger, Remi Bertrand, Maxime Lupinski / IIM)

Meaning (توسعه و نشر توسط: Hariz Yet / DigiPen Institute of Technology Singapore)

بهترین بازی مستقل جدید

Cuphead

(توسعه و نشر توسط: Studio MDHR Entertainment)

سایر نامزدها:

Golf Story (توسعه و نشر توسط: Sidebar Games)

Hollow Knight (توسعه و نشر توسط: Team Cherry)

Mr. Shifty (توسعه و نشر توسط: Team Shifty)

Slime Rancher (توسعه و نشر توسط: Monomi Park)

منبع متن: gamefa